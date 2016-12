15 settembre 2015 Tutto Juve live - Morata: "Giocando così, siamo tra le più forti" Lʼattaccante spagnolo: "Vittoria importante, un punto di partenza"





MARTEDI' 15 SETTEMBRE

MORATA: "GIOCANDO COSI', NON TEMIAMO NESSUNO"Alvaro Morata ha deciso la sfida di Manchester e dopo la partita ha commentato così la vittoria ai microfoni di Premium: "Importantissima, non abbiamo iniziato la stagione nel migliore dei modi ma sono cambiati tanti giocatori e dobbiamo abituarci a giocare insieme". L'attaccante spagnolo ha sottolineato la forza di questa Juve: "Giocando così, siamo tra le squadre più forti d'Europa, credo che questo match possa essere un punto di partenza per noi". Infne, un commento sulla prestazione: "Ho lavorato quasi tutta la partita in difesa, poi ho avuto la fortuna di fare gol".

ALLEGRI: "INVERTITA LA TENDENZA"Visibilmente soddisfatto, Massimiliano Allegri, al termine del match vinto dalla Juve a Manchester contro il City: "Vittoria meritata, con questo successo abbiamo una grande iniezione di fiducia che ci permetterà di fare bene anche in campionato. La Champions come sempre dà grandi stimoli. Buffon è stato straordinario, bravissimo". E poi: "Cosa ho detto ai ragazzi prima del match? Ho detto: pensiamo a fare una prestazione importante e ad invertire la tendenza. E i ragazzi si sono dimostrati all'altezza. Morata e Mandzukic hanno fatto una grande partita, di sacrificio". Questa sera siamo stati Juve: sacrificio, orgoglio, campioni che non sbagliano. È lo spirito giusto per ricominciare! — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 15 Settembre 2015

BUFFON: "MESSO IL PRIMO MATTONE"Buffon ha trascinato la Juve al successo contro il City. A Premium ha spiegato l'importanza della vittoria: "Questo è il primo mattoncino importante della stagione: Abbiamo fatto una gara importante con gli ingredienti giusti: attenzione, sagacia tattica, rabbia agonistica, bravura tecnica, anche fortuna. Non illudiamoci, però. Spero faremo ancora bene perché ce lo meritiamo e ne abbiamo la possibilità".

MARCHISIO-TWEET: "TORNO ALLE CURE, PASSERA' ANCHE QUESTA"La Juve ha vinto a Manchester senza Marchisio. Il centrocampista è a Torino per recuperare dall'infortunio e prima della partita ha twittato: "Torniamo alle cure. Che barba... Passerà anche questa!".

CHAMPIONS: JUVE IMBATTUTA ALL'ESORDIOLa Juve che vive di stenti in campionato. La Juve che si prepara alla "prima" di Champions. Servono le statistiche per rincuorarsi? Vediamo. La statistica dice che da quando c'e la Champions League (settembre 1992), la Juve ha preso parte a 15 edizioni e non ha mai perso la gara d'esordio: 9 vittorie e 6 pareggi. Dieci di questi esordi li ha giocato fuori casa: 3 vittorie e 7 pareggi. Una tradizione da consolidare. Senza badare a quello che dicono: c'e sempre una prima volta...

DUBBIO MORATA: DYBALA CON MANDZUKICMassimiliano Allegri in attacco ha il dubbio Morata: lo spagnolo dovrebbe partire dalla panchina con Dybala accanto a Mandzukic. L'argentino e quello piu in forma, in questo disastroso inizio stagione, al di la del gol su rigore firmato contro il Chievo.

LUNEDI' 14 SETTEMBRE

KOMPANY: "LA JUVE? QUESTO E' IL MIGLIOR CITY"Vincent Kompany ha parlato della sfida di domani sera contro la Juventus: "Per noi finora tutto e stato brillante. Dobbiamo continuare a dimostrare le nostre qualita. In ogni partita c'e la massima pressione, e stato cosi anche contro il Crystal Palace. Tutti sanno che la Juventus e una squadra forte, ci faremo trovare pronti. Questo il miglior City in cui ho giocato? Dalle prime partite sembrerebbe di si, ma aspettiamo a valutare. Abbiamo una buona squadra, dobbiamo sempre credere in noi stessi e questa mentalita dovrebbe essere sempre alla base del nostro approccio in Champions League".

LA JUVE E' PARTITALa Juventus e partita con destinazione Manchester per la sfida di domani sera di Champions League contro il City. Tra i convocati non c'e Marchisio.

