20 ottobre 2015 Tutto Juve live - Khedira: "Siamo concentrati e stiamo crescendo" Il centrocampista bianconero lancia la sfida al ʼGladbach

MARTEDI' 20 OTTOBRE

VENTUNO I CONVOCATI DA ALLEGRIVentuno i convocati da Allegri per sfida contro il Borussia M'Gladbach: 1 Buffon 3 Chiellini 6 Khedira 7 Zaza 8 Marchisio 9 Morata 10 Pogba 11 Hernanes 12 Alex Sandro 15 Barzagli 16 Cuadrado 17 Mandzukic 18 Lemina 19 Bonucci 21 Dybala 24 Rugani 25 Neto 27 Sturaro 33 Evra 37 Pereyra 38 Audero.

SQUADRA SUBITO IN CAMPOJuventus subito in campo per preparare la sfida di Champions League col Borussia Monchengladbach. A poche ore dallo 0-0 di Milano con l'Inter, i bianconeri sono tornati a lavorare a Vinovo. I giocatori impegnati a Milano hanno sostenuto una seduta di recupero, il resto del gruppo si è invece dedicato a esercizi di tecnica.

KHEDIRA: "SIAMO CONCENTRATI E STIAMO MIGLIORANDO"Sami Khedira, di fianco al mister Max Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Borussia Monchengladbach. "Non so dire come mai in campionato i risultati non arrivino - ha detto - Anche se stiamo migliorando, nel secondo tempo con l'Inter abbiamo dominato. Dobbiamo concretizzare meglio le occasioni da gol e trovare il ritmo, ma di questo passo ci toglieremo delle soddisfazioni. In Champions finora abbiamo fatto grandi gare e vogliamo ripeterci, siamo molto concentrati". Grande rispetto per gli avversari: "Giocare contro una squadra tedesca non cambia nulla, è sempre una gara da tre punti ma dobbiamo fare attenzione, il 'Gladbach ha ottimi giocatori". Chiusura sulle proprie condizioni fisiche: "Non ho più problemi e mi sento in forma, lo staff medico ha fatto un ottimo lavoro".

STADIUM TUTTO ESAURITO CONTRO IL 'GLADBACHSarà uno Juventus Stadium completamente esaurito ad accogliere il Borussia Monchengladbach nella terza giornata della fase eliminatoria, domani sera. Sono infatti stati venduti tutti i biglietti disponibili per assistere a un match che potrebbe mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno da parte dei bianconeri, finora a punteggio pieno.

CUADRADO DEFINITIVO A GENNAIO, PER 22 MLN SI PUO'La dirigenza bianconera sta imbastendo grandi manovre per il mercato di gennaio. Il primo obiettivo è puntellare la squadra chiudendo l'acquisto a titolo definitivo di Cuadrado, ora in prestito secco a Torino: secondo La Gazzetta dello Sport, tra Juve e Chelsea ci sarebbe un accordo sulla parola per il trasferimento dell'esterno per 22 milioni di euro e già nella prossima sessione invernale dovrebbero ripartire i contatti con i Blues per risolvere la questione e assicurarsi il gioiellino colombiano.



SQUADRA SUBITO IN CAMPOJuventus subito in campo per preparare la sfida di Champions League col Borussia Monchengladbach. A poche ore dallo 0-0 di Milano con l'Inter, i bianconeri sono tornati a lavorare a Vinovo. I giocatori impegnati a Milano hanno sostenuto una seduta di recupero, il resto del gruppo si è invece dedicato a esercizi di tecnica.

BUFFON, OTTIMISMO PER IL SUO RECUPEROC'è ottimismo in casa Juve sulla presenza di Buffon nella sfida di mercoledì sera allo Juventus Stadium contro i tedeschi del Borussia Moenchengladbach, valida per la terza giornata del gruppo D di Champions League. A San Siro contro l'Inter il portiere bianconero ha rimediato una forte contusione nel primo tempo. "Non so se riesco a recuperare - aveva detto lo stesso Buffon al termine della gara - Stasera ho fatto 65 minuti da zoppo ed è un bel segnale". Il portiere bianconero non si sottoporrà ad accertamenti al polpaccio: lo staff medico è fiducioso.