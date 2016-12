27 novembre 2015 Tutto Juve live - Vidal, che affronto: "Bayern molto meglio della Juve" Il cileno: "I bianconeri sono una grande squadra, ma qui..."





VENERDI' 27 NOVEMBRE

LICHTSTEINER: "CREDO ALLO SCUDETTO"Stephan Lichtsteiner non ha certamente vissuto un periodo sereno in questi ultimi tempi per via dei problemi cardiaci che gli hanno impedito di scendere in campo per qualche match. Ora però lo svizzero si è completamente ristabilito e anzi rilancia i suoi per la lotta scudetto:

"E' stato un periodo difficile, ma il rientro è stato ottimo. Prima del calciatore sono una persona, quindi non ho pensato subito al calcio. In Champions League stiamo facendo, nonostante un girone molto difficile. Bisogna credere allo scudetto, ma ora pensiamo a raccogliere quanti più punti fino a Natale".

AGNELLI RINNOVA CON L'UNESCOAndrea Agnelli, Presidente della Juventus, in occasione di un evento organizzato dall'UNESCO per promuovere la lotta al razzismo rilascia parole importanti che dimostrano una certa sensibilità ed attenzione sull'argomento: "E' importante per il club essere qui quest'oggi ed è un onore. Questa giornata non solo evidenzia un problema come quello del razzismo, ma soprattutto indica una via per il futuro. Oggi abbiamo rinnovato la nostra partnership con UNESCO per altri due anni e non vediamo l'ora di continuare questo rapporto. L'arrivo di migranti in Italia è un'opportunità per progredire nel processo culturale del nostro paese".

VIDAL: "IL BAYERN E' MOLTO MEGLIO DELLA JUVE"Nemmeno il tempo di levarsi di dosso la maglia bianconera che Arturo Vidal ha già dimenticato il suo passato juventino. Il cileno, premiato da Goal.com come uno dei 50 migliori giocatori al mondo, non ha perso l'occasione di punzecchiare gli ex compagni: "Il Bayern è molto più forte della Juve - ha detto -: anche i bianconeri sono una grande squadra però qui ci sono alcuni dei migliori giocatori al mondo, anche io sono cresciuto molto".

LA SQUADRA VOTA IL 3-5-2Il secondo tempo col Milan e la vittoria contro il City in Champions hanno confermato, ancora una volta, la necessità per la Juventus di giocare col 3-5-2. E' stata la squadra, come scrive Tuttosport, a chiedere a Massimiliano Allegri di ritornare con continuità a questo sistema di gioco. Lo spogliatoio ha convinto il tecnico e ora i bianconeri cominciano a togliersi molte soddisfazioni, dopo il brutto avvio di stagione.

IL CITY VUOLE ALEX SANDROIl Manchester City fa dietrofront, rispetto a questa estate, e ha chiesto Alex Sandro alla Juventus. Facciamo un passo indietro: il terzino ad agosto era finito in bianconero anche grazie al rifiuto del club inglese di trattare col Porto. Tre mesi dopo, i Citizens hanno offerto 40 milioni di euro a Beppe Marotta, ma la proposta è stata rispedita al mittente. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE

NESSUN PROBLEMA PER MANDZUKICAllarme rientrato per Mario Mandzukic, uscito con la borsa del ghiaccio sulla coscia sinistra nel secondo tempo di Juve-City. L'attaccante croato ha partecipato alla seduta di scarico a Vinovo e non sarà sottoposto ad accertamenti medici, segno che si è trattato solo di una botta in una zona delicata.



SQUADRA IN CAMPO VERSO IL PALERMOJuventus subito in campo con la testa al Palermo. A poche ore dalla vittoria contro il Manchester City, che ha dato ai bianconeri la qualificazione agli ottavi di Champions League, la squadra di Allegri si è ritrovata a Vinovo. I giocatori in campo ieri hanno effettuato un allenamento mirato al recupero delle energie, i compagni si sono invece dedicati ad esercizi atletici e a un lavoro tecnico. Domani il gruppo, informa la Juventus sul suo sito internet, tornerà compatto e sarà nuovamente al lavoro al mattino per proseguire la preparazione in vista della trasferta in Sicilia.