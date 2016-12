29 settembre 2015 Tutto Juve live - Niente Siviglia per Lichtsteiner: si torna al 3-5-2 Fuori anche Sturaro per un problema a un polpaccio: un solo dubbio di formazione per Allegri





MARTEDI' 29 SETTEMBRE

LEMINA-HERNANES-PEREYRA PER UNA MAGLIANella conferenza stampa della vigilia di Juve-Siviglia, Massimiliano Allegri ha dato 10/11 della formazione, che verrà schierata, come ha detto lo stesso tecnico bianconero, con il 4-3-3. Buffon tra i pali, difesa a quattro con Barzagli-Bonucci-Chiellini-Evra, centrocampo con Khedira e Pogba, attacco con Cuadrado-Dybala e Morata. Manca ancora un centrocampista: il dubbio è tra Lemina, Hernanes e Pereyra.

JUVE-SIVIGLIA: 19 CONVOCATIDiciannove i convocati da Allegri per Juve-Siviglia, valida per la seconda giornata di Champions League: Buffon, Chiellini, Khedira, Zaza, Morata, Pogba, Hernanes, Alex Sandro, Barzagli, Cuadrado, Lemina, Bonucci, Dybala, Rugani, Neto, Evra, Pereyra, Audero, Vitale.

LICHSTEINER OUT, NUOVI ACCERTAMENTIOltre a caceres, Allegri non potrà contare nemmeno su Lichtsteiner per la sfida contro il Siviglia, Per il difensore svizzero, infatti, sono previsti nuovi accertamenti cardiologici dopo il malore accusato sabato sera.

CACERES: MULTA E SOSPENSIONE Mano pesante della Juve contro Caceres dopo l'incidente automobilistico. Il club bianconero ha annunciato che "il comportamento tenuto da Martin Caceres nella notte tra il 28 ed il 29 settembre rappresenta una grave violazione degli impegni assunti nei confronti della Juventus, oltre a ledere l'immagine della nostra Società. Juventus, pertanto, applicherà al calciatore i provvedimenti disciplinari della multa e dell'esclusione temporanea dall'attività agonistica della Prima Squadra".

FUORI DAL GRUPPO LICHTSTEINER, LEMINA E CACERESSorpresa durante la prima parte di allenamento della Juve aperta ai media. Lichtsteiner, Lemina e caceres, infatti, non erano con il resto del gruppo. A breve si saprà se i tre giocatori verranno convocati o meno per la sfida col Siviglia. Sorprende soprattutto l'assenza di Lemina. Lichtsteiner è appena tornato ad allenarsi dopo il problema accusato contro il Frosinone, mentre Caceres è reduce da un infortunio e oltre che dall'incidente con la sua Ferrari. Potrebbe, però, trattarsi solo di pretattica.



LICHTSTEINER: "SONO PRONTO" Rieccomi in allenamento, dopo aver superato il problema fisico e pronto per Mercoledì.Sto di nuovo bene! Grazie del... Posted by Stephan Lichtsteiner on Lunedì 28 settembre 2015

LUNEDI' 28 SETTEMBRE

23 MAGGIO, L'ULTIMA VOLTALe statistiche, quanto contano? Nei momenti di estasi, e in quelli di crisi, ci si rivolge ai numeri per capire i contorni di un'impresa, bella o brutta che sia. E siccome in casa-Juve si bada, in questo autunno, al significato della crisi in corso, ecco che spunta la voglia (la smania) di celebrare il momento in cui la Juve ritroverà la parola successo nello Stadium, per 4 stagioni incubo di ogni avversario. Ebbene, era il 23 maggio scorso quando Juve-Napoli 3-1 celebrò trionfo, scudetto (già vinto) e approccio alla finale di Champions. Mercoledì ci sarà Juve-Siviglia,e saranno passati 130 giorni dall'ultima volta (vittoria). Su con la vita!

KHEDIRA: "PRONTO AD AIUTARE LA SQUADRA"Sami Khedira è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri, in vista della partita di mercoledì contro il Siviglia. Il numero 6 juventino, attraverso la sua pagina ufficiale di Facebook, ha espresso la sua felicità per il suo ritorno: "Sono contento di ritornare a disposizione della squadra e di aiutare i miei compagni perché noi siamo la Juve e non molliamo mai. Fino alla fine forza Juventus! SK6", ha scritto il centrocampista tedesco arrivato dal Real Madrid.

DOMENICA 27 SETTEMBRE

HERNANES SU INSTAGRAM: "ONORERO' QUESTA MAGLIA" Ho lavorato tanto per arrivare in una società come la Juventus non ho mollato un centimetro per arrivare a questo traguardo! l'altra sera la partita è andata storta e sono dispiaciuto per questo! Però vi dimostrerò tutta la mia forza ed onorerò questa maglia e questi colori insieme ai miei compagni! #forzajuve fino alla fine Una foto pubblicata da A.Hernanes Lima (@hernanesoj) in data: 27 Set 2015 alle ore 10:16 PDT

SQUADRA A RAPPORTO A VINOVOQuesta mattina la Juventus si è ritrovata a Vinovo dopo il ko di Napoli. Giocatori a rapporto con la dirigenza al completo, al seguito della squadra per ricompattare il gruppo in vista della gara di Champions contro il Siviglia. Un periodo nero per Allegri almeno dal punto di vista dei risultati, aspettando il ritorno degli infortunati: Khedira dovrebbe essere già convocato per mercoledì, poi toccherà a Marchisio.

BONUCCI-TWEET: "ORA LAVORIAMO SODO"Non solo Allegri: anche Leonardo Bonucci ha voluto affidare a Twitter il proprio pensiero dopo il ko di Napoli. Questo il cinguettio del difensore bianconero: Guardare avanti con positività e lavorare sodo. Testa subito a mercoledì. #finoallafinefo… http://t.co/Hj89ajqeLm pic.twitter.com/U0DUFq3Pol — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) 27 Settembre 2015

TWEET DI ALLEGRI: "ABBIAMO BISOGNO DEI TIFOSI" Le difficoltà vanno affrontate assieme, partendo dagli aspetti positivi. c'è bisogno che tutti i tifosi abbiano fiducia in questa Juve — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 26 Settembre 2015