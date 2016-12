Tutto Juve live - Khedira e Lemina sono da valutare

DA VALUTARE LE CONDIZIONI DI KHEDIRA E LEMINA Per la partita di venerdì, all'Olimpico, contro la Lazio sono da valutare le condizioni di Khedira e Lemina. Lavorano per recuperare sia Asamoah sia Pereyra. Al momento, Massimiliano Allegri ha a disposizione solo Sturaro, Marchisio e Padoin.

MAROTTA: "A GENNAIO COGLIEREMO LE OPPORTUNITA'" Beppe Marotta intervistato a Radio Sportiva ha parlato di mercato e della situazione dei bianconeri: "Noi avevamo delle certezze. La vittoria della Supercoppa e il superamento del gironcino di Champions League ci fanno continuare con fiducia la stagione con Allegri che ha il nostro pieno appoggio. A gennaio non andremo sul mercato per un mercato di riparazione. Ci dovessero essere opportunità le sfrutteremo, ma estremamente vantaggiose è difficile che si palesino. Morata è una grande risorsa e siamo contenti anche di Rugani".

ZAZA E MORATA PRONTI PER L'ALLENAMENTO La Juventus in mattinata ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida con la Lazio. Simone Zaza tramite il suo profilo Instagram ha voluto salutare i tifosi tramite una foto con Alvaro Morata.

PROSEGUONO I CONTATTI PER SORIANORoberto Soriano può arrivare a gennaio. Proseguono, infatti, i contatti tra Juventus e Sampdoria per il fantasista, che in estate sembrava ormai a un passo dal Napoli. Due ostacoli: i 12 milioni di euro per liberarlo e la volontà di Vincenzo Montella di tenerlo. Il nuovo tecnico, da due gare sulla panchina blucerchiata al posto di Walter Zenga, non vorrebbe privarsene. Lo riporta Tuttosport.