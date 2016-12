Tutto Juve live - J. Elkann: "Fiducia nella Juve giovane"

10:45 -



MANCHESTER CITY-JUVE SOLO SU PREMIUM

Manchester City-Juventus sarà trasmessa in esclusiva su Premium Sport e Premium Sport HD martedì 15 settembre alle 20.45.

MERCOLEDI' 9 SETTEMBRE

LE ULTIME DA VINOVO

JOHN ELKANN: FIDUCIA NELLA JUVE GIOVANE

L'inizio del campionato di serie A con due sconfitte per la Juventus non preoccupa il presidente di Fca e di Exor, John Elkann, che anzi si dice "molto fiducioso" per la nuova stagione. "Io sono molto fiducioso - ha detto oggi a Expo, dove è stato in visita privata con la famiglia -. La Juventus ha sempre dimostrato tanto coraggio e una visione di lungo termine. Per poter avere una squadra forte bisogna investire sui giovani e ogni squadra deve imparare a giocare".

MORATA SABATO CI SARA'

Stando alle ultime da casa-Juventus, Alvaro Morata sabato sarà fra i giocatori a disposizione di Allegri per Juve-Chievo. La scelta se schierarlo e no, a quel punto, sarà del tecnico. Morata si gioca la maglia con Mandzukic. Senza l'influenza sarebbe toccato di sicuro allo spagnolo. A questo punto, dipende da Allegri.

RAMI KO: PER LUI NIENTE JUVE

Problemi per Unai Emery. Il tecnico del Siviglia dovrà fare i conti con l'infortunio di Adil Rami: l'ex difensore del Milan si è procurato una lesione muscolare che lo terrà lontano dai campi per le prossime sei settimane. Il centrale francese salterà dunque la sfida di Champions contro la Juventus del prossimo 30 settembre.

MORATA HA L'INFLUENZA

Alvaro Morata torna in dubbio per Juve-Chievo di sabato prossimo. L'attaccante spagnolo ha abbandonato l'allenamento della Juventus, oggi a Vinovo, debilitato da una "leggera sindrome influenzale", come informa la stessa societa' bianconera. Se Morata sarà costretto a dare forfait, in coppia con Dybala dovrebbe giocare Mandzukic.

HERNANES: "SÌ, GIOCHERÒ TREQUARTISTA"

Intervistato in esclusiva da Premium Sport, Hernanes ha manifestato tutta la sua voglia di iniziare ufficialmente l'avventura in bianconero: "Più si avvicina il fischio d'inizio, più sento la gioia di debuttare. Abbiamo lavorato molto bene in questi giorni, aspetto proprio l'inizio della partita per dimostrare al massimo le mie capacità e per mettere le mie doti al servizio della squadra. Vivo per vincere, per raggiungere obiettivi importanti: sono nel posto giusto". Indicazioni sul ruolo: "Sì, ho lavorato come trequartista e dovrei proprio giocare nel 4-3-1-2 dietro alle punte. La sfida con il Chievo non sarà facile e poi martedì avremo un altro impegno difficile: ma mi fa solo piacere, non vedo l'ora".

MUNDO DEPORTIVO: "PATTO BARCELLONA-JUVE PER POGBA"

Il Barcellona non molla Paul Pogba. Anzi, il trasferimento in blaugrana del francese durante il prossimo mercato estivo sarebbe cosa certa. A dirlo è Mundo Deportivo, secondo cui i vertici delle due società - Soler e Braida da un lato, Marotta e Paratici per la Juve - avrebbero stretto da tempo un "gentlemen's agreement" per chiudere l'affare nel 2016: le clamorose offerte arrivate dall'Inghilterra sarebbero quindi state rifiutate proprio per rispettare la parola data al Barça. L'accordo sarebbe inoltre stato ribadito lunedì, sempre secondo il Mundo, a margine di un incontro a Ginevra tra i presidenti Bartomeu e Agnelli. Il cartellino del 22enne francese supera ormai i 100 milioni di quotazione, ma i catalani sperano di evitare un'asta a livello europeo confidando nella volontà di Pogba di giocare al Camp Nou.

MARTEDI' 8 SETTEMBRE

RIENTRANO I NAZIONALI

Allegri ha avuto a disposizione per gli allenamenti gli Azzurri, Pogba e Mandzukic, reduci dalle gare di qualificazione ad Euro 2016 e, nel caso della Francia, da due partite amichevoli contro Portogallo e Serbia. Mentre i compagni, compreso Marchisio, erano sul terreno di gioco per una seduta a base di possesso palla (con partitella finale), il programma per Paul ha previsto solamente lavoro defaticante in palestra, mentre Evra si unirà al gruppo domani in quanto squalificato per il match di sabato.



