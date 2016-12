18 ottobre 2015 Tutto Juve live - Marotta: "Offerte per Marchisio? Vuole chiudere in bianconero" E il centrocampista: "Da qui non mi muovo. Pari con lʼInter? Volevamo i tre punti"

DOMENICA 18 OTTOBRE

BUFFON: "COME STO? CONTUSIONE AL POLPACCIO E' FORTE"Un polpaccio dolorante. Ma Gigi Buffon non ha mollato e seppur zoppicante ha portato a termine la partita con l'Inter: "Problemi per mercoledì? Non so oggi. La contusione è forte, ho fatto 65 minuti da zoppo ed è un bel segnale... Se giocherò bene, altrimenti abbiamo Neto che definirlo secondo è svilirlo". Che dire sul pari di San Siro? Juve ritrovata?: "Non facciamo questo errore. Risultati alla mano siamo quattordicesimi, non scordiamocelo. Stiamo vivendo un momento discreto, abbiamo ritrovato compattezza e giocatori. Se ritroviamo anche continuità ci confermeremo protagonisti. Non dico vincere, ora sarebbe da visionari, ma arrivare sul podio sì...".

MARCHISIO: "IL PARI CI STA MA RESTIAMO INDIETRO..."Un pari a San Siro va comunque bene ma, vista la classifica, Claudio Marchisio non è pienamente soddisfatto: “Dobbiamo rincorrere e per questo ci servivano i tre punti. Ma è la prima partita senza subire gol: un pari con l'Inter può anche andare bene. Dobbiamo credere per forza nella rimonta, ma sappiamo anche che non c'è tanto tempo: dobbiamo trovare continuità. Noi allo Scudetto pensiamo perché siamo la Juve, siamo i campioni d'Italia. Klopp è pazzo di me e mi vuole a Liverpool? Non mi interessa, ho appena firmato un contratto con la Juve".

MAROTTA: "OFFERTE PER MARCHISIO? VUOLE CHIUDERE QUI""Offerta dall'Inghilterra di 32 milioni per Marchisio? Rispondo che di offerte ne arrivino tante sul nostro tavolo ma noi siamo abituati a comprare e non a vendere. Su Marchisio puntiamo molto, abbiamo rinnovato il contratto quest'estate, è l'unico giocatore di questa rosa che è cresciuto nella Juventus e credo sia lui stesso che voglia terminare la sua carriera con questa gloriosa maglia". Parole dell'ad della Juve Beppe Marotta ai microfoni di Premium Sport prima di Inter-Juve. "Pogba? Non solo c'erano gli occhi puntati dei grandi club ma c'erano proprio delle proposte formalizzate da questi club: abbiamo risposto negativamente perché Pogba è un nostro patrimonio".