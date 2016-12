1 ottobre 2015 Tutto Juve live - Morata non si sbilancia: "Rinnovo? Troppo presto per parlarne" Lʼattaccante concentrato sul presente. Intanto Marotta lavora al riscatto di Cuadrado





GIOVEDI' 1 OTTOBRE

HERNANES: "ALLEGRI GRAN PERSONA" Hernanes è tornato a sorridere dopo la brutta prova contro il Napoli. "Sicuramente le vittorie danno autostima, ma bisogna imparare a gestire sia i fatti positivi che negativi. Il campionato italiano è uno dei più difficili al mondo, è sempre stato così: puoi perdere contro ogni squadra, sia in casa o in trasferta. Ripartiamo da Juventus-Siviglia con la motivazione giusta per costruire la stagione che vogliamo noi. Manteniamone l'approccio nell'attenzione, nella compattezza e nel saperci muoverci tutti insieme, con serenità, e può darsi che faremo altre belle partite, ed i risultati seguiranno. Il rapporto con Allegri è molto buono: è una gran persona, ha grande stima in me e l'ho apprezzato molto. Coi miei compagni mi trovo molto bene, ma dopo solo un mese ancora non sono riuscito a parlare tanto con tutti. Piano piano sto acquisendo confidenza. Coi brasiliani riesco a parlare di più. I miei sogni? Faccio fatica a dirli: sono sogni ambiziosi, ho grandi aspettative e grandi sogni. Me li tengo per me, ma sicuramente vincere è uno di questi. Assolutamente", ha detto al canale tv bianconero.

ZAMPARINI: "A DYBALA PASSANO POCO LA PALLA""Dybala lo seguo con affetto. Ma non sempre gli passano la palla. La Juve, comunque, ha il miglior attacco del campionato. Certe cose vengono fuori alla distanza. Nelle prime partite è sempre così, il campionato è livellato. I valori vengono fuori dopo 15-20 domeniche". Lo ha detto il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, oggi a Boccadifalco per seguire l'allenamento dei rosanero.

MORATA: "RINNOVO? TROPPO PRESTO PER PARLARNE""È presto per parlare di rinnovo". Morata continua a tenere i tifosi col fiato sospeso, dopo la gara col Sivigli, l'attaccante ha dichiarato a Onda Cero di essere concentrato solo sul presente: "Penso solo a giocare, del resto se ne occupano la mia famiglia e il mio agente: non sento pressioni, se non sul campo". Una battuta su Allegri, che in conferenza ha avuto parole al meiel per lui: "Se il mister è contento delle mie presetazioni, lo sono anch'io".

KHEDIRA: "CONTENTISSIMO DEL RITORNO"Sami Khedira ha ringraziato i tifosi bianconeri dopo il suo esordio allo Stadium. "Sono contentissimo di essere tornato sul campo e per dare una mano alla squadra. Un grazie affettuoso ai tifosi per il sostegno. Mi sentivo come se fossi tornato a Casa. Siete i migliori!!!! Fino alla fine forza Juventus! SK6", ha scritto il tedesco sui social.

URUGUAY, IL CT TABAREZ CONVOCA CACERESReduce dall'incidente in Ferrari, Martin Caceres è stato temporaneamente sospeso dall'attività agonistica della Juventus. Il difensore uruguaiano è stato però convocato dal ct Oscar Tabarez per le gare contro Bolivia e Colombia, valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2018.

SI LAVORA PER IL RISCATTO DI CUADRADODal prestito secco al riscatto. La Juve lavora per trattenere in bianconero Cuadrado, cercando con il Chelsea un accordo da ratificare già a gennaio. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, Marotta e Paratici starebbero ragionando con il club inglese sulla base di un riscatto del cartellino fissato a 20 milioni di euro più 2-3 milioni di bonus. Questo per evitare l'inserimento di altri club interessati al colombiano.



