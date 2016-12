4 ottobre 2015 Tutto Juve live - Lo Juventus Stadium torna sold out contro il Bologna Non succedeva dal debutto in campionato contro lʼUdinese





DYBALA: "REAZIONE DA GRANDI"Paulo Dybala ha parlato a Premium Sport: "Quando abbiamo preso gol era un momento difficile, la squadra ha reagito bene, non era facile reagire. Dobbiamo continuare così noi abbiamo dimostrato nelle altre partite, con il Frosinone non abbiamo avuto fortuna, oggi ne abbiamo fatti tre, devo fare quello che mi chiedono ed il massimo, mettendo tutta la voglia che ho".

JUVE-BOLOGNA, LO STADIUM TORNA SOLD OUTJuventus Stadium di nuovo sold-out in occasione della sfida contro il Bologna. Come riferisce 'Tuttoport' non succedeva dal 23 agosto, dal debutto cioè dei bianconeri campioni d'Italia in campionato contro l'Udinese. Contro Chievo e Frosinone e contro il Siviglia in Champions League alcuni biglietti sono rimasti invenduti. Oggi i botteghini resteranno chiusi.

GLI AUGURI DELLA JUVE A CAMORANESI Abbiamo passato insieme 8 stagioni indimenticabili. Tanti auguri Mauro! pic.twitter.com/wVYZ58Ksd7 — JuventusFC (@juventusfc) 4 Ottobre 2015

KISHNA: "HO DETTO NO ALLA JUVE"Intervistato da ELF Voetbal, l'esterno olandese della Lazio Ricardo Kishna ha svelato un interessante retroscena di mercato sul suo conto: "Per venire qui alla Lazio ho rifiutato ogni cosa. Ho detto no ad altri club che mi volevano fortemente come Arsenal, Juventus e Roma".



LICHTSTEINER: "INTERVENTO RIUSCITO, GRAZIE A TUTTI"Sul suo profilo ufficiale di Facebook, Stephan Lichtsteiner ha voluto ringraziare tutti: "Ciao carissimi, l'intervento è andato bene. Un grazie di cuore a tutti voi tifosi e amanti del calcio per i vostri messaggi e pensieri. Un grazie ai compagni di squadra, a tutto lo staff medico del reparto cardiologia del Ospedale Cardinal Massaia di Asti e in particolare al professor Gaita. Un grazie anche allo staff medico Juventus e a tutti voi per il vostro incredibile supporto e affetto. Darò il massimo per ritornare presto in piena forma! Un abbraccio, Steph".

JUVENTUS-BOLOGNA, I 20 CONVOCATIL'allenatore Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei 20 convocati per la gara di domani contro il Bologna: Buffon, Neto, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Evra, Rugani, Audero, Vitale, Asamoah, Cuadrado, Hernanes, Khedira, Lemina, Padoin, Pogba, Dybala, Morata, Zaza.

LICHTSTEINER, IL CARDIOLOGO: "6 MESI DI STOP"Potrebbe profilarsi un lungo stop per Stephan Lichtsteiner. Dopo l'operazione al cuore, la Juventus ha subito parlato di un mese di recupero per l'esterno bianconero, ma il dottor Bruno Carù, cardiologo di fama mondiale che in passato ha curato calciatori come Kanu e Biabiany, la pensa diversamente. "Per legge devono passare sei mesi prima che il giocatore possa tornare in campo. Bisogna valutare le reazioni dell'operazione e la scomparsa dell'aritmia - ha spiegato al Corriere dello Sport -. C'è un 8% di possibilità che l'intervento non vada a buon fine e necessiti un'altra operazione. La Juventus comunque si è affidata al professor Gaita, uno dei migliori. Carriera finita? Assolutamente no. Il cuore del ragazzo è sano. Tornerà a giocare ma serve un po' di pazienza".

POGBA VA DALLO PSICOLOGODopo un avvio stentato in campionato, Pogba ha deciso di tenere un profilo basso per tornare star solo in campo. Dopo il cambio di look (via la cresta bionda), il francesino pare abbia deciso di seguire i consigli di Raiola per tornare a mostrare tutte le sue qualità sul terreno di gioco. Secondo "La Stampa", inoltre, il cetrocampista bianconero avrebbe scelto anche di consultarsi con uno psicologo dello sport.