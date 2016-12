15 ottobre 2015 Tutto Juve live - I "magnifici tre" al debutto. Finalmente Allegri potrà contare su Marchisio, Khedira e (molto probabile) Pogba: ovvero il meglio del centrocampo. Caceres ai box 10-15 giorni

GIOVEDI' 15 OTTOBRE

LAPO: "CON L'INTER SPERO IN UNA GRANDE VITTORIA"A margine del premio Leonia Frescobaldi 2015, Lapo Elkann ha parlato del derby d'Italia contro l'Inter: "La Juventus ha dato grande dimostrazione di forza in Champions League, vincendo a Manchester e con il Siviglia. Mi sembra che la squadra si stia compattando, sia forte e decisa, per fare altrettanto domenica a Milano contro l'Inter. Mi auguro di vedere una grande vittoria".

CACERES AI BOX 10-15 GIORNIMassimiliano Allegri dovrà fare a meno di Martin Caceres per 10-15 giorni. Il difensore uruguayano si è sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato una distorsione alla caviglia sinistra. Alla caviglia destra, invece, solo una botta.

KHEDIRA: "SIAMO FORTI"Ai microfoni di Sky Sport, Sami Khedira suona la carica in vista dell'Inter. "Con Marchisio e Pogba è il miglior centrocampo d'Europa? Difficile dirlo, non ci sono solo Marchisio e Pogba, ma anche giocatori come Hernanes e Sturaro. Ora è tornato anche Asamoah, siamo una grande squadra con un centrocampo forte. Anche domenica a Milano giocherà la squadra più forte e proveremo a vincere contro l'Inter".

PEREYRA RECUPERATO, POGBA OKAllegri potrà contare anche su Pereyra per il match di domenica sera contro l'Inter. Il cileno ha infatti recuperato e sarà regolarmente convocato. Dalle indicazioni si va verso un 3-5-2 con Pogba in campo dall'inizio e Morata in attacco con Dybala

QUEI MAGNIFICI TRELa Juve che si gioca molto (tutto) a San Siro in orbita-scudetto, domenica sera avrà una carta in più: ovvero la possibilità di schierare per la prima volta il trio titolare di centrocampo, col rientro di Marchisio, Khedira a tempo pieno e il dubbio Pogba che si può sciogliere in senso positivo. Ribattezzati i "Magnifici Tre" sono, è evidente, la carta che Allegri si giocherà e non è poco.

MERCOLEDì 14 OTTOBRE

OTTIMISMO PER POGBA E MORATABuone notizie dall'ultimo allenamento a Vinovo in vista della gara contro l'Inter. Morata e Pogba hanno lavorato a parte, ma per il loro recupero c'è grande ottimismo e potrebbero partire dall'inizio a San Siro. Giovedì verranno valutate invece le condizioni di Caceres.

HERNANES SCALPITACon il rientro a centrocampo di Marchisio, Hernans scalpita per giocare come trequartista nella partita di domenica sera a San Siro contro l'Inter, la sua ex squadra. Il brasiliano non vuole saltare questa gara per lui importante e puntando su di lui Massimiliano Allegri potrebbe affidarsi a una statistica felice: il Profeta castiga sempre le sue ex squadra. Con la maglia dell'Inter ha segnato due volte alla Lazio. Se giocherà, chissà se Hernanes riuscirà a ripetersi contro l'Inter.

MARTEDI' 13 OTTOBRE

POGBA E MORATA A PARTE, TORNA CACERES, MANDZUKIC QUASI OUTAllenamento pomeridiano per la Juventus, in vista del posticipo di domenica sera a San Siro contro l'Inter. Nessun problema per Marchisio, mentre il tecnico toscano spera di recuperare anche Pogba e Morata. I due giocatori oggi hanno lavorato a parte, ma faranno di tutto per essere al meglio in occasione del derby d'Italia. Per loro c'è cauto ottimismo, lo stesso non vale per Mandzukic: il croato è rientrato dalla Nazionale e quasi sicuramente sarà out. Anche Martin Caceres torna a disposizione: l'uruguaiano è stato reintegrato dopo la temporanea esclusione in seguito all'incidente con la sua Ferrari.

DOPPIO OBIETTIVO: RECUPERARE MORATA E POGBADoppio obiettivo in casa Juventus: recuperare al meglio Pogba e Morata. Lo spagnolo sarà valutato giorno per giornoç. L'infortunio con il Lussemburgo ha spaventato tutti così come l'uscita in barella e la prima diagnosi che parlava di frattura del perone. Gli esami hanno escluso lesioni, ma l'ematoma va valutato con attenzione. Stesso discorso per Pogba: ha una distorsione alla caviglia che non preoccupa ma che non gli permette di allenarsi nel migliore dei modi.