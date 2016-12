Tutto Juve live - L'agente di Zaza: "Via a gennaio? Non è sul mercato"

L'AGENTE DI ZAZA: "VUOLE PIU' SPAZIO, MA NON E' SUL MERCATO"Simone Zaza è l'attaccante della Juve con il miglior rendimento gol-minuti giocati, ma è anche quello che sta trovando meno spazio nella formazione di Allegri. Il suo futuro, però, è ancora bianconero. "Adesso stiamo per entrare nel periodo del calciomercato che inizierà a gennaio. Non abbiamo avuto nessun tipo di contatto ad oggi con altre società, ma è ovvio che potrà succedere di averne con me o la società per le sue prestazioni. Il giocatore non è sul mercato e ci sono ancora tante partite da giocare", ha detto il suo agente, Christian Maifredi, a tuttojuve.com. Sul momento dell'attaccante: "Io percepivo, da quanto mi diceva, che stava molto bene ed era in forma perchè si era allenato bene. La speranza era quella di poterlo vedere in campo perchè potesse, così, dimostrare quanto mi diceva in queste settimane. Ha avuto un'occasione ieri e l'ha sfruttata molto bene con quel gol; adesso speriamo arrivi venerdì qualche minuto in più contro la Lazio".