12 ottobre 2015 Tutto Juve live - Ritorno a Vinovo per Lichtsteiner: "Il recupero prosegue" Giornata al centro sportivo per il terzino, reduce da unʼoperazione al cuore

LUNEDI' 12 OTTOBRE

SORPRESA A VINOVO, C'È LICHTSTEINER Buone notizie da Vinovo. A dieci giorni dall'intervento al cuore, al centro sportivo si è rivisto Stephan Lichtsteiner. L'entourage bianconero non si sbilancia ancora sui tempi di recupero, ma assicura che il terzino austriaco sta rispettando la tabella di marcia post-operatoria senza alcuna complicazione. Il programma di recupero prosegue.. Che bello rivederti a Vinovo, Stephan! pic.twitter.com/QXrOZyhgb8 — JuventusFC (@juventusfc) 12 Ottobre 2015

L'AGENTE DI RUGANI: "PIACE AL NAPOLI, MA..."Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del proprio assistito: "In questo momento salta all'occhio che il mio assistito stia facendo tanta panchina, ma nonostante il suo basso minutaggio in Nazionale ha fatto molto bene, quindi non ha perso ritmo. Napoli a gennaio? Gli azzurri sono interessati e fa piacere, ma sinceramente al momento non ci sono trattative ed è ancora presto per parlarne. In estate c'era stato un discorso legato alla situazione di Hamsik, che piaceva ai bianconeri, vedremo".

DOPPIO OBIETTIVO: RECUPERARE MORATA E POGBADoppio obiettivo in casa Juventus: recuperare al meglio Pogba e Morata. Lo spagnolo sarà valutato giorno per giornoç. L'infortunio con il Lussemburgo ha spaventato tutti così come l'uscita in barella e la prima diagnosi che parlava di frattura del perone. Gli esami hanno escluso lesioni, ma l'ematoma va valutato con attenzione. Stesso discorso per Pogba: ha una distorsione alla caviglia che non preoccupa ma che non gli permette di allenarsi nel migliore dei modi.

MANDZUKIC PUNTA L'INTERNon è da escludere un recupero di Mandzukic per la gara di domenica a San Siro contro l'Inter. L'attaccante si sta curando in Nazionale e punta a essere almeno convocato da Massimiliano Allegri. A Vinovo c'è ottimismo, ma si guarda con attenzione anche alla partita di Champions League contro il Borussia Monchengladnach, in programma mercoledì 21.

DOMENICA 11 OTTOBRE

POGBA E MORATA OGGI AL LAVOROLa Juve riposa, Morata e Pogba no. Sono andati a Vinovo e per i fatti loro si sono allenati. Lavoro leggero per capire come va, dopo i malanni in Nazionale. Un punto della situazione, nell'attesa che tutta la squadra riprenda ad allenarsi, da martedì. Comunque, buone sensazioni che servono a capire come i due ci tengano a essere pronti per l'Inter. Oggi è comunque presto per capire.

ASAMOAH: "FONDAMENTALE LA PARTITA CONTRO L'INTER"Asamoah suona la carica: "La partita con l'Inter della prossima settimana sarà enorme per noi. Vogliamo ripartire forte dopo la pausa e riprendere da dove avevamo lasciato contro il Siviglia e Bologna - ha detto il ghanese al portale allsports.com.gh - Dopo un inizio difficile, siamo tornati a vincere di nuovo. Cominciare una stagione lentamente è un qualcosa che può capitare, ma dobbiamo rimanere positivi e consapevoli del fatto che possiamo sempre fare meglio".

ALLEGRI, L'INTER E POI...Max Allegri pensa all'Inter. "Possiamo anche battere i nerazzurri a San Siro, ma...". Ma che cosa? "Poi serve vincere ancora, non fermarsi. Perché fare tre punti e poi fermarsi magari a un pareggio significa tornare indietro e adesso non possiamo permettersi passi falsi".