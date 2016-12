26 novembre 2015 Tutto Juve live - Nessun problema per Mandzukic Buffon: "Dietro a Barcellona e Bayern ci siamo noi"





GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE

NESSUN PROBLEMA PER MANDZUKICAllarme rientrato per Mario Mandzukic, uscito con la borsa del ghiaccio sulla coscia sinistra nel secondo tempo di Juve-City. L'attaccante croato ha partecipato alla seduta di scarico a Vinovo e non sarà sottoposto ad accertamenti medici, segno che si è trattato solo di una botta in una zona delicata.



SQUADRA IN CAMPO VERSO IL PALERMOJuventus subito in campo con la testa al Palermo. A poche ore dalla vittoria contro il Manchester City, che ha dato ai bianconeri la qualificazione agli ottavi di Champions League, la squadra di Allegri si è ritrovata a Vinovo. I giocatori in campo ieri hanno effettuato un allenamento mirato al recupero delle energie, i compagni si sono invece dedicati ad esercizi atletici e a un lavoro tecnico. Domani il gruppo, informa la Juventus sul suo sito internet, tornerà compatto e sarà nuovamente al lavoro al mattino per proseguire la preparazione in vista della trasferta in Sicilia.

STURARO: "LA SERATA PERFETTA"L'ambiente bianconero è al settimo cielo dopo la vittoria con il City e la qualificazione raggiunta. Così Stefano Sturaro, ai microfoni di JTv: "Dopo una vittoria come quella con il City si sta bene, si respira un'aria felice. È stata una serata perfetta, come tante altre volte succede qui. E' una vittoria che ci dà morale. Il girone era difficilissimo perchè erano quattro squadre tutte forti. Si è visto, abbiamo sofferto, però la nostra forza ci ha portato alla qualificazione".

BUFFON: "JUVE NEL GRUPPO DIETRO AL BARCELLONA""Dopo Barcellona e Bayern c'è un bel gruppone tra cui anche la Juventus". Capitan Buffon promuove così la sua squadra dopo la qualificazione agli ottavi della Champions League. "Questa Juve è una squadra che arriva agli ottavi meglio dello scorso anno - osserva ai microfoni di Mediaset Premium - e che se la può giocare alla pari quasi con tutti, a meno di non avere la sfortuna di vedere giocare il Barcellona...". Il portiere, contro il Manchester City, ha tagliato il traguardo delle cento presenze bianconere in Europa: "Ho bisogno di disintossicarmi - scherza il numero uno - da tutti questi cerimoniali".

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE

MAROTTA: "RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI""Le condizioni di Mandzukic? È un risentimento muscolare, non sembra niente di grave ma è presto per fare una diagnosi. La società è soddisfatta per il lavoro profuso dai giocatori e dall'allenatore. Avevamo come primi obiettivi la vittoria in Supercoppa e la qualificazione agli ottavi di Champions e li abbiamo centrati, addirittura gli ottavi con un turno di anticipo. Era una stagione che si presentava difficile, per i cambi che abbiamo sostenuto nella rosa, quasi il 50%: era difficile lavorare in questo gruppo per Allegri, ma col tempo i risultati stanno venendo fuori. Ora dobbiamo dimenticarci in fretta di questa vittoria, però, e cominciare a pensare alla prossima sfida contro il Palermo. Dybala? Questi giovani daranno molto di più nelle prossime stagioni. Paulo è stato catapultato da una realtà di provincia alla Juventus: ha qualità immense e di settimana in settimana può solo crescere. Sapevamo che ringiovanendo avremmo corso dei rischi nell'immediato, ma le scelte sono state basate sulla lungimiranza di un progetto. Zamparini? È un tifoso di Dybala: le sue esternazioni sono amichevoli, vanno prese considerando l'affetto che lo lega a questo ragazzo".