I CONVOCATI DELLA JUVEEcco i convocati di Massimiliano Allegri per la sfida di domani sera in casa del Manchester City: Buffon, Chiellini, Caceres, Zaza, Morata, Pogba, Hernanes, Alex Sandro, Barzagli, Cuadrado, Mandzukic, Lemina, Bonucci, Dybala, Rugani, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Evra, Pereyra, Audero. Tra loro non figura Marchisio: gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una lesione di 1-2 grado del muscolo lungo adduttore di destra.

ALLEGRI: "PRIMA O POI VOGLIO VINCERE LA CHAMPIONS"Alla vigilia dell'esordio in Champions contro il Manchester City, Massimiliano Allegri racconta le sue impressioni a proposito del girone della Juve: "E' un gruppo difficile, ma abbiamo cio che serve per fare bene - dice in un'intervista a Uefa.com -. Dovremo sfruttare al meglio le partite casalinghe, perche affronteremo squadre di livello come il Manchester City e il Siviglia, che e reduce da due trionfi in Europa League. Giocheremo la prima partita in casa del City e proveremo a fare punti anche la, ma non sara facile. Il City e candidato a vincere il girone e anche la Champions. Non sottovaluto il Moenchenglabach, ma credo che il City, il Siviglia e la Juve abbiano maggiori chance di qualificazione. Il nostro obiettivo per questa stagione sara vincere il campionato di Serie A, anche se non siamo partiti bene, e la Coppa Italia, cercando di disputare un'eccellente Champions". Sulla passata, esaltante, annata: "E' stata una grande stagione per noi. Vincere il campionato e sempre bello, ma e l'Europa che ti mostra il valore reale della squadra, percio quella finale rimarra un ricordo importante per me. In ogni caso, spero sempre di vincere la Champions League un giorno!".

POSSIBILE 3-5-2 CON HERNANES IN REGIAL'assenza di Marchisio, alle prese con un problema muscolare all'adduttore della coscia destra, potrebbe costringere Allegri a cambiare la Juve a Manchester contro il City domani sera nella prima uscita in Champions League, schierando un 3-5-2 invece del 4-3-1-2 con l'arretramento di Hernanes in regia in mezzo a Pereyra e Pogba. In difesa Barzagli-Bonucci-Chiellini, con Lichtsteiner ed Evra o Sandro sugli esterni in mediana. In attacco Mandzukic e Dybala (piu che Morata). L'alternativa a Hernanes si chiama Lemina.



CITY-JUVE: LA VIGILIA DEI BIANCONERIAllenamento mattutino a Vinovo per la Juve, che nel pomeriggio volera a Manchester. Una volta arrivati in Inghilterra, i bianconeri si dirigeranno direttamente all'Etihad Stadium per testare il campo in vista della sfida di domani sera contro il City. Alle 17.45 sono previste le conferenze stampa di Buffon e Allegri.

DOMENICA 13 SETTEMBRE

MORATA: "MOMENTO DIFFICILE, CI RIALZEREMO"Il numero 9 bianconero Alvaro Morata, dal suo profilo Instagram, prova a infondere ottimismo: "Nel calcio come nella vita ci sono momenti difficili, ma fanno si che quando arriva la vittoria la sensazione sara doppia. Mi rialzero, ci rialzeremo..."

BONUCCI PIZZICA I TIFOSI: "FACILE APPLAUDIRE QUANDO VA BENE" Leonardo Bonucci guerriero anche fuori dal campo. il difensore ha lanciato un appello ai tifosi bianconeri via Instagram: "Facile venire allo stadio e applaudire quando tutto va bene. Il vero tifoso applaude quando il momento e difficile per aiutare la squadra". A Bonucci non sono andati giu i fischi dello Juventus Stadium: "Credere nella Juventus, nella squadra e nel progetto. Bisogna essere sempre positivi, il motto e fino alla fine e fino alla fine bisogna essere uniti". Facile venire allo stadio e applaudire quando tutto va bene. Il vero tifoso applaude quando il momento e difficile per aiutare la squadra. La Juventus sono quelli che scendono in campo, quelli che vanno in panchina, quelli che vengono allo stadio e quelli che sono a casa davanti alla TV, il motto della Juve e fino alla fine e fino alla fine bisogna essere uniti. Credere nella Juventus, nella squadra e nel progetto. Bisogna essere sempre positivi. Ora testa alla Champions. #finoallafineforzajuventus Una foto pubblicata da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) in data: 12 Set 2015 alle ore 16:47 PDT