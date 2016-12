27 settembre 2015 Tutto Juve live - Tweet di Allegri: "Tifosi, abbiamo bisogno di voi" Il tecnico bianconero sul suo profilo ufficiale: "Le difficoltà vanno affrontate assieme"





DOMENICA 27 SETTEMBRE

HERNANES SU INSTAGRAM: "ONORERO' QUESTA MAGLIA" Ho lavorato tanto per arrivare in una società come la Juventus non ho mollato un centimetro per arrivare a questo traguardo! l'altra sera la partita è andata storta e sono dispiaciuto per questo! Però vi dimostrerò tutta la mia forza ed onorerò questa maglia e questi colori insieme ai miei compagni! #forzajuve fino alla fine Una foto pubblicata da A.Hernanes Lima (@hernanesoj) in data: 27 Set 2015 alle ore 10:16 PDT

SQUADRA A RAPPORTO A VINOVOQuesta mattina la Juventus si è ritrovata a Vinovo dopo il ko di Napoli. Giocatori a rapporto con la dirigenza al completo, al seguito della squadra per ricompattare il gruppo in vista della gara di Champions contro il Siviglia. Un periodo nero per Allegri almeno dal punto di vista dei risultati, aspettando il ritorno degli infortunati: Khedira dovrebbe essere già convocato per mercoledì, poi toccherà a Marchisio.

BONUCCI-TWEET: "ORA LAVORIAMO SODO"Non solo Allegri: anche Leonardo Bonucci ha voluto affidare a Twitter il proprio pensiero dopo il ko di Napoli. Questo il cinguettio del difensore bianconero: Guardare avanti con positività e lavorare sodo. Testa subito a mercoledì. #finoallafinefo… http://t.co/Hj89ajqeLm pic.twitter.com/U0DUFq3Pol — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) 27 Settembre 2015

TWEET DI ALLEGRI: "ABBIAMO BISOGNO DEI TIFOSI" Le difficoltà vanno affrontate assieme, partendo dagli aspetti positivi. c'è bisogno che tutti i tifosi abbiano fiducia in questa Juve — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 26 Settembre 2015

SABATO 26 SETTEMBRE

EVRA: "SONO SERENO, NON VENDO SOGNI"Patrice Evra ai microfoni di Premium dopo la sconfitta contro il Napoli: "Penso che bisogna avere umiltà, facile quando vinci tutte le partire. La gente da fuori può dire che siamo in crisi, ma noi siamo sereni. La sconfitta di stasera fa meno male del pari con il Frosinone. Oggi ho visto una squadra unita. La gente può criticare perché non stiamo vincendo. Sono sereno, non vendo sogni. E' un momento difficile, dobbiamo mettere i giovani nelle condizioni di essere aiutati".

ALLEGRI: "NON SONO PREOCCUPATO"Massimiliano Allegri applaude la sua Juventus nonostante la sconfitta contro il Napoli. "Non sono assolutamente preoccupato, qualcuno pensa che sono matto ma non ho nulla da rimproverare ai miei. Abbiamo concesso 5 contropiedi al Napoli. Abbiamo giocato con coraggio - ha detto ai microfoni di "Serie A Live" in onda su Premium - Non voglio facce da funerale. Quando tutti pensano di farmi il funerale poi si ricredono".