MECOLEDI' 30 SETTEMBRE

CUADRADO: "GRAN BELLA GARA""Sono contento prima di tutto per la grande partita di squadra, quando giochiamo così siamo difficili da battere", ha spiegato Juan Cuadrado a Premium Sport. "Nelle ultime partite è mancata un po' di fortuna, creiamo tante occasioni ma non concludiamo, ora voltiamo pagina e pensiamo alla prossima partita che sarà come una finale per noi. Allegri ha insistito molto sul dare la palla al momento giusto, invece di provare sempre il dribbling. Mi dice di giocare il più semplice possibile e sono contento di aver fatto quello che mi ha chiesto. Abbiamo fatto una grande gara", ha poi continuato il fantasista colombiano.

DYBALA: "UNA VITTORIA MERITATA""Quando ho visto che Zaza avanzava da solo, ho sperato nel gol, con la seconda rete sapevamo di essere vicini alla vittoria", lo ha rivelato Paul Dybala ai microfoni di Premium Sport. "Abbiamo disputato una grande partita e la vittoria l'abbiamo meritata. Devo lavorare tantissimo perché questa è una squadra abituata da tanto tempo a vincere. Lavoriamo per disputare gare così, vogliamo portare la Juve in alto e voglio continuare a disputare grandi prestazioni", ha aggiunto l'argentino.

MORATA: "FELICE PER IL GOL""Sono felice per il gol, devo lavorare per farne anche in serie A", ha spiegato Alvaro Morata a Premium Sport. Per lo spagnolo è il quinto gol consecutivo in Champions League, impresa che gli consente di eguagliare il record di Alessandro Del Piero. "L'importante è aver vinto. L'intesa con Dybala? Non è tanto che giochiamo insieme, deve migliorare. Però andiamo d'accordo, ci frequentiamo con le famiglie anche fuori dal campo. Dobbiamo continuare a lavorare. L'importante questa sera era vincere e l'abbiamo fatto".

ZAZA: "IL MIO GOL? ANCHE MERITO DI DYBALA E MORATA"Simone Zaza è stato uno dei protagonisti della vittoria della Juventus contro il Siviglia: "Ero appena entrato e volevo sfruttare la prima occasione che mi sarebbe capitata. Sapevo che ci sarebbero stati degli spazi e ci vuole anche un po' di fortuna, ma devo ringraziare, per il mio gol, Alvaro e Paulo: hanno stancato i difensori avversari facendoli correre per tutta la partita. Cosa succede in Champions che non succede in campionato? Sicuramente l'aria che è tirata in questo periodo non è stata positiva: qui sono abituati a vincere e io l'ho notato. Ma come abbiamo perso dei punti in queste prima giornate, li possiamo subito recuperare: il campionato è appena iniziato", ha spiegato l'attaccante ai microfoni di Premium Sport.

MAROTTA: "ALLEGRI? STA LAVORANDO BENE"Intervenuto a Premium Sport prima dell'inizio della gara contro il Siviglia, Beppe Marotta ha parlato delle situazioni legate a Caceres e Massimiliano Allegri: "Il gioco del calcio è uno sport di squadra dove bisogna rispettare i doveri di una comunità. Chi sbaglia è giusto che paghi: certamente ci sono delle attenuanti, ma abbiamo deciso di prendere delle decisioni forti in un momento difficile. La società deve dare un'immagine alla squadra perché spesso si dice che la squadra sia lo specchio della società. Allegri sulla graticola? Quando si è davanti a delle statistiche non belle è evidente che l'allenatore sia il primo a essere imputato, ma chi lo ha scelto, ovvero noi, sa che sta lavorando molto bene. Dobbiamo supportarlo in tutto quello che fa, pur sapendo che la Juventus è una squadra nata per vincere e che questo slogan va sempre considerato. Anche in campionato abbiamo lo spazio e il tempo per poter recuperare: se non ci fosse ottimismo dovremmo ritirarci tutti".