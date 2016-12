Tutto Juve live - Marchisio: "L'Europa è la casa della Juve"

25 novembre 2015 Tutto Juve live - Marchisio: "LʼEuropa è la casa della Juve" Marotta: "Bravi Allegri, raggiunti i primi obiettivi"





MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE

MAROTTA: "RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI""Le condizioni di Mandzukic? È un risentimento muscolare, non sembra niente di grave ma è presto per fare una diagnosi. La società è soddisfatta per il lavoro profuso dai giocatori e dall'allenatore. Avevamo come primi obiettivi la vittoria in Supercoppa e la qualificazione agli ottavi di Champions e li abbiamo centrati, addirittura gli ottavi con un turno di anticipo. Era una stagione che si presentava difficile, per i cambi che abbiamo sostenuto nella rosa, quasi il 50%: era difficile lavorare in questo gruppo per Allegri, ma col tempo i risultati stanno venendo fuori. Ora dobbiamo dimenticarci in fretta di questa vittoria, però, e cominciare a pensare alla prossima sfida contro il Palermo. Dybala? Questi giovani daranno molto di più nelle prossime stagioni. Paulo è stato catapultato da una realtà di provincia alla Juventus: ha qualità immense e di settimana in settimana può solo crescere. Sapevamo che ringiovanendo avremmo corso dei rischi nell'immediato, ma le scelte sono state basate sulla lungimiranza di un progetto. Zamparini? È un tifoso di Dybala: le sue esternazioni sono amichevoli, vanno prese considerando l'affetto che lo lega a questo ragazzo".

MARCHISIO: "L'EUROPA E' CASA NOSTRA"Claudio Marchisio al termine del match in esclusiva a Premium Sport ha commentato: "Non è stato per niente facile, loro sono una squadra che concede ma nello stesso tempo possono farti male in qualsiasi momento con i giocatori di qualità che hanno. Noi stiamo continuando su questa buona strada, manteniamo alta la concentrazione concediamo poco e subiamo meno gol. L' Europa è la casa della Juventus? Lo è e lo deve essere per tutti quanti. Sono arrivati tanti giocatori nuovi ma devono capire da subito che questa è la competizione più bella e quella che conta di più al mondo per i club e quindi dobbiamo andare più avanti possibile".

MAROTTA: "MORATA OUT? SCELTA PONDERATA DI ALLEGRI"Prima del match il dg della Juve Beppe Marotta ha commentato l'esclusione di Morata dalla formazione titolare: "Non sono stupito. E' una scelta ponderata di Allegri. Poi lo spagnolo può entrare a partita in corsa". Il Real Madrid su Alvaro? "Il valore di Morata non si discute, indipendentemente dal fatto che giochi o non giochi questa partita. Le valutazione che farà il Real Madrid sono valutazioni oggettive sul giocatore che è uno dei migliori giovani in circolazione. Non è questa partita, il fatto che giochi o no, che deciderà un suo eventuale trasferimento".

JUVE: FORMAZIONE UFFICIALEMorata in panchina, come annunciato. Questo l'undici ufficiale della Juve per la sfida contro il Manchester City: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Sturaro, Marchisio, Pogba, Alex Sandro; Mandzukic, Dybala. A disposizione: Neto, Rugani, Evra, Lemina, Cuadrado, Zaza, Morata. All.: Allegri.

CITY: FORMAZIONE UFFICIALEEcco la formazione ufficiale del City (4-2-3-1): Hart; Sagna, Demichelis, Otamendi, Clichy; Fernando, Fernandinho; Navas, Toure, De Bruyne; Aguero. A disposizione: Caballero, Maffeo, Adarabioyo, Kolarov, Delph, Celina, Sterlin. All.: Pellegrini

LUNEDI' 23 NOVEMBRE