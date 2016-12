10 novembre 2015 Tutto Juve live - Sondaggio per Pellè e piace Saponara Il giocatore del Southampton è il nome nuovo





MARTEDI' 10 NOVEMBRE

MORATA: "I GOL AL REAL I PIU' BELLI DELLA CARRIERA"Alvaro Morata dal ritiro della Nazionale spagnola lancia una nuova stoccata al Real Madrid allontanadosi sempre più da un possibile ritorno con i Blancos: "I gol segnati al Madrid nelle semifinali di Champions dello scorso anno? Non festeggiai per rispetto di amici e tifosi, ma in verità mi hanno regalato le sensazioni più belle della mia vita". Una bella dichiarazione d'amore per la Juve che spera sempre nella sua conferma.

PER LA TREQUARTI SI PENSA ANCORA A SAPONARALa Juventus continua a cercare un trequartista da regalare, a gennaio, a Massimiliano Allegri. Il nome in cima alla lista dei desideri è Riccardo Saponara. Il suo cartellino è valutato dall'Empoli tra i 12 e i 15 milioni di euro.

C'E' PELLE' NEL MIRINOSecondo il Daily Mirror, la Juventus si sarebbe interessata a Graziano Pellè, attaccante del Southampton e della Nazionale. Un sondaggio, nonostante i bianconeri non abbiano al momento bisogno di un'altra punta.

LUNEDI' 9 NOVEMBRE

EVRA, FUTURO IN BILICOCosa ne sarà di Patrice Evra? Il difensore ha un contratto in scadenza a giugno e la Juventus sta riflettendo sul suo futuro. Secondo calciomercato.com ci sarebbe la proposta di un nuovo contratto annuale, con un'eventuale opzione per la seconda stagione. Tutto dipenderà da lui.

UTILE RECORD, +16,8 MILIONIDurante il cda del club presieduto da Andrea Agnelli, sono stati approvati i dati relativi al bilancio. La Juventus ha chiuso con un utile di 16,8 milioni il primo trimestre dell'esercizio 2015-2016, con una variazione positiva di 45,4 milioni rispetto alla perdita di 28,6 milioni dell'analogo periodo dell'esercizio precedente. Il patrimonio netto ammonta a 61,5 milioni, in aumento rispetto ai 44,6 milioni del 30 giugno 2015. L'indebitamento finanziario netto è di 195,7 milioni, in aumento di 6,8 milioni rispetto ai 188,9 del 30 giugno.



"TANTI AUGURI LEGGENDA"Del Piero compie 41 anni e sul web sono arrivati gli auguri della Juventus: "Ci sono fotogrammi che, da soli, bastano a raccontare una storia. 5 novembre 2008, Madrid, Santiago Bernabeu. Dopo una prestazione pazzesca, coronata da due gol, l'intero stadio si alza in piedi e regala ad Alessandro Del Piero una standing ovation. È un lungo applauso che, ci piace pensare, non tributa onore solo alla qualità di quanto visto in campo quella sera, ma anche alla grandezza di uno dei più grandi campioni della storia della Juventus, che oggi compie 41 anni. Una storia, quella che lega Del Piero alla Signora, lunga la bellezza di 19 anni: quasi un ventennio nel quale, insieme, abbiamo vinto tutto, in Italia, in Europa, nel mondo. Una storia fatta di gol immortali, assist decisivi, momenti difficili e giornate trionfali. Per questo, Alessandro, oggi che compi 41 anni, non possiamo che tornare a quella serata di Madrid, nella quale tu uscisti dal campo ringraziando il pubblico con un inchino. Quello stesso inchino che oggi, virtualmente, ti tributa tutto il popolo bianconero, mentre spegne le candeline con te".