Tutto Juve live - Trattenere Morata: Marotta studia l'offerta

8 novembre 2015 Tutto Juve live - Trattenere Morata: Marotta studia lʼofferta Il Real può riprendersi lʼattaccante versando 30 milioni di euro. Rugani piace alla Samp





DOMENICA 8 NOVEMBRE

DYBALA: "IO SEMPRE PRONTO"Secondo successo consecutivo per la Juventus. E Dybala torna a segnare, pur partendo dalla panchina: "Ringrazio il mister. Io cerco di essere pronto ed aiutare la squadra, sono entrato quando la squadra vinceva e ho segnato il gol per chiudere la partita. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo: portare la Juve in avanti, dove merita, e fare il massimo. Siamo contenti per il risultato e per la reazione: sono tre punti meritati". Non pesa la partenza dalla panchina: "Va bene così, avevo giocato quattro volte di fila da titolare. Decide il mister. Sono contento sia quando gioco che quando subentro. Mi alleno al massimo, tutti dobbiamo essere sempre pronti, in ogni caso".

SABATO 7 NOVEMBRE

MAROTTA STUDIA L'OFFERTA PER TRATTENERE MORATABeppe Marotta sta studiando un'offerta per trattenere Alvaro Morata. Bisogna allontanare il più possibile le sirene del Real Madrid che eserciterà il diritto di ricompra versando 30 milioni di euro. A Torino iniziano forse a preoccuparsi dopo i guai di Benzema e lo strano avvicinamento di Cristiano Ronaldo al Psg.

LA SAMP PIOMBA SU RUGANITutti pazzi per Rugani, ma la priorità di Marotta e Paratici è trattenere il difensore: il suo contratto è in scadenza nel 2020. Potrebbe lasciare Vinovo solo in prestito e su di lui è in vantaggio la Sampdoria.

VENERDÌ 6 NOVEMBRE

KHEDIRA IN GRUPPOProsegue bene il recupero di Khedira in vista della trasferta di Empoli. Il tedesco si è allenato in gruppo e potrebbe essere a disposizione di Allegri. Le sue condizioni verranno valutate sabato mattina, al termine della rifinitura.

MORATA CONVOCATO IN NAZIONALEC'è anche Alvaro Morata nella lista dei 23 calciatori convocati dal ct della Spagna, Vicente Del Bosque, per la doppia amichevole contro Inghilterra e Belgio in programma il 13 e il 17 novembre.