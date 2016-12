16 novembre 2015 Tutto Juve live - Paratici a Londra per Oscar Il ds bianconero avrebbe incontrato il Chelsea per il brasiliano





LUNEDI' 16 NOVEMBRE

KHEDIRA: "FELICE DI ESSERE QUI"Intervistato dal quotidiano tedesco Kicker, Sami Khedira ha fatto un bilancio di questi suoi primi mesi alla Juventus. "Sono molto felice di essere in bianconero, la Juve è un grande club e appena si è mostrata l'occasione non potevo lasciarmela sfuggire", ha spiegato il tedesco, approdato a Vinovo in estate dal Real Madrid.

PARATICI A LONDRA PER OSCARLa pausa del campionato ha permesso alla Juve di organizzare una missione inglese per il mercato. Secondo quanto rivela Tuttosport, il ds Fabio Paratici si sarebbe recato a Londra per incontrare il Chelsea e parlare di Oscar. Il brasiliano già in estate era stato un'obiettivo bianconero, ma alla fine non se ne fece niente. Adesso, invece, Mourinho sembra intenzionato a rivoluzionare la rosa e così anche Oscar potrebbe essere ceduto a un prezzo anche inferiore ai 30 milioni di euro inizialmente stimati.

DOMENICA 15 NOVEMBRE

DEL PIERO: "LA JUVE RISALIRA'. IO CT? MAI DIRE MAI""Questo up and down di emotività dei bianconeri dipende dai risultati. Vale per Sarri come per Allegri e altri allenatori. La Juve rimane una squadra molto forte, in Champions sta facendo decisamente bene. In campionato meno e allora sembra sia una situazione tragica. Hanno la potenzialità per inanellare tre o quattro vittoria di fila e rientrare". Così Alessandro Del Piero, intervistato dalla Domenica Sportiva a New York. "Allegri - ha proseguito l'ex capitano bianconero - ha dimostrato di essere l'anno scorso un ottimo tecnico, non puoi esprimere ogni anno o in ogni momento dell'anno il top. Conte? Sta facendo molto bene - ha detto poi Del Piero ad una domanda sul suo ex allenatore -. Ha creato un gruppo che è cresciuto, si è qualificato benissimo e hanno le chance per fare bene agli Europei, anche con una squadra giovane e in un momento di transizione. Personalmente spero che resti in Nazionale il più a lungo possibile. Io ct? Non l'ho mai pensato fino a qualche anno fa. Oggi ho capito che è una cosa molto interessante, affascinante e difficile. Però non ho ancora intrapreso nessun passo per poterlo fare. Quindi rimane un'idea, ma mai dire mai".

LICHT: "VOLEVO TORNARE PRESTO"Stephan Lichtsteiner è tornato a parlare, a Radiotelevisione Svizzera, sul suo problema cardiaco: "Il problema al cuore non era piccolissimo, ma nemmeno grandissimo. Appena ho potuto, sono tornato a lavorare per poter scendere presto in campo". E sulla qualificazione agli Europei della Svizzera, ha concluso: "Era l'obiettivo minimo. In fondo sappiamo di essere forti. Vogliamo superare il girone. Poi ci vorrà un po' di fortuna con il sorteggio, ma credo molto in questa squadra".