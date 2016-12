14 novembre 2015 Tutto Juve live - Zaza in uscita: Udinese e Premier in pole La cessione dellʼattaccante bianconero resta dʼattualità a gennaio





SABATO 14 NOVEMBRE

#PRAYFORPARIS"Quanto accaduto ieri sera a Parigi lascia in ognuno di noi profondo sgomento". Anche la Juventus, sul proprio sito web, esprime dolore e sgomento per gli attentati della scorsa notte. "La Juventus si unisce al dolore della Francia e del mondo intero e in segno di lutto e di rispetto per le vittime degli attentati, oggi sul sito e su tutti i profili social della società non verrà pubblicato nulla oltre a questo messaggio. Oggi è il giorno del dolore e del silenzio", scrive il club bianconero, che lancia l'hashtag "#prayforparis".

ZAZA IN USCITA: UDINESE O PREMIERLe poche partite giocate in bianconero e la possibilità di perdere la maglia azzurra spingono Simone Zaza sempre più lontano da Torino. La cessione a gennaio dell'attaccante resta sempre d'attualità a Vinovo. Stando a Tuttosport, sulle tracce della punta ci sarebbero soprattutto l'Udinese (in prestito) e diverse squadre di Premier (a titolo definitivo).

VENERDI' 13 NOVEMBRE

KHEDIRA: "GIOCHEREMO AL ROLAND GARROS"Dopo l'allarme bomba e qualche momento di paura per i ragazzi di Low, Sami Khedira tranquillizza tutti sul suo profilo Instagram: "Stiamo bene, nessun problema. Oggi giocheremo a tennis al Roland Garros".

OSCAR E' IL GRANDE OBIETTIVOIl Chelsea sarebbe pronto a mettere sul mercato Oscar e la Juventus è in prima fila per acquistarlo. Roman Abramovich punta Cristiano Ronaldo e ha bisogno di monetizzare per finanziare l'investimento sulla stella portoghese del Real Madrid. Il magnate russo vuole 40 milioni di euro, la stessa cifra che la dirigenza juventina ha speso per Dybala.

POGBA POTREBBE RIMANERE ANCHE LA PROSSIMA STAGIONEPaul Pogba potrebbe rimanere alla Juventus anche nella prossima stagione, anche se continua a essere corteggiato a livello internazionale da Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Bayern Monaco e Psg.

MAROTTA NON MOLLA GUNDOGANCome scrive Tuttosport, la Juventus non molla Ilkay Gundogan. Il giocatore ha ancora 18 mesi di contratto con il Borussia Dortmund. Gundogan ha un costo tra i 20 e i 25 milioni di euro e diverse pretendenti in Spagna e Inghilterra.

GIOVEDI' 12 NOVEMBRE

MORATA: STO TRATTANDO IL RINNOVOMal di pancia Morata. O no? A cadena Ser, l'attaccante spagnolo ha detto: "Sto trattando il rinnovo del contratto con la Juventus, e tutto fila liscio". Dunque, niente mal di pancia, da quel che ne consegue. Dopodiché tutto può essere, mal di pancia compreso, ma di sicuro oggi va registrato questo passo in avanti, in direzione bianconera, rispetto al futuro che attende Morata dal prossimo giugno, spegnendo -oggi- le voci che lo vorrebbero vicino a un ritorno a Madrid.

JUVE-MILAN, E' GIA' TUTTO ESAURITOCi sarà il tutto esaurito allo 'Juventus Stadium' per la partita con il Milan sabato 21 dopo la sosta del campionato. In poco più di un'ora - informa il club bianconero - sono andati esauriti i biglietti della libera vendita. L'ultima chance arriva dalla sezione 'Il Mio Abbonamento': i possessori di tessera annuale che non potranno assistere alla gara potranno cedere i loro posti attraverso i il sito web Listicket, ricevitorie autorizzate e call center, al numero 892.982.