8 dicembre 2015 Tutto Juve live - Il Watford vuole Zaza Il club inglese è disposto ad arrivare fino a 10 milioni di euro





MARTEDI' 8 DICEMBRE

IL WATFORD CI PROVA CON ZAZAIn Inghilterra ne sono sicuri, Simone Zaza può lasciare la Juventus. A scriverlo è il Daily Mirror, secondo cui i bianconeri si sarebbero convinti a cedere il calciatore in prestito a gennaio. In pole ci sarebbere il Watford, ma occhio anche al West Ham e allo Stoke City disposte a versare tra gli 8 e i 10 milioni per l'ex Sassuolo.

LUNEDI' 7 DICEMBRE

ALLEGRI POTREBBE LANCIARE RUGANIPotrebbe essere Rugani la grande sorpresa della Juve a Siviglia. Il tecnico bianconero ha fatto intuire che la sfida di Champions potrebbe essere l'occasione buona per far spazio all'ex Empoli. Nel caso, a fargli posto sarebbe Barzagli

SOLO 19 CONVOCATI: OUT ANCHE EVRAOltre a Mandzukic, sono diverse le assenza della Juve per Siviglia. Insieme agli infortunati che stanno svolgendo il loro lavoro di recupero, Khedira, Hernanes e Pereyra, non faranno parte della spedizione anche Evra, vittima contro la Lazio di una botta al ginocchio destro non ancora riassorbita, Lemina, ancora alle prese con l'infiammazione al tendine rotuleo, e Caceres, sulla via del rientro. Assenti anche Asamoah e Padoin, non presenti nella lista UEFA. Ecco l'elenco: 1 Buffon, 3 Chiellini, 7 Zaza, 8 Marchisio, 9 Morata, 10 Pogba, 12 Alex Sandro, 15 Barzagli, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 21 Dybala, 24 Rugani, 25 Neto, 26 Lichtsteiner, 27 Sturaro, 40 Vitale, 41 Pellini, 43 Del Favero, 44 Morsell.

MANDZUKIC NON CONVOCATOTegola Mario Mandzukic in casa Juve. Il croato, dopo che in mattinata si è allenato da solo in palestra, non è stato convocato da Allegri per la trasferta a Siviglia. Per fortuna si tratta solo di un attacco influenzale.



LLORENTE: "DYBALA FUORICLASSE"La Juventus ritrova Llorente, ceduto al Siviglia per far posto a Mandzukic. Quasi sicuramente domani 'Re Leone' giocherà nell'ultima giornata dei gironi di Champions: "Possiamo ancora qualificarci per l'Europa League - dice l'attaccante spagnolo - e cercheremo di sfruttare quest'opportunità battendo la Juve. Certo, la squadra bianconera ha una grande difesa, è sempre stato il suo maggior punto di forza. E adesso c'è Dybala, un fuoriclasse. Ma penso - conclude Llorente - che tornerà anche il tempo di Morata, se Alvaro continuera' a lavorare duramente in allenamento".

LA SITUAZIONE DEL GIRONE

CHAMPIONS, LA PROGRAMMAZIONELa programmazione di martedì 8 dicembre:

Siviglia-Juventus in diretta alle ore 20.45 su Premium Sport HD

Telecronaca: Sandro Piccinini.

Commento tecnico: Antonio Di Gennaro

Telecronaca tifoso: Claudio Zuliani

Bordo campo: Alessio Conti, Massimo Veronelli, Gianni Balzarini