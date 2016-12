2 novembre 2015 Tutto Juve live - Nessuna lesione per Khedira, Lichtsteiner tra i convocati Bonucci: "Serve lo spirito di squadra: diamo il 110% e siamo imbattibili"





LUNEDI' 2 NOVEMBRE

BONUCCI: "DIAMO IL 110%: E' COSI' CHE SI VINCE"Parte dal derby e da gol allo scadere per arrivare al Borussia passando attraverso un'analisi di quanto sia diffiicle vestire la maglia della Juve. Leonardo Bonucci ha la ricetta per continuare a fare bene in Europa mantendo continuità anche in Italia: "Quel gol all'ultima azione deve essere un punto di partenza per tutti" ha detto il difensore bianconero in conferenza al Borussia Park. "Non si deve lasciare nulla al caso. Quando si gioca con questa maglia si deve provare a vincere fino all'ultimo secondo. Noi vecchi abbiamo cercato di far capire ai nuovi arrivati che alla Juve non si può passare da una sconfitta a una vittoria cosi, perchè siamo la Juve. Non è che qualcuno non l'aveva capito ma arrivare da mentalità diverse ed essere buttati in una realtà così non è facile per nessuno. Questa maglia mette pressioni e aspettative che non mette nessun altro. Dobbiamo essere bravi a fare gruppo e compattarci. QUando diamo il 110%, quando siamo squadra, quando ci sacrifichiamo tutti assieme allora arrivano i risultati: questo è lo spirito Juve, quello della squadra che ha vinto negli ultimi anni. Facciamo così anche col Borussia: attenzione alle loro ripartenze, non dobbiamo farci trovare scoperti. Loro sono molto veloci".

CONVOCATI: C'E' ANCHE LICHTSTEINERC'è anche Stephan Lichtsteiner tra i 21 convocati di Allegri per la sfida di domani sera contro il Borussia Mönchengladbach, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Lo sviuzzero torna dopo i problemi al cuore che avevano fatto temere per la sua carriera. L'elenco: 1 Buffon 3 Chiellini 4 Caceres 7 Zaza 8 Marchisio 9 Morata 10 Pogba 11 Hernanes 12 Alex Sandro 15 Barzagli 16 Cuadrado 17 Mandzukic 18 Lemina 19 Bonucci 21 Dybala 24 Rugani 25 Neto 26 Lichtsteiner 27 Sturaro 33 Evra 38 Audero.

KHEDIRA: NESSUNA LESIONE MUSCOLARENessuna lesione muscolare per Sami Khedira: "I controlli diagnostici effettuati oggi hanno evidenziato evidenziato solo "un modesto sovraccarico". Il centrocampista tedesco non è partito per la Moenchengladbach e le sue condizioni "verranno monitorate nei prossimi giorni". Khedira potrebbe tornare presto a disposizione di Allegri: ""Ciao a Tutti! Le visite hanno escluso danni muscolari" ha scritto il tedesco sul proprio profilo social. "Questa settimana potrei rientrare. Sono contento di essere presto a servizio della squadra e aiutarla... SK6"

RIFINITURA A VINOVO. PROBABILE FORMAZIONEAllenamento di rifinitura a Vinovo per la Juve in vista della sfida di domani sera in Champions League in casa del Borussia Moenchengladbach. In campo con i compagni anche Lichtsteiner e Caceres. Probabile formazione (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Marchisio, Hernanes, Pogba, Evra; Morata, Mandzukic. Poi il pranzo e alle 14.30 partenza in direzione aeroporto di Caselle. Prima tappa Dusseldorf poi Moenchengladbach. Sbarco previsto intorno alle 17 poi alle 18.15 la conferenza stampa di Allegri e Bonucci, preceduta dal sopralluogo del terreno di gioco da parte dei giocatori bianconeri.

ROMPONO NASO A TIFOSO: DENUNCIATI TRE TIFOSITre ventenni tifosi della Juventus sono stati denunciati dalla polizia per avere malmenato un altro supporter bianconero nell'intervallo della sfida di Champions League con il Borussia Moenchengladbach dello scorso 21 ottobre. Nei loro confronti e' scattato anche un Daspo per cinque anni per uno e di due anni per gli altri due. I tre sono stati identificati grazie alle telecamere di sorveglianza dello Juventus Stadium che hanno mostrato come avessero aggredito il ragazzo rompendogli il naso.

DOMENICA 1 NOVEMBRE

LICHTSTEINER IN GRUPPOBella notizia in casa Juve nel giorno del suo 118° compleanno. All'allenamento post derby, infatti, ha partecipato anche Stephan Lichtsteiner, rientrato in gruppo. Lo svizzero, dopo avere effettuato gli accertamenti diagnostici necessari per il rilascio dell'idoneità sportiva, si è allenato con i compagni, che hanno iniziato a preparare la gara di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach, affrontando una seduta a base di atletica e tecnica, mentre i giocatori in campo contro il Toro si sono dedicati ad un lavoro di recupero energie.