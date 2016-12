Tutto Juve live, Hernanes: "Trequartista ruolo ideale"

DRAXLER: "HO SCELTO IL WOLFSBURG PERCHE'..."Presentazione al Wolfsburg per Draxler, obiettivo sfumato della Juventus: "Penso che in Germania io possa sviluppare meglio le mie attitudini, rispetto all'Italia. La Bundesliga è un ambiente che già conosco. Lo Schalke rimarrà sempre la mia casa, ma qualcosa è cambiato, sono in una fase di stallo e cambiare aria può farmi bene. Mi dispiace solo di non aver trovato qui Kevin De Bruyne, sarebbe stato bello giocare con lui".

LEMINA: "JUVE VINCENTE, IO A TUTTOCAMPO"Mario Lemina, centrocampista prelevato dal Marsiglia, ha rilasciato le prime dichiarazioni sul sito della Juventu: "Il mio ruolo preferito è quello di centrocampista a tutto campo, ruolo che ho ricoperto recentemente all'Olympique Marsiglia. Credo che il modulo utilizzato dalla Juventus mi consenta di essere d'aiuto alla squadra, mi è sempre piaciuta la Juventus per il suo stile di gioco. Poi, come abbiamo visto, è una squadra che vince sempre, in campionato e nelle coppe: la scorsa stagione è arrivata in finale di Champions League, purtroppo non èa andata bene. Ora sono qui e tenteremo di ripetere quanto fatto l'anno scorso, magari migliorandoci. Sono molto felice di poter festeggiare il mio compleanno da giocatore della Juventus, ma non voglio che la mia presenza in squadra sia fine a sé stessa, voglio dimostrare di poter ricoprire un ruolo importante all'interno di questa squadra e spero di poter scendere a breve in campo con la maglia bianconera".

VISITE PER HERNANESHernanes è arrivato ieri sera a Torino, quando ha sostenuto la prima parte di visite mediche presso la Clinica Fornaca. Questa mattina si è presentato all'Istituto di Medicina dello Sport di Torino per sostenere la seconda parte dei test medici. All'entrata non ha rilasciato dichiarazioni, ma è sembrato molto sorridente. Hernanes, dopo aver sostenuto la prima parte di visite alla clinica Fornaca, in mattinata ha sostenuto la seconda parte dei test fisici.

HERNANES, I TERMINI DELL'ACCORDORicordiamo i termini dell'accordo tra Juve e Inter: acquisizione a titolo definitivo per 11 milioni di euro pagabili in tre anni, con bonus da 2 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi entro il 30 giugno 2018.