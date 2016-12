1 novembre 2015 Tutto Juve live - Lichtsteiner in gruppo, attesa per Khedira Nel giorno del 118° compleanno del club, lo svizzero si è allenato con i compagni. Il tedesco salterà la sfida di Champions.





DOMENICA 1 NOVEMBRE

LICHTSTEINER IN GRUPPOBella notizia in casa Juve nel giorno del suo 118° compleanno. All'allenamento post derby, infatti, ha partecipato anche Stephan Lichtsteiner, rientrato in gruppo. Lo svizzero, dopo avere effettuato gli accertamenti diagnostici necessari per il rilascio dell'idoneità sportiva, si è allenato con i compagni, che hanno iniziato a preparare la gara di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach, affrontando una seduta a base di atletica e tecnica, mentre i giocatori in campo contro il Toro si sono dedicati ad un lavoro di recupero energie.



MARCHISIO: "BUON COMPLEANNO" Happy birthday @JuventusFC !!! To all the Juventini around the world have a great day... Buon compleanno @JuventusFC!!! E buona giornata a tutti gli juventini del mondo... #juventusday #MC8 #centodiciotto #vecchiasignora #finoallafineforzajuventus Una foto pubblicata da Claudio Marchisio (@marchisiocla8) in data: 1 Nov 2015 alle ore 01:26 PST

BUFFON: "BUON JUVENTUSDAY A TUTTI" Letteralmente anche io ho indossato il "bianconero" qualche anno fa!!! Buon #JuventusDay a tutti! pic.twitter.com/EfNT54zWWC — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 1 Novembre 2015

FESTA BIANCONERA: E' LO JUVENTUSDAYGiornata speciale per la Juve, che oggi compie 118 anni. "Oggi, 1 novembre, è festa nazionale ed internazionale per tutti gli abitanti della Juventus Nation - si legge sul sito ufficiale bianconero - La Vecchia Signora compie infatti 118 anni, e vuole festeggiare con tutti voi, che ogni giorno date anima e corpo per i colori bianconeri. Mostrate orgogliosamente al mondo, dunque, la vostra fede bianconera".

ACCERTAMENTI PER KHEDIRASono attesi per domani gli accertamenti su Sami Khedira, vittima di un nuovo infortunio - il terzo stagionale - che lo ha costretto ad abbandonare il derby dopo dieci minuti. Il tedesco, che già non era al meglio come ha rivelato lo stesso Allegri a fine partita, è alle prese con un problema ai flessori. Non sembra nulla di grave ma il giocatore salterà la sfida di martedì in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach e forse anche l'Empoli. Gli esami stabiliranno con più precisione i tempi di recupero.

SABATO 31 OTTOBRE

BUFFON: "GLI DEI DEL CALCIO CON NOI"Gianluigi Buffon festeggia la vittoria bianconera chiamando in causa gli "dei del calcio". Il portiere della Juve scrive sui social: "Quella di stasera era una partita troppo pesante ed importante per il nostro cammino, per pensare che gli dei del calcio, malati di protagonismo ed ammantati di egocentrismo, rimanessero in disparte ad assistere lo spettacolo senza metterci lo zampino". "Questa vittoria - sottolinea il portiere della Juventus - è per noi stessi... per chi crede in noi e per la gente che vive di Juve 365 giorni all'anno e vede condizionata la propria settimana sulla base del nostro risultato". E Buffon rincuora i granata: "Massimo rispetto per il Toro, i suoi giocatori e i suoi tifosi che anche oggi ci hanno reso la vita molto complicata e che tornano a casa con un'altra atroce sconfitta sul fil di lana".

CUADRADO: "CREDO ALLO SCUDETTO"E' Juan Cuadrado l'uomo derby della Juve. Il suo gol, il primo in bianconero, ha steso il Toro allo scadere. "Sono contento soprattutto per la partita che ha fatto la squadra, giocando compatta. Dobbiamo continuare così, questo ci dà la carica per lottare per lo scudetto. Ci crediamo fino alla fine. Dovremo affrontare tutte le partite come una finale, alla fine i risultati ci saranno. Il ritiro è servito per fare gruppo e stare uniti. Siamo una grande squadra e dobbiamo farlo vedere in partita".

TIFOSO CADE DAL SECONDO ANELLO: NON E' GRAVEUn tifoso della Juventus è caduto dal secondo anello dello Stadium. L'incidente in Curva Sud nei primi minuti del derby con il Torino. Le condizioni dell'uomo, che era visibilmente ubriaco e non ha mai perso coscienza, non sono gravi. E' stato trasportato in ambulanza all'ospedale Cto. Sull'incidente indaga la polizia.