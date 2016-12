9 ottobre 2015 Tutto Juve live - Pogba, distorsione di primo grado alla caviglia: una settimana di stop In forte dubbio la presenza del francese contro lʼInter

VENERDI' 9 OTTOBRE

POGBA: STOP DI UNA SETTIMANA, IN DUBBIO CON L'INTERDopo essere rientrato a Vinovo ieri sera Paul Pogba si è sottoposto ad accertamenti strumentali per verificare l'entità dell'infortunio patito con la nazionale francese. Il centrocampista bianconero è cosìstato visitato dallo staff medico della Juventus, che ha confermato la diagnosi dei colleghi francesi: distorsione di primo grado alla caviglia destra. La ripresa dell'attività agonistica potrà avvenire tra circa sette giorni.

BERNARDO SILVA E' UN OBIETTIVOLa Juventus non molla Bernardo Silva, centrocampista classe 1994 di proprietà del Monaco. Il portoghese è sotto costante osservazione: pagato 15 milioni di euro nel 2014 dal club monegasco, l'ex Benfica ha adesso una valutazione più alta che non sembra spaventare i bianconeri.

PIACE BRUMA DEL PSVViste le difficoltà fisiche di Lichsteiner, la Juventus sta pensando a Bruma del Psv, in scadenza di contratto tra due stagioni. Sul taccuino di Beppe Marotta ci sono anche Rekik del Marsiglia, Kaderabek dell'Hoffenheim, Widmer dell'Udinese e Vrsaljko del Sassuolo.

GIOVEDI' 8 OTTOBRE

MARCHISIO E STURARO TORNANO IN GRUPPOCome anticipato da Allegri, dopo la sosta Marchisio sarà a disposizione: il centrocampista si è allenato oggi con il gruppo, rispettando i tempi di recupero previsti. A Vinovo si è rivisto anche Sturaro, entrambi sono stati impiegati nella partitella contro l'Aygreville, formazione di Eccellenza valdostana: le tre reti dei bianconeri sono state firmate dai primavera Pozzebon, Favilli e Vitale. La squadra ha poi proseguito con un lavoro di scarico in palestra, domani seduta unica in mattinata.

NETO: "VOGLIO DARE IL MIO CONTRIBUTO"Norberto Neto, secondo portiere bianconero, è stato intervistato oggi su JTV. Il brasiliano ha manifestato il desiderio di dare il proprio contributo alla causa: "Mi preparo sempre come se dovessi scendere in campo, è il modo migliore per cogliere le opportunità e dare una mano alla squadra. C'è bisogno di tutti, siamo un gruppo unito e siamo consapevoli delle nostre possibilità. Col rientro degli infortunati risaliremo in campionato. A partire dalla gara con l'Inter, è il momento di vincere". Sulle proprie qualità ammette: "A volte sono troppo frettoloso, devo migliorare su questo aspetto".

BARZAGLI, SI TRATTA PER IL RINNOVOSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono in corso le trattative tra la Juventus e Andrea Barzagli per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno del 2016, per un altro anno. Al momento il difensore percepisce 2 milioni e mezzo di euro.

POGBA LASCIA IL RITIRO DELLA FRANCIADopo i tanti infortuni di questo inizio stagione, arrivano altre pessime notizie per la Juventus: Paul Pogba lascia il ritiro della Francia per un infortunio e torna subito a Torino. La caviglia destra del francese è andata ko: ora è da valutare il suo impiego nella gara contro l'Inter, in programma il 18 ottobre. "Distorsione di primo grado", la conferma deli esami eseguiti dallo staff medico dei Bleus. Niente amichevoli con Armenia (oggi a Nizza) e Danimarca (domenica a Copenaghen) per Pogba.

CONTATTI CON IL CHELSEA PER IL RISCATTO DI CUADRADOJuan Cuadrado è stato la bella sorpresa del mercato estivo della Juve. Il colombiano si è inserito alla grande e in poco tempo è diventato uno dei punti di forza dei bianconeri. Per questo Marotta e Paratici hanno deciso di intensificare proprio in questi giorni i contatti con il Chelsea per trovare subito un accordo per la cessione definitiva del giocatore, oggi in prestito. L'obiettivo è quello di trattenerlo a Torino per una cifra di 20 milioni di euro più bonus.