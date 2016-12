30 settembre 2015 Tutto Juve live - Zaza: "Il mio gol? Anche merito di Dybala e Alvaro" Morata: "Felice per il gol contro il Siviglia"





CUADRADO: "GRAN BELLA GARA""Sono contento prima di tutto per la grande partita di squadra, quando giochiamo così siamo difficili da battere", ha spiegato Juan Cuadrado a Premium Sport. "Nelle ultime partite è mancata un po' di fortuna, creiamo tante occasioni ma non concludiamo, ora voltiamo pagina e pensiamo alla prossima partita che sarà come una finale per noi. Allegri ha insistito molto sul dare la palla al momento giusto, invece di provare sempre il dribbling. Mi dice di giocare il più semplice possibile e sono contento di aver fatto quello che mi ha chiesto. Abbiamo fatto una grande gara", ha poi continuato il fantasista colombiano.

DYBALA: "UNA VITTORIA MERITATA""Quando ho visto che Zaza avanzava da solo, ho sperato nel gol, con la seconda rete sapevamo di essere vicini alla vittoria", lo ha rivelato Paul Dybala ai microfoni di Premium Sport. "Abbiamo disputato una grande partita e la vittoria l'abbiamo meritata. Devo lavorare tantissimo perché questa è una squadra abituata da tanto tempo a vincere. Lavoriamo per disputare gare così, vogliamo portare la Juve in alto e voglio continuare a disputare grandi prestazioni", ha aggiunto l'argentino.

MORATA: "FELICE PER IL GOL""Sono felice per il gol, devo lavorare per farne anche in serie A", ha spiegato Alvaro Morata a Premium Sport. Per lo spagnolo è il quinto gol consecutivo in Champions League, impresa che gli consente di eguagliare il record di Alessandro Del Piero. "L'importante è aver vinto. L'intesa con Dybala? Non è tanto che giochiamo insieme, deve migliorare. Però andiamo d'accordo, ci frequentiamo con le famiglie anche fuori dal campo. Dobbiamo continuare a lavorare. L'importante questa sera era vincere e l'abbiamo fatto".

ZAZA: "IL MIO GOL? ANCHE MERITO DI DYBALA E MORATA"Simone Zaza è stato uno dei protagonisti della vittoria della Juventus contro il Siviglia: "Ero appena entrato e volevo sfruttare la prima occasione che mi sarebbe capitata. Sapevo che ci sarebbero stati degli spazi e ci vuole anche un po' di fortuna, ma devo ringraziare, per il mio gol, Alvaro e Paulo: hanno stancato i difensori avversari facendoli correre per tutta la partita. Cosa succede in Champions che non succede in campionato? Sicuramente l'aria che è tirata in questo periodo non è stata positiva: qui sono abituati a vincere e io l'ho notato. Ma come abbiamo perso dei punti in queste prima giornate, li possiamo subito recuperare: il campionato è appena iniziato", ha spiegato l'attaccante ai microfoni di Premium Sport.

MAROTTA: "ALLEGRI? STA LAVORANDO BENE"Intervenuto a Premium Sport prima dell'inizio della gara contro il Siviglia, Beppe Marotta ha parlato delle situazioni legate a Caceres e Massimiliano Allegri: "Il gioco del calcio è uno sport di squadra dove bisogna rispettare i doveri di una comunità. Chi sbaglia è giusto che paghi: certamente ci sono delle attenuanti, ma abbiamo deciso di prendere delle decisioni forti in un momento difficile. La società deve dare un'immagine alla squadra perché spesso si dice che la squadra sia lo specchio della società. Allegri sulla graticola? Quando si è davanti a delle statistiche non belle è evidente che l'allenatore sia il primo a essere imputato, ma chi lo ha scelto, ovvero noi, sa che sta lavorando molto bene. Dobbiamo supportarlo in tutto quello che fa, pur sapendo che la Juventus è una squadra nata per vincere e che questo slogan va sempre considerato. Anche in campionato abbiamo lo spazio e il tempo per poter recuperare: se non ci fosse ottimismo dovremmo ritirarci tutti".

LICHTSTEINER: "CI VUOLE TEMPO E PAZIENZA""Dovrò superare ulteriori accertamenti medici. Ci vorrà ancora più tempo e pazienza". Sono queste le dichiarazioni, su Facebook, di Stephan Lichtsteiner dopo il nuovo stop imposto dalla staff medico del club bianconero. "Non potrò ancora giocare, visto che dovrò superare ulteriori accertamenti medici", ha spiegato il giocatore, che la scorsa settimana durante Juventus-Frosinone era stato colto da malessere e ricoverato in ospedale. "Ci vorrà ancora più tempo e pazienza, ma non vedo l'ora di rientrare in campo".

E' HERNANES IL MISTER X DI ALLEGRI In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha dato 10/11 della formazione che questa sera scenderà in campo. Il mister x dovrebbe Hernanes in cabina di regia nonostante la brutta prestazione di Napoli.

LEMINA-HERNANES-PEREYRA PER UNA MAGLIANella conferenza stampa della vigilia di Juve-Siviglia, Massimiliano Allegri ha dato 10/11 della formazione, che verrà schierata, come ha detto lo stesso tecnico bianconero, con il 4-3-3. Buffon tra i pali, difesa a quattro con Barzagli-Bonucci-Chiellini-Evra, centrocampo con Khedira e Pogba, attacco con Cuadrado-Dybala e Morata. Manca ancora un centrocampista: il dubbio è tra Lemina, Hernanes e Pereyra.

LICHTSTEINER: "SONO PRONTO"

23 MAGGIO, L'ULTIMA VOLTALe statistiche, quanto contano? Nei momenti di estasi, e in quelli di crisi, ci si rivolge ai numeri per capire i contorni di un'impresa, bella o brutta che sia. E siccome in casa-Juve si bada, in questo autunno, al significato della crisi in corso, ecco che spunta la voglia (la smania) di celebrare il momento in cui la Juve ritroverà la parola successo nello Stadium, per 4 stagioni incubo di ogni avversario. Ebbene, era il 23 maggio scorso quando Juve-Napoli 3-1 celebrò trionfo, scudetto (già vinto) e approccio alla finale di Champions. Mercoledì ci sarà Juve-Siviglia,e saranno passati 130 giorni dall'ultima volta (vittoria). Su con la vita!

LICHTSTEINER: "RITORNO IN CAMPO? CI VORRA' TEMPO"Stephan Lichtsteiner ha parlato del suo infortunio tramite il proprio profilo Facebook, facendo intuire che il suo ritorno in campo non è imminente. Questo il suo post: "Ciao a tutti, nell' ultimo post sono stato un pò troppo ottimista. Al momento non potrò ancora giocare visto che dovrò superare ulteriori accertamenti medici. Ci vorrà ancora più tempo e pazienza. Ma non vedo l'ora di rientrare in campo! Grazie dei vostri auguri di pronta guarigione! Un abbraccio Steph".