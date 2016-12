17 settembre 2015 Tutto Juve live - Pogba-stop: influenza. Caceres: "Dura a Genova" Lʼuruguaiano: "Più difficile che col City". Il francese: niente allenamento





GIOVEDI' 17 SETTEMBRE

POGBA STOP: INFLUENZARientrato al mattino, l'allarme Pogba è tornato nel primo pomeriggio. Stavolta per un attacco influenzale che lo ha costretto a rinunciare all'allenamento. Pogba dunque torna nella lista dubbi per Genoa-Juve. Il problema alla gamba sinistrao, post Manchester, è rientrato, Questo, dell'influenza, potrebbe essere come quella di Morata la scorsa settimana: recuperabile. Ma...

Questo il comunicato dei bianconeri: "Squadra al lavoro in vista della sfida di domenica: atletica a gruppi, quindi possesso palla e tattica durante la seduta mattutina. Confermare l'ottima prestazione e i progressi mostrati in Champions e centrare la prima vittoria in campionato. La Juve ha obiettivi chiari e un appuntamento preciso per cercare di centrarli: la sfida di domenica a Marassi contro il Genoa. E in vista della sfida, questa mattina i bianconeri hanno lavorato sodo, prima affrontando la parte atletica divisi in due gruppi, quindi ricompattandosi e dedicandosi al possesso palla e ai movimenti da replicare contro il Grifone. Alla seduta odierna non ha preso parte Paul Pogba, a causa di un leggero stato influenzale. Domani la squadra sarà nuovamente in campo, questa volta al pomeriggio, per proseguire la preparazione".

CACERES: "PIU' DURA COL GENOA CHE COL CITY"Martin Caceres, intervistato nel corso della trasmissione Filo Diretto su Sportitalia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Siamo contenti per aver vinto al debutto in Champions, era una gara cruciale. Ora siamo concentrati sul campionato, col Genoa sarà più dura che col City perché ci lasceranno molti meno spazi ma dobbiamo risalire posizioni. Siamo consapevoli di poter fare meglio, abbiamo cambiato molto ma il compito di far integrare i nuovi spetta a noi veterani". Sul suo legame con la Juventus: "Sono quattro anni che sono qui e sono molto legato a questi colori, specialmente alla mia maglia numero 4 che è stata indossata da un grande come Montero".

BERARDI POSSIBILE GIA' A GENNAIOLa Juventus starebbe pensando di anticipare a gennaio l'arrivo di Domenico Berardi. Questo per rafforzare la rosa in vista dell'utilizzo del modulo 4-3-3.

MORATA, SI PENSA A UN RINNOVO MILIONARIOLo strepitoso gol di Manchester non ha fatto altro che confermare il talento di Morata e per questo lo spauracchio "recompra" a giugno da parte del Real sta facendo muovere la Juve. L'intenzione di Marotta sembra essere quella di proporre un rinnovo del contratto più che accattivante: accordo quinquennale da 3,5 milioni di euro a stagione con possibilità di aumento sostanzioso tramite bonus.

POGBA, ALLARME RIENTRATO: COL GENOA CI SARA'La fasciatura alla gamba sinistra con cui aveva lasciato Manchester, aveva fatto preoccupare uno zoppicante Paul Pogba e i tifosi della Juve. Invece, quello che si temeva potesse essere un infortunio serio è risultato solo una botta. Il francese sarà regolarmente al suo posto domenica con il Genoa. Accertamenti positivi anche per Morata e Manduzikic, usciti con qualche livido dall'Etihad Stadium.

MERCOLEDI' 16 SETTEMBRE

CUADRADO: "GRANDE JUVE, ORA OGNI GARA COME UNA FINALE"Juan Cuadrado ha parlato della vittoria di ieri in casa del City ai microfoni di Sky: "Volevamo fare risultato e dimostrare di essere una squadra, ci siamo riusciti. Se giochiamo così diventa difficile fermarci, i recenti risultati negativi ci hanno dato una carica in più". L'esterno è soddisfatto del suo impatto in bianconero: "Mi trovo bene, cerco di dare il massimo e di migliorare sempre di più. Ora testa al campionato, dobbiamo rimetterci in marcia e giocare ogni gara come fosse una finale".

SCATTA L'ORA DI ZAZADopo l'impegno di Champions, Allegri si rituffa sul campionato. E visti i numerosi impegni che attendono i bianconeri, prepara il turnover in attacco. In quest'ottica con Genoa o Frosinone potrebbe scattare l'ora di Zaza. In questo avvio di stagione l'ex Sassuolo è ancora sceso in campo nemmeno un minuto e potrebbe giocarsi una chance importante da titolare. Per Zaza l'ultima apparizione in Serie A risale al 31 maggio (doppietta al Genoa).

MARTEDI' 15 SETTEMBRE

MORATA: "GIOCANDO COSI', NON TEMIAMO NESSUNO"Alvaro Morata ha deciso la sfida di Manchester e dopo la partita ha commentato così la vittoria ai microfoni di Premium: "Importantissima, non abbiamo iniziato la stagione nel migliore dei modi ma sono cambiati tanti giocatori e dobbiamo abituarci a giocare insieme". L'attaccante spagnolo ha sottolineato la forza di questa Juve: "Giocando così, siamo tra le squadre più forti d'Europa, credo che questo match possa essere un punto di partenza per noi". Infne, un commento sulla prestazione: "Ho lavorato quasi tutta la partita in difesa, poi ho avuto la fortuna di fare gol".

ALLEGRI: "INVERTITA LA TENDENZA"Visibilmente soddisfatto, Massimiliano Allegri, al termine del match vinto dalla Juve a Manchester contro il City: "Vittoria meritata, con questo successo abbiamo una grande iniezione di fiducia che ci permetterà di fare bene anche in campionato. La Champions come sempre dà grandi stimoli. Buffon è stato straordinario, bravissimo". E poi: "Cosa ho detto ai ragazzi prima del match? Ho detto: pensiamo a fare una prestazione importante e ad invertire la tendenza. E i ragazzi si sono dimostrati all'altezza. Morata e Mandzukic hanno fatto una grande partita, di sacrificio". Questa sera siamo stati Juve: sacrificio, orgoglio, campioni che non sbagliano. È lo spirito giusto per ricominciare! — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 15 Settembre 2015

BUFFON: "MESSO IL PRIMO MATTONE"Buffon ha trascinato la Juve al successo contro il City. A Premium ha spiegato l'importanza della vittoria: "Questo è il primo mattoncino importante della stagione: Abbiamo fatto una gara importante con gli ingredienti giusti: attenzione, sagacia tattica, rabbia agonistica, bravura tecnica, anche fortuna. Non illudiamoci, però. Spero faremo ancora bene perché ce lo meritiamo e ne abbiamo la possibilità".