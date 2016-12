12 novembre 2015 Tutto Juve live - Morata: "Sto trattando il rinnovo con la Juve" E per Juve-Milan del 21 novembre è già tutto esaurito





GIOVEDI' 12 NOVEMBRE

MORATA: STO TRATTANDO IL RINNOVOMal di pancia Morata. O no? A cadena Ser, l'attaccante spagnolo ha detto: "Sto trattando il rinnovo del contratto con la Juventus, e tutto fila liscio". Dunque, niente mal di pancia, da quel che ne consegue. Dopodiché tutto può essere, mal di pancia compreso, ma di sicuro oggi va registrato questo passo in avanti, in direzione bianconera, rispetto al futuro che attende Morata dal prossimo giugno, spegnendo -oggi- le voci che lo vorrebbero vicino a un ritorno a Madrid.

JUVE-MILAN, E' GIA' TUTTO ESAURITOCi sarà il tutto esaurito allo 'Juventus Stadium' per la partita con il Milan sabato 21 dopo la sosta del campionato. In poco più di un'ora - informa il club bianconero - sono andati esauriti i biglietti della libera vendita. L'ultima chance arriva dalla sezione 'Il Mio Abbonamento': i possessori di tessera annuale che non potranno assistere alla gara potranno cedere i loro posti attraverso i il sito web Listicket, ricevitorie autorizzate e call center, al numero 892.982.

DYBALA: "IL MIO SOGNO E' SOLO ALL'INIZIO"In attesa della gara contro il Brasile, valida per le qualificazioni al mondiale del 2018, Paulo Dybala al quotidiano argentino Clarin ha fatto un bilancio della sua esperienza alla Juventus: "Prima della partenza per il ritiro i miei compagni alla Juve mi hanno detto di non avere paura e di non lasciarmi intimidire. Al Palermo non avevo tutte le pressioni che ho invece ora alla Juventus, che sono poi le stesse pressioni che devo gestire in Nazionale. La Juve mi ha aiutato a crescere perché è un club in cui l'unico pensiero è vincere. Questo mi serve per essere sempre concentrato, in campo".

MERCOLEDI' 11 NOVEMBRE

CHIELLINI SU PIRLO: "NON VADA ALL'INTER""Io credo che Pirlo tornerà in Nazionale anche se, come è successo per altri, dovremo prima o poi abituarci al suo addio. Di certo la penso come Marotta: non vedo Andrea all'Inter". Così sempre Giorgio Chiellini, dal ritiro di Coverciano. Il difensore della Juve e della Nazionale ha poi commentato anche le recenti parole di Antonio Conte secondo cui per fare cose straordinarie servono uomini veri e straordinari: "Non mi ha sorpreso, li ha sempre cercati. Questo comunque è un bel gruppo che ha tutte le carte in regola per diventare grande. Giaccherini ha detto che quello attuale è più unito di quello con Prandelli? Bisogna fare dei distinguo: i primi due anni con Pradelli sono stati molto positivi grazie ad un gruppo importante. Purtroppo poi sono stati commessi degli errori e il Mondiale con grande rammarico non è stato all'altezza. Per costruire qualcosa di importante serve lo spirito giusto altrimenti non andremo da nessuno parte".

CHIELLINI: "POSSIAMO VINCERE LO SCUDETTO""Ha ragione John Elkann a chiedere alla Juve il quinto scudetto, lo ha detto per spronare di più la squadra dopo un inizio difficile, la squadra sta crescendo, possiamo farcela''. Così Giorgio Chiellini dal ritiro della Nazionale. ''Sono molte le ragioni delle difficoltà incontrate a inizio stagione, stiamo cercando di venirne a capo facendo anche autocritica - ha proseguito il difensore bianconero - Il problema è globale, prendiamo molti gol ma anche ne facciamo pochi, dobbiamo correggere gli errori e quadrare la situazione con lucidità''. Le dichiarazioni di Elkann riguardo ad Andrea Agnelli che non andrà alla Ferrari ma resterà alla Juve rassicurano Chiellini: ''Agnelli è il nostro presidente e il nostro primo tifoso, non vedo perché dovrebbe andarsene, ha fatto molto bene, ha passione e dedizione, il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. La sua presenza è garanzia di successi per la Juve''.

PADOIN FUORI TRE SETTIMANELa Juventus perde per tre settimane Simone Padoin. Il giocatore che, al termine della partita di Empoli, aveva accusato un problema alla coscia sinistra, ha riportato una lesione di primo grado al muscolo del bicipite femorale. Lo hanno stabilito gli esami a cui è stato sottoposto il giocatore in giornata. I tempi stimati dal club bianconero per la ripresa agonistica sono appunto di circa tre settimane

J. ELKANN: "CAMPIONATO APERTO E AGNELLI RESTA ALLA JUVE"La prima parte di stagione non è stata particolarmente esaltante, ma John Elkann ha fiducia massima nella squadra: "La Juventus ha davanti a sé un campionato ancora aperto, anche la Champions è aperta - dice il presidente di Exor -. La cosa più importante è lavorare con costanza e continuità. La Juve ha sempre obiettivi ambiziosi, fa parte della sua storia e del futuro. Quando ci sono tanti cambiamenti bisogna integrarsi. La Juve ha la cultura e la determinazione per riorganizzarsi e vincere. Come tifoso della Juventus ci credo tantissimo. Non mi spaventano le difficoltà del momento". Sul futuro di Allegri: "La stagione è in corso, conta la continuità. La Juve è l'unica che ha vinto un campionato ogni tre anni". Elkann esprime poi tutto il suo appoggio nei confronti di Andrea Agnelli, che secondo alcuni potrebbe passare alla Ferrari: "Ha tantissimo da fare alla Juventus, è molto impegnato, ha dimostrato di saper fare bene quel lavoro. La Juve sotto la sua guida è andata molto lontano".