Tutto Juve live - Khedira: "Contro l'Inter non sarà l'ultima chiamata"

16 ottobre 2015 - Khedira: "Contro lʼInter non sarà lʼultima chiamata"

KHEDIRA: "CONTRO L'INTER NON SARA' L'ULTIMA CHIAMATA"Khedira, ormai pienamente recuperato dopo l'infortunio, commenta il big match di domenica contro l'Inter: "Non credo sarà per noi l'ultima chiamata, la stagione è ancora molto lunga - ha detto in esclusiva a Premium Sport - Abbiamo coscienza delle nostre qualità, sarà una partita da cinquanta e cinquanta. Se avremo delle possibilità di segnare dovremo farlo perché non ci saranno tante opportunità da gol".

JUVE CON IL 3-5-2, OK POGBA E MORATASarà una Juve schierata con il 3-5-2 quella che affronterà l'Inter a San Siro. Allegri recupera sia Pogba che Morata e li schiererà dal 1': il francese nel centrocampo a cinque al fianco di Khedira e Marchisio e con Cuadrado ed Evra sulle fasce. Lo spagnolo saà partner d'attacco di Dybala. Hernanes e Mandzukic andranno in panchina.

GIOVINCO: "SPERO VINCA LA JUVE, DICO 2-1""Inter-Juve? Spero vinca la Juve, dico 2-1". E' il pronostico dell'ex bianconero Sebastian Giovinco sul derby d'Italia. "Sarà una partita difficile, ma spero che i miei ex compagni riescano a battere i nerazzurri. Sarebbe importante per risalire la classifica - ha detto la 'formica atomica' in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. "Attaccanti preferiti di Inter e Juve? Icardi e Morata, due grandi".

LAPO: "CON L'INTER SPERO IN UNA GRANDE VITTORIA"A margine del premio Leonia Frescobaldi 2015, Lapo Elkann ha parlato del derby d'Italia contro l'Inter: "La Juventus ha dato grande dimostrazione di forza in Champions League, vincendo a Manchester e con il Siviglia. Mi sembra che la squadra si stia compattando, sia forte e decisa, per fare altrettanto domenica a Milano contro l'Inter. Mi auguro di vedere una grande vittoria".

CACERES AI BOX 10-15 GIORNIMassimiliano Allegri dovrà fare a meno di Martin Caceres per 10-15 giorni. Il difensore uruguayano si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una distorsione alla caviglia sinistra. Alla caviglia destra, invece, solo una botta.

KHEDIRA: "SIAMO FORTI"Ai microfoni di Sky Sport, Sami Khedira suona la carica in vista dell'Inter. "Con Marchisio e Pogba è il miglior centrocampo d'Europa? Difficile dirlo, non ci sono solo Marchisio e Pogba, ma anche giocatori come Hernanes e Sturaro. Ora è tornato anche Asamoah, siamo una grande squadra con un centrocampo forte. Anche domenica a Milano giocherà la squadra più forte e proveremo a vincere contro l'Inter".

QUEI MAGNIFICI TRELa Juve che si gioca molto (tutto) a San Siro in orbita-scudetto, domenica sera avrà una carta in più: ovvero la possibilità di schierare per la prima volta il trio titolare di centrocampo, col rientro di Marchisio, Khedira a tempo pieno e il dubbio Pogba che si può sciogliere in senso positivo. Ribattezzati i "Magnifici Tre" sono, è evidente, la carta che Allegri si giocherà e non è poco.