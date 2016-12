29 novembre 2015 Tutto Juve live - Zaza: "I veterani ci hanno aiutato nella risalita" Lʼattaccante: "Vorrei giocare di più ma non mi lamento"





ZAZA: "I MOMENTI DIFFICILI CI HANNO AIUTATO"Dopo la vittoria sul Palermo, ecco le parole di Simone Zaza a Premium Sport: "Partita importante perché abbiamo recuperato altri punti, io mi godo il momento, va bene così". Sulle difficoltà di inizio stagione ormai superate: "Diciamo che ci hanno aiutato i momenti difficili, i veterani si sono fatti sentire, abbiamo ascoltato i veterani. I risultati si sono visti". Sul suo momento: "Preferirei fare più gol e segnare di più, non mi sono mai lamentato è mai inizierò a farlo". Infine, gli obiettivi futuri: "Dobbiamo risalire in campionato, stare tra le prime tre a gennaio. Vogliamo vincere e cercheremo e continueremo così".

JUVE: "TIFIAMO PER ZOFF"La Juve si tringe attorno a Dino ZOff. "La Juventus ha appreso in queste ore che Dino Zoff, capitano e leggenda dei colori bianconeri e della Nazionale, sta attraversando un difficile momento di salute, già in via di guarigione. Con la Juve il grande Dino, friulano dalla tempra d'acciaio e dall'immensa classe tra i pali, ha vinto sei scudetti, due Coppe Italia e una Coppa Uefa, disputando due finali di Coppa dei Campioni e una di Coppa Intercontinentale durante la sua carriera da giocatore, durata ben 11 stagioni. In panchina ci ha guidato alla conquista della Coppa Italia di San Siro e a quella della indimenticabile UEFA 1990. Campione europeo nel 1968 e mondiale in Spagna, nel 1982, Dino è uno abituato a non arrendersi mai. Zoff è un uomo forte e una leggenda. Tifiamo tutti per lui. #ForzaDino", si legge sul sito bianconero.

Zoff è un uomo forte e una leggenda. Tifiamo tutti per lui. #ForzaDino: https://t.co/sH2cTm8RRC pic.twitter.com/jv9KYTo40U — JuventusFC (@juventusfc) 28 Novembre 2015

LICHTSTEINER: "CREDO ALLO SCUDETTO"Stephan Lichtsteiner non ha certamente vissuto un periodo sereno in questi ultimi tempi per via dei problemi cardiaci che gli hanno impedito di scendere in campo per qualche match. Ora però lo svizzero si è completamente ristabilito e anzi rilancia i suoi per la lotta scudetto:

"E' stato un periodo difficile, ma il rientro è stato ottimo. Prima del calciatore sono una persona, quindi non ho pensato subito al calcio. In Champions League stiamo facendo, nonostante un girone molto difficile. Bisogna credere allo scudetto, ma ora pensiamo a raccogliere quanti più punti fino a Natale".

AGNELLI RINNOVA CON L'UNESCOAndrea Agnelli, Presidente della Juventus, in occasione di un evento organizzato dall'UNESCO per promuovere la lotta al razzismo rilascia parole importanti che dimostrano una certa sensibilità ed attenzione sull'argomento: "E' importante per il club essere qui quest'oggi ed è un onore. Questa giornata non solo evidenzia un problema come quello del razzismo, ma soprattutto indica una via per il futuro. Oggi abbiamo rinnovato la nostra partnership con UNESCO per altri due anni e non vediamo l'ora di continuare questo rapporto. L'arrivo di migranti in Italia è un'opportunità per progredire nel processo culturale del nostro paese".

VIDAL: "IL BAYERN E' MOLTO MEGLIO DELLA JUVE"Nemmeno il tempo di levarsi di dosso la maglia bianconera che Arturo Vidal ha già dimenticato il suo passato juventino. Il cileno, premiato da Goal.com come uno dei 50 migliori giocatori al mondo, non ha perso l'occasione di punzecchiare gli ex compagni: "Il Bayern è molto più forte della Juve - ha detto -: anche i bianconeri sono una grande squadra però qui ci sono alcuni dei migliori giocatori al mondo, anche io sono cresciuto molto".