7 settembre 2015 Tutto Juve live: Marchisio è tornato in gruppo Il centrocampista sarà a disposizione per la partita col Chievo

MANCHESTER CITY-JUVE SOLO SU PREMIUMManchester City-Juventus sarà trasmessa in esclusiva su Premium Sport e Premium Sport HD martedì 15 settembre alle 20.45.

MARCHISIO SI E' ALLENATO IN GRUPPOBuone notizie per Allegri in vista del Chievo. In attesa del rientro dei nazionali, la Juve si è allenata a Vinovo e in gruppo è tornato anche Claudio Marchisio: sabato sera ci sarà. Ha ripreso il programma riabilitativo anche Sami Khedira, che sta lavorando quotidianamente per recuperare dall'infortunio che l'ha colpito il mese scorso.

JUVE, CURVA SUD CHIUSA: IL COMUNICATOIn occasione della partita Juventus – Chievo la Tribuna Sud rimarrà chiusa, in seguito alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Tale decisione, che ha confermato i precedenti gradi di giudizio, colpisce la Juventus e parte dei suoi abbonati nonostante l'autore del reato non sia né abbonato né fosse in possesso di regolare biglietto per accedere allo Stadio Olimpico in occasione del derby di aprile. La Juventus ribadisce l'urgenza di adeguare tutti gli stadi di Serie A alle più comuni misure e tecnologie di sicurezza perché le responsabilità collettive e, soprattutto, individuali, siano rapidamente acclarate e sanzionate in occasione di incidenti deplorevoli come quello avvenuto nello Stadio Olimpico di Torino. Da aprile ad oggi nulla è successo. Pertanto la Società ha deciso di non riproporre l'iniziativa Gioca con Me – Tifa con me, che nelle stagioni scorse aveva coinvolto migliaia di bambini in deroga ad analoghi provvedimenti.

LICHTSTEINER: "JUVE GRANDE IN EUROPA MA ANCORA NON AL LIVELLO DELLE BIG"Il difensore bianconero Stephan Lichtsteiner ha rilasciato un'intervista al sito internet della Fifa, tornando sulla finale di Champions dello scorso anno: "Prima della partita non ero più teso ma euforico, non vedevo l'ora di giocare, comunque sarebbe andata a finire. Avevamo già fatto una grande stagione con scudetto e coppa Italia e volevamo il triplete. Purtroppo però pur avendo dimostrato la nostra forza in Europa non siamo ancora al livello di squadre come Real, Bayern e Barcellona che in finale ci vanno quasi ogni anno. La delusione alla fine c'è stata, sapevo che poteva essere l'occasione di una vita".

ALLEGRI: "CON TANTI GIOCATORI NUOVI SERVE TEMPO"A margine della presentazione della sua nuova APP, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è tornato a parlare dell'inizio di campionato difficile dei bianconeri: "Diciamo che in questo momento siamo una squadra in costruzione, non sappiamo dove possiamo arrivare e quali siano i margini di miglioramento. La nostra stagione inizia questa settimana. Il Chievo? Contro di loro inizia la mia seconda avventura in bianconero. Adesso inizia un mese intenso fra campionato e Champions. Dobbiamo lavorare. Anno di transizione? Nelle grandi squadre l'anno di transizione non esiste. La rosa è di ottimo valore ma con dieci giocatori nuovi è normale che serva del tempo. Quanto pesano le assenze? Pesano solo perché non abbiamo fatto ancora un punto altrimenti non avrebbero pesato. Attraverso le difficoltà torneremo a fare quello che sappiamo. Il rientro di Marchisio? Oltre a lui abbiamo Lemina e Hernanes a disposizione. Rimane fuori solo Khedira. Penso solo positivo e non vedo perché si debba fare altrimenti. Abbiamo tutte le potenzialità per fare bene. Vincere non è mai scontato, in nessun caso. Le avversarie si sono rafforzate e noi dobbiamo confermarci. Il derby di Milano? Si affronteranno due squadre che possono ambire allo scudetto e stanno già dimostrando di poter lottare al vertice".

ALLEGRI: "FAREMO UNA GRANDE STAGIONE" "Tranquilli, faremo una grande stagione". Così Massimiliano Allegri, ospite di Uno Mattina in Rai, ai tifosi bianconeri. "Non siamo partiti bene ma ci sono tutte le condizione per fare bene. La Champions? Come l'anno scorso. Un sogno da vivere".

POGBA A TELEFOOT: "NON SO PER QUANTO..."A proposito del suo futuro, Pogba ha parlato a Telefoot: "Barcellona? Sono felice della scelta Juventus, anche se non so per quanto tempo resterò". Tanto per temere sempre vivo (ci mancherebbe) il tormentone-mercati che lo riguarda.

