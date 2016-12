3 ottobre 2015 Tutto Juve live - Lichtsteiner su FB: "Intervento riuscito, grazie a tutti" Il terzino svizzero dei bianconeri scrive un messaggio sul suo profilo social





SABATO 3 OTTOBRE

LICHTSTEINER: "INTERVENTO RIUSCITO, GRAZIE A TUTTI"Sul suo profilo ufficiale di Facebook, Stephan Lichtsteiner ha voluto ringraziare tutti: "Ciao carissimi, l'intervento è andato bene. Un grazie di cuore a tutti voi tifosi e amanti del calcio per i vostri messaggi e pensieri. Un grazie ai compagni di squadra, a tutto lo staff medico del reparto cardiologia del Ospedale Cardinal Massaia di Asti e in particolare al professor Gaita. Un grazie anche allo staff medico Juventus e a tutti voi per il vostro incredibile supporto e affetto. Darò il massimo per ritornare presto in piena forma! Un abbraccio, Steph".

JUVENTUS-BOLOGNA, I 20 CONVOCATIL'allenatore Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei 20 convocati per la gara di domani contro il Bologna: Buffon, Neto, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Evra, Rugani, Audero, Vitale, Asamoah, Cuadrado, Hernanes, Khedira, Lemina, Padoin, Pogba, Dybala, Morata, Zaza.

LICHTSTEINER, IL CARDIOLOGO: "6 MESI DI STOP"Potrebbe profilarsi un lungo stop per Stephan Lichtsteiner. Dopo l'operazione al cuore, la Juventus ha subito parlato di un mese di recupero per l'esterno bianconero, ma il dottor Bruno Carù, cardiologo di fama mondiale che in passato ha curato calciatori come Kanu e Biabiany, la pensa diversamente. "Per legge devono passare sei mesi prima che il giocatore possa tornare in campo. Bisogna valutare le reazioni dell'operazione e la scomparsa dell'aritmia - ha spiegato al Corriere dello Sport -. C'è un 8% di possibilità che l'intervento non vada a buon fine e necessiti un'altra operazione. La Juventus comunque si è affidata al professor Gaita, uno dei migliori. Carriera finita? Assolutamente no. Il cuore del ragazzo è sano. Tornerà a giocare ma serve un po' di pazienza".

POGBA VA DALLO PSICOLOGODopo un avvio stentato in campionato, Pogba ha deciso di tenere un profilo basso per tornare star solo in campo. Dopo il cambio di look (via la cresta bionda), il francesino pare abbia deciso di seguire i consigli di Raiola per tornare a mostrare tutte le sue qualità sul terreno di gioco. Secondo "La Stampa", inoltre, il cetrocampista bianconero avrebbe scelto anche di consultarsi con uno psicologo dello sport.

VENERDI' 2 OTOBRE

LICHTSTEINER OPERATO: OUT UN MESELa Juventus ha comunicato che Stephan Lichtsteiner è stato operato, nella giornata di oggi, dal professor Gaita. "Durante la gara Juventus-Frosinone il bianconero aveva accusato delle difficoltà respiratorie dovute a un'aritmia cardiaca benigna (flutter atriale) spontaneamente risoltasi. Gli accertamenti e le consulenze specialistiche effettuate nei giorni successivi hanno indirizzato verso una soluzione chirurgica della patologia. Nella giornata di oggi il Prof. Gaita ha effettuato l'intervento di ablazione e i tempi per il pieno recupero agonistico sono stimabili in 30 giorni", si legge sul comunicato.

LICHTSTEINER, GLI AUGURI DELL'INTER In bocca al lupo a Stephan #Lichtsteiner per una pronta guarigione. Ti aspettiamo presto in campo! #FCIM — F.C. Internazionale (@Inter) 2 Ottobre 2015

MORATA CONVOCATO IN NAZIONALELe ottime prestazioni di Alvaro Morata con la maglia della Juventus non sono di certo sfuggite a Vicente Del Bosque. Il ct della Spagna ha convocato l'attaccante bianconero per le gare contro Ucraina e Lussemburgo, valide per le qualificazioni a Euro 2016.

