Tutto Juve live - Marchisio e Sturaro corrono verso l'Inter, preoccupa Pogba: caviglia ko

8 ottobre 2015 Tutto Juve live - Marchisio e Sturaro corrono verso lʼInter, preoccupa Pogba: caviglia ko Partitella per i due centrocampisti, le condizioni del francese sono da valutare

GIOVEDI' 8 OTTOBRE

MARCHISIO E STURARO TORNANO IN GRUPPOCome anticipato da Allegri, dopo la sosta Marchisio sarà a disposizione: il centrocampista si è allenato oggi con il gruppo, rispettando i tempi di recupero previsti. A Vinovo si è rivisto anche Sturaro, entrambi sono stati impiegati nella partitella contro l'Aygreville, formazione di Eccellenza valdostana: le tre reti dei bianconeri sono state firmate dai primavera Pozzebon, Favilli e Vitale. La squadra ha poi proseguito con un lavoro di scarico in palestra, domani seduta unica in mattinata.

NETO: "VOGLIO DARE IL MIO CONTRIBUTO"Norberto Neto, secondo portiere bianconero, è stato intervistato oggi su JTV. Il brasiliano ha manifestato il desiderio di dare il proprio contributo alla causa: "Mi preparo sempre come se dovessi scendere in campo, è il modo migliore per cogliere le opportunità e dare una mano alla squadra. C'è bisogno di tutti, siamo un gruppo unito e siamo consapevoli delle nostre possibilità. Col rientro degli infortunati risaliremo in campionato. A partire dalla gara con l'Inter, è il momento di vincere". Sulle proprie qualità ammette: "A volte sono troppo frettoloso, devo migliorare su questo aspetto".

BARZAGLI, SI TRATTA PER IL RINNOVOSecondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono in corso le trattative tra la Juventus e Andrea Barzagli per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno del 2016, per un altro anno. Al momento il difensore percepisce 2 milioni e mezzo di euro.

POGBA LASCIA IL RITIRO DELLA FRANCIADopo i tanti infortuni di questo inizio stagione, arrivano altre pessime notizie per la Juventus: Paul Pogba lascia il ritiro della Francia per un infortunio e torna subito a Torino. La caviglia destra del francese è andata ko: ora è da valutare il suo impiego nella gara contro l'Inter, in programma il 18 ottobre. "Distorsione di primo grado", la conferma deli esami eseguiti dallo staff medico dei Bleus. Niente amichevoli con Armenia (oggi a Nizza) e Danimarca (domenica a Copenaghen) per Pogba.

CONTATTI CON IL CHELSEA PER IL RISCATTO DI CUADRADOJuan Cuadrado è stato la bella sorpresa del mercato estivo della Juve. Il colombiano si è inserito alla grande e in poco tempo è diventato uno dei punti di forza dei bianconeri. Per questo Marotta e Paratici hanno deciso di intensificare proprio in questi giorni i contatti con il Chelsea per trovare subito un accordo per la cessione definitiva del giocatore, oggi in prestito. L'obiettivo è quello di trattenerlo a Torino per una cifra di 20 milioni di euro più bonus.

POGBA, ALTRO NO AL BARCELLONALe dichiarazioni del dt del Barcellona, Fernandez, hanno riacceso i riflettori su Pogba. Il francese, obiettivo dichiarato dei blaugrana, è stato però nuovamente blindato dalla Juve, che non ha alcuna intenzione di aprire una trattativa per gennaio, quando i catalani potranno tornare a fare mercato.

MERCOLEDI' 7 OTTOBRE

POGBA, LIEVE DISTORSIONE ALLA CAVIGLIAPiccolo infortunio per Paul Pogba. Il centrocampista bianconero ha riportato una lieve distorsione alla caviglia nel ritiro con la nazionale francese ed è in dubbio per l'amichevole contro l'Armenia. Giovedì la sua situazione verrà valutata dai medici.

MORATA: "FELICE ALLA JUVE"Nonostante la clausola di "recumpra" del Real, Alvaro Morata vuol restare alla Juventus. "E' vero che le carte dicono che potrei tornare a Madrid, tuttavia certe cose vanno oltre le clausole e devono fare i conti con la felicità di una persona - ha spiegato l'attaccante spagnolo a Radio Marca -. Se vinciamo la finale di San Siro, torno a Torino a piedi da Milano...".

MANDZUKIC TORNA A TORINONiente impegni con la Croazia per Mario Mandzukic. L'attaccante bianconero è stato infatti risparmiato dal ct croato Ante Cacic su consiglio del medico Boris Nemec, secondo cui la punta necessita ancora di due settimane per essere al 100%. Mandzukic dunque non giocherà i match valevoli per le qualificazioni ad Euro 2016 contro Bulgaria e Malta e giovedì tornerà a Vinovo.

A VINOVO SI RIVEDE MARCHISIOMax Allegri può sorridere. Nella seduta di allenamento di quesa mattina il tecnico bianconero non ha avuto a disposizione i 15 nazionali, ma ha potuto riabbracciare Asamoah e soprattutto Marchisio. Il centrocampista lavora per recuperare dall'infortunio ed è molto probabile che tornerà in campo per il 18 ottobre, quando la Juve farà visita all'Inter.

IL MILAN CI PROVA CON PARATICIIl Milan corteggia Fabio Paratici. Secondo TuttoSport, il ds bianconero piace molto a Barbara Berlusconi, che lo avrebbe individuato come l'uomo giusto per la rifondazione. Un'operazione complicata, perché il dirigente ha di rececente rinnovato per altri 3 anni con la Vecchia Signora e non sembra disposto a lasciare Torino.

TEVEZ PUO' TORNARE?Tevez-Juventus, le strade possono tornare ad incrociarsi. L'argentino in estate è tornato al Boca Juniors, ma il club di Buenos Aires è in difficoltà economica tanto che da tre mesi non gli versa lo stipendio: è possibile che le parti si separino. Il Corinthians si è già detto interessato ma se i bianconeri (che al momento sono solo spettatori) chiamassero, Tevez non direbbe no a un ritorno in serie A.