EL MUNDO: POGBA PENSA AL BARCELLONAPaul Pogba e il mercato-Juve: quotidiano. Stando a quanto scrive El Mundo Deportivo, Pogba ad agosto ha detto no al Chelsea perché vuole il Barcellona. Il francese avrebbe ricevuto l'offerta del Chelsea il 24-25 agosto, con un ingaggio che era il triplo di quello alla Juventus. Alla fine il no, con la decisione di restare, tenersi stretta la maglia bianconera col prestigioso numero dieci ed eventualmente muoversi un domani verso Barcellona. Ovviamente, se avrà in mente di lasciare la Juve.

MAROTTA: "PIRLO? DEVE CAPIRE QUANDO E' IL MOMENTO DI SMETTERE"Da Cernobbio è tornato a parlare, intervenendo al Forum Ambrosetti, Beppe Marotta. L'ad della Juventus ha fatto nuovamente il punto sul mercato appena concluso con uno sguardo al futuro: "I no per Hamsik, Pjanic, Draxler e Goetze? Sul mercato cerchiamo sempre i migliori. Non siamo riusciti a prenderli tutti, ma abbiamo comunque un grande gruppo che lo scorso anno ha vinto tutto eccetto la Champions. Per fare meglio rispetto al 2014-15 ce ne vuole. Siamo una società forte, abituata a vincere ma anche a soffrire. Faremo così anche quest'anno. Trattativa Hamsik? Non credo che la trattativa possa riprendere a gennaio perché abbiamo preso Hernanes che è un giocatore importante". Intanto i bianconeri sono fermi a 0 punti in classifica dopo sei partite: "Siamo all'inizio del campionato e la classifica non fa testo. Ritrovare la vittoria contro il Chievo è fondamentale per iniziare la rincorsa. Pensiamo ancora allo Scudetto e non giochiamo il campionato solo per partecipare". Fra 10 giorni c'è la Champions: " La differenza tra la campionato e la Champions è la lunghezza del calendario. In Europa non si può sbagliare". Poi, ai microfoni di Premium Sport, ha lanciato una frecciatina a Pirlo: "Le critiche in Nazionale? Credo che ogni giocatore debba capire quando è il momento di appendere le scarpe al chiodo, non so se per lui sia già arrivato. Sicuramente è una scelta che deve fare lui".



LAPO: "LA JUVE VINCERA' ANCORA"Lapo Elkann, domenica dopo Roma-Juve, era sconfortato e si era pure arrabbiato. Lapo Elkann, sei giorni dopo e nel clima festoso di Monza, ha detto la sua sul momento-Juve: "Quando si riparte con una squadra molto rinnovata, è normale avere qualche problema. Ma nelle ultime stagioni abbiamo vinto tanto, noi. Non hanno vinto la Roma o l'Inter e nemmeno la Lazio. La forza di società e squadra mi fanno dire che vincere ancora. E presto".

ROBBEN KO, IL BAYERN LANCIA COMANAriel Robben è di nuovo ko: il 2015 è il suo nero. Lo stop con la Nazionale olandese, la diagnosi parla di problemi muscolari che lo costringono a 4 settimane di sosta. Direte: e la Juventus cosa c'entra? Qualcosa. Perché a questo punto Guardiola, col Bayern, sarà "costretto" a mettere in rampa di lancio Coman, l'ex bianconero appena approdato in casa bavarese. A 19 anni, con tanta voglia di giocare da protagonista dopo la stagione in bianconero e con uno sguardo da lontano. Da casa Juve appunto. Per non pentirsi di averlo ceduto. O fa lo stesso?

KHEDIRA: GERMANIA SI', MA JUVE NELLA MIA TESTA"Sami Khedira, il grande assente della Juve d'estate causa infortunio, ha postato su Instagram una sua foto che lo ritrae al lavoro con la Nazionale tedesca, un lavoro mirato al recupero per tornare in campo al più presto. "Bello essere tornato con la Nazionale di calcio della Germania, ma io ho solo la Juve nella mia testa! Lo staff medico qui mi sta aiutando superbamente per tornare in campo il prima possibile!", ha scritto Khedira che ha anche postato una foto che lo ritrae mentre lavora sul campo.

HERNANES: "SORPRESO E FELICE, JUVE SQUADRA SUPERIORE"Il trequartista verdeoro si è confessato in una lunga intervista a GloboEsporte: "E' successo tutto molto in fretta, il mio agente mi ha detto della trattativa dopo la partita col Carpi ma sono stato felice di accettare. La Juventus è superiore all'Inter, visti i quattro scudetti consecutivi vinti. Qui posso giocare la Champions, il girone è difficile ma anche gli avversari devono temerci". Sul suo passato nerazzurro: "Non so se esulterò con la capriola nel caso in cui dovessi segnare contro di loro, ancora non ci ho pensato. Per ora il prossimo avversario è il Chievo, poi si vedrà".