26 ottobre 2015 Tutto Juve live - Lesione muscolare per Pereyra, out 40 giorni Altra grana per Asamoah: lesione alla coscia per il ghanese, stop di 20 giorni





LUNEDI' 26 OTTOBRE



STOP DI 40 GIORNI PER PEREYRA, ASAMOAH ANCORA OUTBrutte notizie per Max Allegri. Il tecnico dovrà rinunciare per almeno 40 giorni a Pereyra, uscito nel match contro l'Atalanta per problemi muscolari alla coscia destra: gli esami effettuati in mattinata hanno chiarito l'entità dell'infortunio: "Gli accertamenti diagnostici svolti questa mattina hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso - si legge in una nota ufficiale del club - I tempi di guarigione previsti sono di circa 40 giorni. Come se non bastasse, nuovo infortunio anche per Asamoah, subentrato ieri proprio al Tucumano: "Il centrocampista ghanese ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, per cui la prognosi è di 20 giorni".

HERNANES MAROTTA TUTTO RISOLTO"Sapevamo non fosse un fenomeno" così Beppe Marotta aveva definito Hernanes durante la scorsa settimana sucitando non poche polemiche, ora però è tutto chiarito. Il ds juventino infatti ci ha tenuto a precisare che non intendeva sminuire il brasiliano, bensì renderlo partecipe in un progetto che comprende tutti. Le parole del dirigente della Juventus avevano fatto innervosire i i tifosi e soprattutto il giocatore che ha chiesto comprensibilmente un chiarimento. In effetti l'ex Inter è stato pagato in estate ben 11 milioni e le parole di Marotta erano sembrate fuori luogo un po' a tutti, visto anche il discreto impiego del centrocampista.



DYBALA: "HO LA FIDUCIA DI ALLEGRI, HO CEDUTO IL RIGORE A POGBA"Dopo le polemiche della vigilia, Paulo Dybala era l'uomo più atteso allo Stadium e l'argentino non ha tradito le attese: gol e assist. "Sono contento, perché durante i 90' abbiamo fatto una grande partita e tenuto palla. Il risultato è meritato. Per quanto mi riguarda, ho la fiducia del mister e dei compagni e quando gioco cerco sempre di fare il massimo. Il rigore? L'ho ceduto io a Pogba, era sicuro di fare gol. Ma si può sbagliare, l'importante è avere vinto", ha detto Dybala a Premium Sport.