19 novembre 2015 Tutto Juve live - Recuperati Mandzukic e Lichtsteiner Buffon ancora a parte, ma col Milan ci sarà





GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE

CUADRADO: "VOLEVO TORNARE IN ITALIA"Juan Cuadrado ha spiegato la sua scelta di tornare alla Juve. "Cosa mi ha spinto a scegliere i bianconeri? L'idea di tornare in Italia in primis. Conosco questo calcio, la lingua, le persone... L'Italia è la mia seconda casa. Quando si è presentata questa occasione ne ho parlato ogni giorno con il mio agente. Sono molto felice di far parte della Juventus", ha detto a Uefa.com.

MANDZUKIC E LICHTSTEINER IN GRUPPOBuone notizie per Allegri. Nell'allenamento pomeridiano a Vinovo si sono allenati regolarmente con il gruppo sia Mario Mandzukic sia Stephan Lichtsteiner, tornati acciaccati dopo le partite con le nazionali. A questo punto crescono le quotazioni dell'attaccante croato, che dovrebbe giocare in attacco con Cuadrado e Morata. Si è allenato ancora a parte Gigi Buffon, ma sembra si sia trattata di una scelta precauzionale. Il portiere non preoccupa e dovrebbe essere regolarmente tra i pali nel match contro il Milan. Allegri ha ritrovato anche Paulo Dybala e Sami Khedira, che ieri aveva beneficiato di un giorno di permesso. È ancora atteso Caceres, le cui condizioni andranno valutate.

L'AGENTE DI NETO: "A GENNAIO NON SI MUOVE"L'agente di Neto, il portiere della Juve, ha ribadito che il brasiliano non si muoverà nella prossima sessione di mercato. "Neto non si muove dalla Juventus, ha un contratto di quattro anni. Non sta giocando? Non è un problema, bisogna avere pazienza", ha detto Stefano Castagna a calciomercato.it.

KHEDIRA: "RINATO GRAZIE ALLA DIETA"Intervistato dal giornale tedesco Kicker, Sami Khedira ha spiegato che - dietro al suo ritrovato stato di forma - c'è un piccolo segreto: quello di una dieta cambiata: "Da più di un anno non potevo godere della gioia del pallone, ma sapevo quale fosse la strada giusta per ritornare e non volevo abbandonarla. La mia dieta è cambiata completamente. Ci sono principalmente insalata, verdure, pesce e carne. Volevo mettere di nuovo il calcio al centro di tutto. Ci sono tante cose belle nella mia vita, ma il mio più grande amore è per il calcio. Sto cercando di nuovo di vivere al cento per cento sul calcio, nella quotidianità di sportivo e nel privato, concentrandomi al massimo. Da un anno non mi divertivo più, adesso lo farò di nuovo".

MARCHISIO DÀ LA CARICALa Juve si è risvegliata con qualche cerotto in meno, il che fa sperare Allegri in vista della partita di sabato contro il Milan. Buffon e Lichtsteiner sono sulla via del recupero, preoccupano ancora Mandzukic e Caceres. In preallarme, per l'attacco, Zaza, anche se Dybala, rientrato in Italia dopo gli impegni con l'Argentina, tornerà in gruppo e dovrebbe partire titolare contro i rossoneri. Intanto Marchisio dà la carica su Instagram: "Andiamo al campo! Pranzo e poi allenamento. Ci si prepara per la grande sfida di sabato".

Andiamo al campo! Pranzo e poi allenamento. Ci si prepara per la grande sfida di sabato. #turin #ontheroad #trainingday @juventus #juventuscentervinovo #me #gooddaytoday #working #byebye Una foto pubblicata da Claudio Marchisio (@marchisiocla8) in data: 19 Nov 2015 alle ore 03:40 PST

MERCOLEDI' 17 NOVEMBRE

OTTIMISMO PER BUFFON E LICHTSTEINERDa Vinovo filtra ottimismo sulle condizione di Buffon e Lichtsteiner: il portiere e l'esterno sono già sulla via del recupero e potrebbero scendere in campo contro il Milan. Più indietro Mandzukic che potrebbe essere recuperato all'ultimo, ma solo per la panchina. Difficile che Allegri lo faccia partire titolare. Caceres, invece, quasi sicuramente non sarà della partita.



