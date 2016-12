Tutto Juve live - Provino Morata, l'Inter nel mirino

17 ottobre 2015 Tutto Juve live - Provino Morata, lʼInter nel mirino Allegri decide domani se schierarlo dallʼinizio. In coppia con Dybala. Lʼalternativa è Zaza

SABATO 17 OTTOBRE

LE ULTIME DA VINOVOFinito l'allenamento ecco la lista dei 23 convocati: Buffon, Neto, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Evra, Padoin, Rugani, Barzagli, Cuadrado, Khedira, Marchisio, Pereyra, Sturaro, Lemina, Pogba, Asamoah, Hernanes, Zaza, Mandzukic, Dybala, Morata, Audero. Il 3-5-2 è pronto, il dubbio di Allegri è Morata, che si è allenato: è pronto, ma il tecnico si riserva la scelta dal primo minuto per far coppia con Dybala: Morata è favorito, Zaza l'alternativa, e c'è anche Mandzukic.

MORATA, PROVINO PER L'INTERMassimiliano Allegri si gioca molto del campionato in casa dell'Inter. Per questo motivo proverà fino all'ultimo a recuperare Alvaro Morata dopo l'infortunio subito in nazionale. Per lo spagnolo ci sarà un provino prima della sfida di San Siro. In caso di indicazioni positive farà coppia con Dybala

VENERDI' 16 OTTOBRE

KHEDIRA: "CONTRO L'INTER NON SARA' L'ULTIMA CHIAMATA"Khedira, ormai pienamente recuperato dopo l'infortunio, commenta il big match di domenica contro l'Inter: "Non credo sarà per noi l'ultima chiamata, la stagione è ancora molto lunga - ha detto in esclusiva a Premium Sport - Abbiamo coscienza delle nostre qualità, sarà una partita da cinquanta e cinquanta. Se avremo delle possibilità di segnare dovremo farlo perché non ci saranno tante opportunità da gol".

JUVE CON IL 3-5-2, OK POGBA E MORATA

Sarà una Juve schierata con il 3-5-2 quella che affronterà l'Inter a San Siro. Allegri recupera sia Pogba che Morata e li schiererà dal 1': il francese nel centrocampo a cinque al fianco di Khedira e Marchisio e con Cuadrado ed Evra sulle fasce. Lo spagnolo saà partner d'attacco di Dybala. Hernanes e Mandzukic andranno in panchina.

GIOVINCO: "SPERO VINCA LA JUVE, DICO 2-1""Inter-Juve? Spero vinca la Juve, dico 2-1". E' il pronostico dell'ex bianconero Sebastian Giovinco sul derby d'Italia. "Sarà una partita difficile, ma spero che i miei ex compagni riescano a battere i nerazzurri. Sarebbe importante per risalire la classifica - ha detto la 'formica atomica' in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. "Attaccanti preferiti di Inter e Juve? Icardi e Morata, due grandi".

CACERES AI BOX 10-15 GIORNIMassimiliano Allegri dovrà fare a meno di Martin Caceres per 10-15 giorni. Il difensore uruguayano si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una distorsione alla caviglia sinistra. Alla caviglia destra, invece, solo una botta.