CACERES FORSE IN GRUPPO PER L'INTERLa Juve potrebbe reintegrare in rosa Martin Caceres prima della partita del 18 ottobre contro l'Inter. Il difensore uruguaiano, sospeso dalla società in seguito al suo incidente automobilistico, tornerebbe a lavorare in gruppo proprio dopo la sosta per gli impegni delle nazionali e in vista del big-match di San Siro. Un "perdono" voluto anche dagli stessi compagni di squadra, che lo premierebbero per il suo spirito di squadra. Oltretutto i problemi di Lichtsteiner rendono la presenza del "Pelado" quasi imprescindibile. Per lui, quindi, lo stop sarebbe di un paio di settimane, anche se per il futuro, a Torino potrebbero pensare a una cessione visto che il giocatore è recidivo.

LICHTSTEINER: NUOVI ACCERTAMENTILa situazione di Stephan Lichtsteiner preoccupa la Juve. Come racconta Tuttosport, l'esterno svizzero continua a svolgere accertamenti a causa dei problemi cardiaci emersi nel corso della partita contro il Frosinone. Il giocatore, comunque, resta sereno e anzi è convinto di poter tornare quanto prima in gruppo.

HERNANES: "ALLEGRI GRAN PERSONA" Hernanes è tornato a sorridere dopo la brutta prova contro il Napoli. "Sicuramente le vittorie danno autostima, ma bisogna imparare a gestire sia i fatti positivi che negativi. Il campionato italiano è uno dei più difficili al mondo, è sempre stato così: puoi perdere contro ogni squadra, sia in casa o in trasferta. Ripartiamo da Juventus-Siviglia con la motivazione giusta per costruire la stagione che vogliamo noi. Manteniamone l'approccio nell'attenzione, nella compattezza e nel saperci muoverci tutti insieme, con serenità, e può darsi che faremo altre belle partite, ed i risultati seguiranno. Il rapporto con Allegri è molto buono: è una gran persona, ha grande stima in me e l'ho apprezzato molto. Coi miei compagni mi trovo molto bene, ma dopo solo un mese ancora non sono riuscito a parlare tanto con tutti. Piano piano sto acquisendo confidenza. Coi brasiliani riesco a parlare di più. I miei sogni? Faccio fatica a dirli: sono sogni ambiziosi, ho grandi aspettative e grandi sogni. Me li tengo per me, ma sicuramente vincere è uno di questi. Assolutamente", ha detto al canale tv bianconero.

ZAMPARINI: "A DYBALA PASSANO POCO LA PALLA""Dybala lo seguo con affetto. Ma non sempre gli passano la palla. La Juve, comunque, ha il miglior attacco del campionato. Certe cose vengono fuori alla distanza. Nelle prime partite è sempre così, il campionato è livellato. I valori vengono fuori dopo 15-20 domeniche". Lo ha detto il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, oggi a Boccadifalco per seguire l'allenamento dei rosanero.

MORATA: "RINNOVO? TROPPO PRESTO PER PARLARNE""È presto per parlare di rinnovo". Morata continua a tenere i tifosi col fiato sospeso, dopo la gara col Sivigli, l'attaccante ha dichiarato a Onda Cero di essere concentrato solo sul presente: "Penso solo a giocare, del resto se ne occupano la mia famiglia e il mio agente: non sento pressioni, se non sul campo". Una battuta su Allegri, che in conferenza ha avuto parole al meiel per lui: "Se il mister è contento delle mie presetazioni, lo sono anch'io".

KHEDIRA: "CONTENTISSIMO DEL RITORNO"Sami Khedira ha ringraziato i tifosi bianconeri dopo il suo esordio allo Stadium. "Sono contentissimo di essere tornato sul campo e per dare una mano alla squadra. Un grazie affettuoso ai tifosi per il sostegno. Mi sentivo come se fossi tornato a Casa. Siete i migliori!!!! Fino alla fine forza Juventus! SK6", ha scritto il tedesco sui social.