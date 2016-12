6 novembre 2015 Tutto Juve live - Khedira torna in gruppo Il tedesco continua a lavorare per recuperare in vista della gara di Empoli





VENERDÌ 6 NOVEMBRE

KHEDIRA IN GRUPPOProsegue bene il recupero di Khedira in vista della trasferta di Empoli. Il tedesco si è allenato in gruppo e potrebbe essere a disposizione di Allegri. Le sue condizioni verranno valutate sabato mattina, al termine della rifinitura.

MORATA CONVOCATO IN NAZIONALEC'è anche Alvaro Morata nella lista dei 23 calciatori convocati dal ct della Spagna, Vicente Del Bosque, per la doppia amichevole contro Inghilterra e Belgio in programma il 13 e il 17 novembre.

LE IDEE PER GENNAIONon solo Lavezzi. Ci sono altri due nomi importanti per il futuro della Juventus. Nel mercato di gennaio la dirigenza bianconera tornerà all'assalto con il Bayern Monaco per Mehdi Benatia. Allegri non ha dato spazio a Rugani, che potrebbe quindi partire in prestito. Un altro nome caldo per il centrocampo è quello di Ever Banega. Il nazionale argentino è in scadenza a giugno 2016 con il Siviglia. C'è da battere, però, la concorrenza del Manchester City.

GIOVEDI' 5 NOVEMBRE

RUGANI, C'E' ANCHE LO UNITEDNon solo Italia per Daniele Rugani. Stando a quanto scrive il Daily Express, sul giovane difensore juventino ci sarebbe anche il Manchester United.

TUTTI SU RUGANIDaniele Rugani sarà uno dei nomi più caldi della prossima finestra di mercato. Il difensore bianconero non sta trovando spazio nella Juve e a gennaio potrebbe già cambiare aria. Il suo procuratore si sta guardando intorno e i possibili acquirenti non mancano. Il Napoli ha già espresso più volte il suo interesse e messo sul piatto 18 milioni per il cartellino del ragazzo. Nelle ultime ore però si stanno facendo largo altre due ipotesi. Una porta alla Lazio, l'altra alla Fiorentina. La Viola sarebbe interessata a un prestito fino a giugno.

LICHT: "HO TEMUTO DI NON POTER PIU' GIOCARE"Dopo il gol in Champions, Stephan Lichtsteiner tira un sospiro di sollievo. "Certamente prima dell'operazione al cuore ho pensato a molte cose, anche che non avrei potuto più giocare - ha spiegato a Tuttosport -. Con una moglie e due bimbi piccoli avevo molti pensieri. Non è stato un momento facile. Ma ho avuto un gran supporto da parte della famiglia, dei compagni, degli amici, dei tifosi della Juve e anche di quelli di altre squadre".

MERCOLEDI' 4 NOVEMBRE

MORATA A LICHT: "LA MIGLIOR NOTIZIA E' IL TUO RITORNO"Con un tweet Alvaro Morata rende omaggio a Stephan Lichtsteiner, che è tornato in campo dopo il problema cardiaco e segnato il gol che avvicina i bianconeri agli ottavi di Champions League. "Una grande notizia per tutti il tuo gol, ma la notizia più bella è il tuo ritorno".



Gran noticia para todos tu gol, mejor noticia que estés de vuelta!! #ForzaJuve pic.twitter.com/DXsZ4THzXq — Álvaro Morata (@AlvaroMorata) 4 Novembre 2015

MARTEDI' 3 NOVEMBRE

DYBALA: "ALLEGRI HA FATTO BENE A TOGLIERMI"Dybala commenta a Premium Sport l'1-1 col Borussia: "Abbiamo affrontato una partita non facile, nella ripresa stavamo giocando come volevamo, poi l'espulsione ha cambiato la gara. Non volevo uscire? Tutti vogliamo giocare, ma la scelta che ha fatto il mister è stata giusta, doveva entrare un giocatore più fresco e alla fine abbiamo preso un punto importante. Le parole dei veterani per spronare i nuovi arrivati? Ne abbiamo parlato nello spogliatoio, però come ha detto Buffon siamo arrivati in tanti nuovi, siamo giovani e dobbiamo crescere. Le parole sue e quelle di Evra ci aiuteranno tantissimo. Zamparini dice che dovrei giocare sempre? Lo conosciamo, è un presidente che mi vuole bene, mi scrive e mi sta sempre vicino. Mi fa piacere questo ma adesso sono in un'altra squadra e le scelte sono di altri".

LICHTSTEINER: "NON POTEVO TIRARMI INDIETRO"Appena rientrato dopo il problema al cuore che l'ha tenuto fuori 40 giorni, Lichtsteiner è subito decisivo col gol dell'1-1 in casa del Borussia Moenchengladbach: "Volevamo vincere però poi visto come è andata la partita, con l'espulsione, va bene così - dice lo svizzero a Premium Sport -. Se questa sera è come se fossi rinato? Per me è stato molto importante tornare subito, dopo solo due allenamenti con la squadra. Il momento era troppo delicato per tirarsi fuori".

POGBA: "MOLTO BENE DOPO L'ESPULSIONE"Pogba analizza così il pareggio ottenuto sul campo del Borussia Moenchengladbach: "Prova di carattere? Sì, dopo il cartellino rosso abbiamo fatto molto bene, abbiamo difeso tutti insieme - dice il francese a Premium Sport -. Volevamo vincere ma abbiamo pareggiato e ci siamo presi dei punti. Io lavoro per stare bene, nel calcio a volte posso fare bene altre volte no. La cresta è tornata colorata, a parte gli scherzi io voglio sempre vincere".