AGNELLI SU TWITTER: "ESSERE IN ESECUTIVO UEFA GRANDE ONORE"

Andrea Agnelli è il primo rappresentante di un club nella storia ad entrare a far parte del comitato esecutivo dell'Uefa. Il presidente bianconero, tramite il suo profilo Twitter, ha dichiarato: "E' un grande onore e una grande responsabilità".

LO STADIUM COMPIE 4 ANNI

Festa allo Juventus Stadium che oggi celebra i suoi primi quanttro anni di vita e successi. Per l'occasione la Unesco Cup con in campo le vecchie glorie di Juve e Boca



ALEX SANDRO SFRECCIA SULLA FASCIA

Dopo due ko consecutivi, la Juve riparte dal Chievo. Come ha detto Allegri il campionato bianconero inizia contro i veneti: al via, allora, anche la nuova Juve di Hernanes trequartista dietro a Dybala e Morata. E sulla fascia, squalificato Evra, dal primo minuto Alex Sandro. Novità e ritorni: quello di Marchisio, recuperato dall'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori contro Udinese e Roma.



LUNEDI' 7 SETTEMBRE

MARCHISIO SI E' ALLENATO IN GRUPPO

Buone notizie per Allegri in vista del Chievo. In attesa del rientro dei nazionali, la Juve si è allenata a Vinovo e in gruppo è tornato anche Claudio Marchisio: sabato sera ci sarà. Ha ripreso il programma riabilitativo anche Sami Khedira, che sta lavorando quotidianamente per recuperare dall’infortunio che l’ha colpito il mese scorso.

JUVE, CURVA SUD CHIUSA: IL COMUNICATO

In occasione della partita Juventus – Chievo la Tribuna Sud rimarrà chiusa, in seguito alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Tale decisione, che ha confermato i precedenti gradi di giudizio, colpisce la Juventus e parte dei suoi abbonati nonostante l'autore del reato non sia né abbonato né fosse in possesso di regolare biglietto per accedere allo Stadio Olimpico in occasione del derby di aprile. La Juventus ribadisce l'urgenza di adeguare tutti gli stadi di Serie A alle più comuni misure e tecnologie di sicurezza perché le responsabilità collettive e, soprattutto, individuali, siano rapidamente acclarate e sanzionate in occasione di incidenti deplorevoli come quello avvenuto nello Stadio Olimpico di Torino. Da aprile ad oggi nulla è successo. Pertanto la Società ha deciso di non riproporre l’iniziativa Gioca con Me – Tifa con me, che nelle stagioni scorse aveva coinvolto migliaia di bambini in deroga ad analoghi provvedimenti.

LICHTSTEINER: "JUVE GRANDE IN EUROPA MA ANCORA NON AL LIVELLO DELLE BIG"

Il difensore bianconero Stephan Lichtsteiner ha rilasciato un'intervista al sito internet della Fifa, tornando sulla finale di Champions dello scorso anno: "Prima della partita non ero più teso ma euforico, non vedevo l'ora di giocare, comunque sarebbe andata a finire. Avevamo già fatto una grande stagione con scudetto e coppa Italia e volevamo il triplete. Purtroppo però pur avendo dimostrato la nostra forza in Europa non siamo ancora al livello di squadre come Real, Bayern e Barcellona che in finale ci vanno quasi ogni anno. La delusione alla fine c'è stata, sapevo che poteva essere l'occasione di una vita".

ALLEGRI: "CON TANTI GIOCATORI NUOVI SERVE TEMPO"

A margine della presentazione della sua nuova APP, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è tornato a parlare dell'inizio di campionato difficile dei bianconeri: "Diciamo che in questo momento siamo una squadra in costruzione, non sappiamo dove possiamo arrivare e quali siano i margini di miglioramento. La nostra stagione inizia questa settimana. Il Chievo? Contro di loro inizia la mia seconda avventura in bianconero. Adesso inizia un mese intenso fra campionato e Champions. Dobbiamo lavorare. Anno di transizione? Nelle grandi squadre l'anno di transizione non esiste. La rosa è di ottimo valore ma con dieci giocatori nuovi è normale che serva del tempo. Quanto pesano le assenze? Pesano solo perché non abbiamo fatto ancora un punto altrimenti non avrebbero pesato. Attraverso le difficoltà torneremo a fare quello che sappiamo. Il rientro di Marchisio? Oltre a lui abbiamo Lemina e Hernanes a disposizione. Rimane fuori solo Khedira. Penso solo positivo e non vedo perché si debba fare altrimenti. Abbiamo tutte le potenzialità per fare bene. Vincere non è mai scontato, in nessun caso. Le avversarie si sono rafforzate e noi dobbiamo confermarci. Il derby di Milano? Si affronteranno due squadre che possono ambire allo scudetto e stanno già dimostrando di poter lottare al vertice".