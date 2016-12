Tutto Juve live - Van der Wiel per la fascia destra

TORNA L'INTERESSE PER VAN DER WIELLa Juventus ha messo nel mirino Van der Wiel, terzino del Psg. Secondo Calciomercato.com l'olandese sarà l'erede di Caceres destinato a lasciare il bianconero tra gennaio e giugno. Altri nomi per la fascia sono Widmer e Vrsaljko. Il contratto di Van der Wiel è in scadenza a giugno ma ha diversi club interessati soprattutto in Premier.