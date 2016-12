24 ottobre 2015 Tutto Juve live - Raiola difende Pogba: "Fischi? Malattia italiana. Col Barça nessun accordo" Il procuratore: "Alla Juve per scelta di cuore, poteva andarsene in estate".

SABATO 24 OTTOBRE



RAIOLA DIFENDE POGBA: "FISCHI? MALATTIA ITALIANA"A prendere le difese di Paul Pogba, criticato da tifosi e stampa per un inizio di stagione complicato, ci pensa il suo agente, Mino Raiola: "L'anno scorso veniva applaudito per qualsiasi cosa, ora gioca allo stesso modo ma viene fischiato - ha setto a Radio Deejay - Questo modo di vedere le cose è una malattia tutta italiana, i tifosi dimenticano che Pogba è restato alla Juve per una scelta di cuore, aveva tante offerte importanti, ma non si è pentito". Pungolato sulle pretendenti, Raiola aggiunge che "in estate c'erano 3 o 4 squadre interessate", ma che con il Barcellona "non c'è assolutamente alcun accordo, chi lo vuole si deve prima sedere con la Juve". Una stoccata finale ad Allegri: "Pogba è un campione che vive un momento difficile e va lasciato tranquillo, ma credo che sia la squadra ad avere una minore incidenza sul campionato".

IAQUINTA: "MORATA E DYBALA NON AI LIVELLI DI TEVEZ"In una intervista esclusiva a TuttoJuve.com l'ex punta bianconera fa il punto della situazione: "Il momento che sta vivendo la Juve non è facile, devono riprendersi al più presto contro l'Atalanta perché poi potrebbe essere troppo tardi. La Roma e il Napoli corrono e per me ora rimangono le favorite. Riguardo gli attaccanti Mandzukic deve ancora entrare in condizione, mentre Dybala e Morata avranno un futuro roseo, ma attualmente non sono Tevez".



VENERDI' 23 OTTOBRE

DS CARLI: "SAPONARA A GENNAIO NON SI MUOVE"Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, il ds dell'Empoli Marcello Carli ha smentito la possibilità di un passaggio di Riccardo Saponara alla Juventus a gennaio: "A gennaio non si muoverà nessuno, terremo tutti i nostri giocatori, poi a giugno valuteremo le eventuali offerte che arriveranno in linea con la politica del nostro club. Siamo abituati alle voci sui nostri calciatori, vuol dire che stanno facendo bene. Saponara, in particolare, è un calciatore importante per noi e la sua assenza sta pesando. Ma bisogna vedere il positivo di ogni situazione: senza Riccardo alcuni giovani interessanti hanno avuto la possibilità di dimostrare le loro qualità".

SAPONARA NEL MIRINOA gennaio potrebbe arrivare il trequartista tanto desiderato da Allegri in estate: Marotta e Agnelli sono pronti ad accontentare il tecnico per completare il 4-3-1-2. Il nome è quello di Riccardo Saponara e i biaconeri hanno iniziato il pressing sull'Empoli per strapparlo già a gennaio. Servirà un investimento importante intorno ai 15 milioni di euro per avere l'ex Milan che il tecnico conosce bene.



GIOVEDI' 22 OTTOBRE

ZAZA: "JUVE GRANDE SQUADRA, CON L'ATALANTA SERVE VINCERE"Simone Zaza, attaccante bianconero, è stato intervistato da Jtv. Queste le sue dichiarazioni: "Segnare in Champions è talmente grandioso che l'emozione arriva soltanto a mente fredda. Qui alla Juve le sensazioni sono intense sin da quando ho firmato il contratto, ho percepito subito l'importanza di questa squadra. Sono qui per vincere e segnare tanti gol, magari iniziando dalla partita con l'Atalanta. Sarà dura ma dobbiamo portare a casa i tre punti, anche se non abbiamo iniziato bene la vetta non è poi così lontana. Il mio idolo? Van Basten".

MARCHISIO: "SCUDETTO, ROMA E NAPOLI FAVORITE"Claudio Marchisio ha parlato a Sky del momento dei bianconeri: "Serve continuità per risalire in campionato, per fortuna non c'è una squadra che stia andando fortissimo e abbiamo la possibilità di recuperare. Al momento per lo scudetto vedo favorite Roma e Napoli, ma anche la Fiorentina sta giocando bene. Sono contento di essere rientrato, non è facile stare fuori per tanto tempo, voglio dare il mio contributo. Khedira è un giocatore di grande esperienza, si è integrato benissimo. Su Pogba ci sono molte aspettative, lui ha fatto bene in questi anni e sa qual è la sua forza".

LA 10 DI POGBA FA DISCUTERE"La maglia numero 10? E' solo un numero". Le parole di Pogba, mercoledì sera, accendono il dibattito su un solenne impegno che il francese si è preso indossando quella maglia, salvo poi spazientirsi all'ennesima domanda se avverta o no il peso di quel numero che appartiene ai Grandi del Pallone. Tanto da sbuffare con quel "è solo un numero" che magari è il pensiero di un dopo-partita, e non assoluto.