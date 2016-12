6 ottobre 2015 Tutto Juve live - Mandzukic resta con la Croazia In patria spingono per farlo giocare con la Bulgaria, ma alla ripresa cʼè lʼInter





MARTEDI' 6 OTTOBRE

MARCHISIO TORNA A SAN SIRORecuperato Khedira, torna anche Marchisio. Per Max Allegri la Juve che ritrova i suoi grandi assenti è una buona notizia aggiunta pensando al 18 ottobre, Inter-Juve, e al successivo impegno di Champions contro il Borussia. Ritrovare Marchisio significa molto: è il regista della nuova Juve, il dopo-Pirlo consacrato.

LICHTSTEINER: "TIFOSI, GRAZIE DEI MESSAGGI"Dopo l'operazione al cuore, Stephan Lichtsteiner ha voluto ringraziare su Facebook i tanti tifosi della Juve che gli hanno dimostrato affetto: "Ringrazio la Curva e tutti i tifosi che nella partita Juve vs Bologna mi hanno fato il coro. E tutti voi per i migliaia di messaggi e pensieri di pronta guarigione. Sono commosso e senza parole. GRAZIE! Fino alla fine forza Juventus! Un abbraccio Steph, Manuela, Kim e Noe".

AG. ZAZA: "JUVE SCELTA GIUSTA, A GENNAIO RESTA"Christian Maifredi, procuratore di Simone Zaza, ha parlato a TuttoJuve del suo assistito: "E' in un buon momento, si è fatto trovare pronto dopo le difficoltà iniziali che sapeva che avrebbe dovuto affrontare. La Juve è stata la scelta giusta e vuole portarla fino in fondo, la partenza a gennaio è un'eventualità da escludere".

MANDZUKIC RESTA CON LA CROAZIAMassimiliano Allegri potrà sfruttare la sosta di campionato per recuperare Marchisio e Sturaro a centrocampo. Il tecnico livornese sperava di fare la stessa cosa con Mandzukic, ma a sorpresa la Croazia si è tenuta il centravanti infortunato e porverà a farlo giocare sabato a Zagabria contro la Bulgaria. Una sfida cruciale, ma i bianconeri non vorrebbero correre rischi: alla ripresa c'è la gara contro l'Inter (18 ottobre).

LUNEDI' 5 OTTOBRE

DESCHAMPS AVVISA POGBA: "SIA MENO LEZIOSO"Alla vigilia dell'amichevole tra Francia e Armenia, il tecnico della nazionale francese Didier Deschamps non risparmia un consiglio pesante a Pogba: 'Fisicamente è in ottime condizioni, ora la questione ruota intorno alla posizione in campo per rendere al massimo. Tecnicamente è un giocatore capace di far esaltare i tifosi ma le sue giocate devo essere anche efficaci, non solo spettacolari. A volte è stato un po' lezioso anche se quello è il suo modo di giocare e non voglio certo snaturarlo. Deve solo cercare di diventare più concreto in quello che fa. Provare la giocata va bene ma solo se può aiutare la squadra'.

LAPO ELKANN: "QUALCOSA GERMOGLIERA'"Lapo Elkann, a margine del debutto in Borsa del titolo "Yoox Net-a-Porter", ha commentato il momento della Juve, tornata a vincere in campionato grazie al 3-1 sul Bologna: "La squadra si sta amalgamando, ci sono stati tanti cambi, bisogna dare tempo al tempo perché qualcosa possa germogliare. Sono contento di come ha giocato in Coppa. E ieri lo sono stato ancora di più dopo che sull'1-0 c'era stato un filo di tensione. Ero in volo da Parigi a Milano. E una volta atterrato ho potuto lanciare un urlo di gioia. Il campionato è lungo e le valutazioni si fanno a fine anno, ma da tifoso vedo che allenatore, dirigenza e squadra stanno facendo un grande lavoro".

BONUCCI REGALA IL PALLONE A UN BAMBINODopo la vittoria contro il Bologna, Leonardo Bonucci ha regalato il pallone della partita a un bambino: "La persona più felice in questa foto è quella di spalle, con il 19 sulla schiena - le parole del difensore bianconero su Twitter -. Perché non c'è vittoria più bella che regalare un momento indimenticabile e di pura felicità ad un bambino che ha ancora un'intera vita davanti. Ora con quel pallone divertiti e insegui tutti i sogni che hai".

DOMENICA 4 OTTOBRE

DYBALA: "REAZIONE DA GRANDI"Paulo Dybala ha parlato a Premium Sport: "Quando abbiamo preso gol era un momento difficile, la squadra ha reagito bene, non era facile reagire. Dobbiamo continuare così noi abbiamo dimostrato nelle altre partite, con il Frosinone non abbiamo avuto fortuna, oggi ne abbiamo fatti tre, devo fare quello che mi chiedono ed il massimo, mettendo tutta la voglia che ho".

JUVE-BOLOGNA, LO STADIUM TORNA SOLD OUTJuventus Stadium di nuovo sold-out in occasione della sfida contro il Bologna. Come riferisce 'Tuttoport' non succedeva dal 23 agosto, dal debutto cioè dei bianconeri campioni d'Italia in campionato contro l'Udinese. Contro Chievo e Frosinone e contro il Siviglia in Champions League alcuni biglietti sono rimasti invenduti. Oggi i botteghini resteranno chiusi.