9 dicembre 2015 Tutto Juve live - Zaza, buone notizie: nessuna lesione Marchisio: "Delusione per il primo posto. Ora testa al campionato"





MERCOLEDI' 9 DICEMBRE

ZAZA, NESSUNA LESIONEBuone notizie per Massimiliano Allegri dall'infermeria. Simone Zaza si è sottoposto al rientro da Siviglia agli esami del caso che non hanno riscontrato lesioni.

AG. ZAZA: "PRESTITO? PRONTI A TUTTO"Poco spazio con la maglia della Juventus e il futuro di Simone Zaza potrebbe essere altrove anche in chiave Europeo. "Non abbiamo affrontato certi discorsi con la Juve - ha dichiarato l'agente Maifredi a Fantagazzetta -. L'ipotesi prestito è possibile, ma deciderà Simone. Non escludiamo niente, ma dopo la Coppa Italia incontreremo la società. Siamo aperti a tutto"

MARCHISIO: "C'E' GRANDE RAMMARICO, ORA TESTA AL CAMPIONATO""Dispiace tantissimo, a tutti, non aver raggiunto il primo posto nel girone. Grande rammarico perché comunque abbiamo disputato una buona gara senza però trovare la via del gol, che meritavamo sicuramente più di loro". Claudio Marchisio non riesce a nascondere la delusione per la sconfitta di Siviglia e il secondo posto nel girone. "Il passaggio del turno l'abbiamo raggiunto, ora testa e tempo per dedicarci al campionato", ha scritto il centrocampista su Instagram.

ESAMI ALLA COSCIA PER ZAZAGiornata di esami per Simone Zaza, che ha accusato un fastidio alla coscia sinistra nella rifinitura di martedì mattina e per questo non è potuto neanche andare in panchina nella sfida con il Siviglia. C'è comunque ottimismo: potrebbe trattarsi di un semplice riposo precauzionale.



LA SITUAZIONE INFERMERIAPer Allegri le buone notizie dall'infermeria arrivano da Khedira ed Evra. Il tedesco dovrebbe essere a disposizione per la sfida di domenica contro la Fiorentina. Così come il francese, reduce da una botta al ginocchio durante Lazio-Juve. E anche Mandzukic, che sta smaltendo la sindrome influenzale. Ancora out Lemina ed Hernanes.

MARTEDI' 8 DICEMBRE

POGBA: "DOVEVAMO CONCRETIZZARE"Piuttosto deluso Paul Pogba ai microfoni di Premium: "Abbiamo cercato la vittoria ma abbiamo perso, non abbiamo concretizzato le occasioni avute. La mia prestazione non eccezionale? Vero, come quella della squadra, dobbiamo fare sempre meglio". Il francese vuole comunque guardare avanti: "Siamo qualificati, vediamo ora chi uscirà dal sorteggio. Io e Dybala giochiamo per aiutare la squadra ma in campo ci siamo tutti". Infine, un accenno alla nuova capigliatura col punto di domanda: "Perché l'ho scelto? Potete pensare a quello che volete...".

DYBALA: "DISPIACE PER LE OCCASIONI AVUTE"Paulo Dybala ha commentato così la sconfitta contro il Siviglia a Premium: "Dispiace perché dopo l'1-0 abbiamo avuto occasioni per pareggiare con Pogba e Morata. La traversa? Purtroppo la palla non è entrata, ci ho pensato tanto dopo il tiro". Poi gli chiedono del cattivo momento di forma di Morata: "E' un grande giocatore, non posso dargli consigli, tocca al mister: gol così l'anno scorso li avrebbe fatti. Aiuterà tanto la squadra". Chi preferisco tra lui e Mandzukic: "Per me sono tutte e due bravi uguale, con Alvaro mi butto in profondità, con Mario gioco di sponda".