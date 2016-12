Tutto Juve live - L'ultima idea di Allegri: Cuadrado alla Vidal

19:46 -



MANCHESTER CITY-JUVE SOLO SU PREMIUM

Manchester City-Juventus sarà trasmessa in esclusiva su Premium Sport e Premium Sport HD martedì 15 settembre alle 20.45.

VENERDI' 11 SETTEMBRE

LE ULTIME DA VINOVO

R. CARLOS: "ALEX SANDRO MI SOMIGLIA"

Roberto Carlos, ex Inter e Real Madrid ma, soprattutto, storico terzino sinistro del Brasile, ha parlato di Alex Sandro ed Hernanes, i due brasiliani arrivati alla corte di Allegri: "Alex Sandro mi somiglia - dice -. Se continua così può diventare il mio successore. Vedrete, rimarrete soddisfatti, è un bravo ragazzo e molto sveglio. È un terzino tecnico e moderno, uno che difende e attacca. In Brasile lo accostano a me. Io un po' mi rivedo in lui. Non calcia come me, sono in pochi a possedere il mio tiro".



Poi su Hernanes: "Non capisco il motivo dello scetticismo. Hernanes ha tecnica, qualità e ha giocato in Nazionale. Sono convinto che si inserirà bene. Per caratteristiche, è un po' il Pirlo brasiliano. Hernanes può interpretare bene il ruolo da trequartista. Io, però, lo vedo meglio davanti alla difesa, in regia".

L'IDEA DI ALLEGRI: CUADRADO ALLA VIDAL

L'ultima idea di Massimiliano Allegri è proporre Cuadrado come interno di centrocampo, alla Vidal insomma. Il colombiano è un esterno naturale, ma tra le sue caratteristiche ha la duttilità e può ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Assieme a Pogba e Marchisio darebbe vita a un reparto tecnico e imprevedibile.

GIOVEDI' 10 SETTEMBRE

DYBALA: "VOGLIAMO LO SCUDETTO"

Paulo Dybala è stato ospite della trasmissione "Filo Diretto" su Jtv. "Con il Chievo sarà dura. Sono carichi e cercheranno di portare a casa punti - ha spiegato l'attaccante argentino - In settimana abbiamo lavorato bene: la squadra è al 100% , dimostriamo che vogliamo di nuovo vincere lo scudetto". Sull'esperienza in bianconero: "Devo migliorare in tutto, nel proteggere la palla, con il destro, a livello fisico: sono qui per continuare a imparare".

ALEX SANDRO: "JUVE FORTE, NON SO SE TITOLARE COL CHIEVO"

Alex Sandro dovrebbe debuttare sabato, ma il terzino brasiliano aspetta che sia Allegri a dirlo. "Non penso che contro il Chievo giocherò dall'inizio, però sabato è il 12 settembre e io ho la maglia numero 12. Può essere una coincidenza fortunata", ha detto il brasiliano. "I nuovi giocatori stanno lavorando duro per inserirsi, c'è un progetto preciso, che la Juventus segue al di là dei risultati...". Gli zero punti in classifica dopo due giornate non sembrano preoccuparlo: "Io ho visto una Juve forte, che cerca sempre di migliorare". Alex Sandro ha scelto la maglia numero 12 per Hulk, "mio grande amico", e alla Juventus si ispira ad Evra: "Per me è sempre stato un punto di riferimento e lo sarà sempre. Non c'è rivalità, anche se abbiamo lo stesso ruolo e non credo che giocheremo insieme; ho molto da imparare, anche da lui...".

MORATA IN CAMPO PER L'ALLENAMENTO

Alvaro Morata sarà a disposizione di mister Allegri per la partita casalinga, sabato sera allo Stadium, della sua Juventus contro il Chievo Verona. L'attaccante spagnolo, bloccato ieri da un attacco influenzale, si è allenato a Vinovo con i compagni e si candida per una maglia da titolare per la ripresa del campionato.

DRAXLER: LA JUVE ERA TROPPO PER ME

C'è una nuova verità sul caso Draxler-Juventus e il suo mamcato approdo in bianconero. Fino a ieri, le versioni erano poco lusinghiere nei riguardi juventini: offerta bassa, la voglia di Draxler di tenersi stretta la Germania, perché in Germania è meglio, quasi snobbando la Juve. Oggi Draxler dice: "La Juve? Non ero pronto per un salto del genere". Ecco, una nuova verità e una franca ammissione da parte sua: la scuola-Juve non è per tutti.

