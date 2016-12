13 dicembre 2015 Tutto Juve live - Marotta: "Morata? Presto parleremo col Real" Lʼad bianconero: "Dybala? Non lo cediamo". E Paulo: "Continuiamo così"





DOMENICA 13 DICEMBRE

CUADRADO: "IL GOL? VOLEVO PASSARLA A MANDZUKIC"Juan Cuadrado è stato uno dei protagonisti. Così a Premium Sport: "Ho fatto un bel gol? Volevo passarla a Manduzkic sul secondo palo. L'ho colpita con i capelli ed è andata dentro. Dobbiamo continuare così come stiamo facendo. Il sorteggio? Sono tutte forti, difficile dire chi evitare".

DYBALA: "CONTINUARE COSI'"E' Paulo Dybala ad analizzare, a Premium Sport, la vittoria in rimonta contro la Fiorentina: "Abbiamo cominciato con un gol loro su rigore, ma ci siamo ripresi alla grande. Abbiamo trovato il pari subito e trovato cosìla forza di andare avanti. Sei vittorie di fila? Sappiamo che dobbiamo continuare così. In casa non si possono regalare più punti. Abbiamo detto che a Natale avremmo dovuto vedere dove fossimo andati e ora potremo vederlo".

MAROTTA: "MORATA? PRESTO PARLEREMO COL REAL"Prima di Juve-Fiorentina, Beppe Marotta ha parlato a Premium Sport a proposito del futuro di Morata: "Quanto può incidere sulla possibilità di riacquisto da parte del Real Madrid il suo rinnovo? Poco o niente, è solo un atto che abbiamo definito, perché se rimarrà con noi è giusto investire su un ragazzo che ha tutte le qualità per poter rimanere con noi, nel momento in cui riusciremo a svincolarci da questa clausola. Il Real Madrid è una società consapevole di aver sotto controllo un giocatore che era una promessa e che oggi è a tutti gli effetti una realtà. Abbiamo corso dei rischi rispetto a quello che poteva darci l'anno scorso e quest'anno. Quanto prima inizieremo un discorso per risolvere questa situazione, abbiamo la possibilità di fare un'operazione trasparente". Per quanto riguarda Dybala, accostato al Barcellona negli ultimi giorni, l'ad è tranquillo: "Nessun tormentone, è un giocatore che sta crescendo, non ha dimostrato tutte le sue qualità perché è giovane, di domenica in domenica sta dimostrando ciò di cui è capace, ma noi non siamo intenzionati a cederlo né quest'anno né nei prossimi anni perché abbiamo speso una cifra importante e su di lui abbiamo posto le basi per il nostro futuro. Il sorteggio di Champions? Ci sono squadre più avanti rispetto alle altre come le due spagnole e il Bayern Monaco, di grande qualità. Ma la Champions è un torneo, la fortuna recita un ruolo più importante rispetto al campionato".

IL FINLANDESE KAIRINEN IN PROVA A VINOVODa oggi sarà a Vinovo Kaan Kairinne, centrocampista finlandese che milita nell'Inter Turku, classe 1998. Resterà nel quartier generale della Juve fino a venerdì per sostenere un periodo di prova alla corte del tecnico della Primavera Fabio Grosso. In caso di esito positivo - scrive 'Tuttosport' - il giocatore arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto.

A GIUGNO NUOVO TENTATIVO PER OSCARSogno Oscar. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', nella sessione estiva del mercato i dirigenti della Juve torneranno alla carica con il Chelsea per il trequartista brasiliano, già inseguito invano.

LA FIORENTINA INSISTE PER RUGANILa Fiorentina non molla Daniele Rugani. Secondo quanto pubblicato su 'Tuttosport', nonostante il difensore continui a trovare poco spazio, i viola restano insistentemente sulle sue tracce, nonostante le numerose chiusure della società bianconera e l'agguerrita concorrenza in Italia (Sampdoria e Napoli) e in Inghilterra.