DEBUTTA LA NUOVA MASCOTTE

La Juve ha svelato che sabato sera contro il Chievo farà il suo debutto allo Stadium la nuova mascotte bianconera.

Uno sguardo carico di voglia di vincere. Sta per arrivare un nuovo bianconero in famiglia. pic.twitter.com/Xd0bkM0Asz

— JuventusFC (@juventusfc) 10 Settembre 2015

LEMINA: "SPERO DI FARE COME POGBA"

Mario Lemina è arrivato alla Juve con un obiettivo ben chiaro: ripetere l'exploit di Pogba. "Sono molto felice di allenarmi con lui, lo conosco dai tempi delle nazionali giovanili francesi. Spero di arrivare al suo livello - ha detto a Rmc Sport - . Ma so che prima di avere un posto da titolare in questa squadra, dovrò lavorare molto". Sul suo approdo a Torino: "La Juve è il più grande club in Italia, sono molto felice. Ho saputo dell’interesse dei bianconeri dalla tv e quando ci siamo accordati ho subito pensato che non si poteva rifiutare. Sapevo che a Marsiglia mi avrebbero venduto prima o poi, ho vissuto due anni non semplici, anche se mi dispiace di non aver potuto dimostrare le mie qualità. So che il mio modo di giocare piace ad Allegri. Le due sconfitte non ci mettono pressione, sappiamo di avere un grande gruppo".

MERCOLEDI' 9 SETTEMBRE

LE ULTIME DA VINOVO

JOHN ELKANN: FIDUCIA NELLA JUVE GIOVANE

L'inizio del campionato di serie A con due sconfitte per la Juventus non preoccupa il presidente di Fca e di Exor, John Elkann, che anzi si dice "molto fiducioso" per la nuova stagione. "Io sono molto fiducioso - ha detto oggi a Expo, dove è stato in visita privata con la famiglia -. La Juventus ha sempre dimostrato tanto coraggio e una visione di lungo termine. Per poter avere una squadra forte bisogna investire sui giovani e ogni squadra deve imparare a giocare".

MORATA SABATO CI SARA'

Stando alle ultime da casa-Juventus, Alvaro Morata sabato sarà fra i giocatori a disposizione di Allegri per Juve-Chievo. La scelta se schierarlo e no, a quel punto, sarà del tecnico. Morata si gioca la maglia con Mandzukic. Senza l'influenza sarebbe toccato di sicuro allo spagnolo. A questo punto, dipende da Allegri.

RAMI KO: PER LUI NIENTE JUVE

Problemi per Unai Emery. Il tecnico del Siviglia dovrà fare i conti con l'infortunio di Adil Rami: l'ex difensore del Milan si è procurato una lesione muscolare che lo terrà lontano dai campi per le prossime sei settimane. Il centrale francese salterà dunque la sfida di Champions contro la Juventus del prossimo 30 settembre.

MORATA HA L'INFLUENZA

Alvaro Morata torna in dubbio per Juve-Chievo di sabato prossimo. L'attaccante spagnolo ha abbandonato l'allenamento della Juventus, oggi a Vinovo, debilitato da una "leggera sindrome influenzale", come informa la stessa societa' bianconera. Se Morata sarà costretto a dare forfait, in coppia con Dybala dovrebbe giocare Mandzukic.

HERNANES: "SÌ, GIOCHERÒ TREQUARTISTA"

Intervistato in esclusiva da Premium Sport, Hernanes ha manifestato tutta la sua voglia di iniziare ufficialmente l'avventura in bianconero: "Più si avvicina il fischio d'inizio, più sento la gioia di debuttare. Abbiamo lavorato molto bene in questi giorni, aspetto proprio l'inizio della partita per dimostrare al massimo le mie capacità e per mettere le mie doti al servizio della squadra. Vivo per vincere, per raggiungere obiettivi importanti: sono nel posto giusto". Indicazioni sul ruolo: "Sì, ho lavorato come trequartista e dovrei proprio giocare nel 4-3-1-2 dietro alle punte. La sfida con il Chievo non sarà facile e poi martedì avremo un altro impegno difficile: ma mi fa solo piacere, non vedo l'ora".