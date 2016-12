23 novembre 2015 Tutto Juve live - Hernanes, tre settimane di stop. Chiellini: "Obiettivo minimo terzo posto" Accertamenti per il brasiliano: lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra





LUNEDI' 23 NOVEMBRE

HERNANES, TRE SETTIMANE DI STOPTre settimane di stop per Hernanes. Gli accertamenti diagnostici cui è stato sottoposto il brasiliano per il problema muscolare accusato nella partita contro il Milan hanno evidenziato la lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra.

CHIELLINI: "VOGLIAMO ALMENO IL TERZO POSTO"Giorgio Chiellini ha parlato degli obiettivi coi bianconeri in campionato, ribadendo le ambizioni della squadra di Allegri: "Non possiamo parlare di Scudetto ma di tranquillità. Abbiamo recuperato posizioni, la cosa importante sarebbe dare continuità da qui a Natale. Vogliamo rosicchiare altri punti a chi ci è davanti, il gruppetto di testa viaggia spedito e noi dobbiamo essere un martello per risalire piano piano. Non dobbiamo scordarci che l'obiettivo primario è rientrare nei primi tre posti".

PER IL CITY SI RIVEDE MORATAPer la gara di Champions League contro il Manchester City, in programma mercoledì e in esclusiva Premium Sport, Massimiliano Allegri si affiderà nuovamente ad Alvaro Morata, rimasto in panchina contro il Milan, per poi entrare nel finale. Con lo spagnolo, che dovrebbe prendere il posto di Mandzukic, ci sarà Dybala.

TUTTI PAZZI PER RUGANINapoli e Arsenal sono pronte a fare follie, a gennaio, per Rugani. La Juventus non vuole cedere il suo giovane difensore che, però, non sta trovando spazio.

DOMENICA 22 NOVEMBRE

MALDINI: "LA JUVE E' LA PIU' FORTE D'ITALIA"Paolo Maldini ha commentato il match tra Juve e Milan ed in generale la situazione del nostro campionato. Secondo l'ex capitano rossonero la squadra di Allegri è ancora quella da battere: "I bianconeri sono ancora i migliori in Italia, nonostante quello che hanno passato. Il Milan sta attraversando un momento difficile, ma è un momento di transizione".

EVRA, KHEDIRA ED HERNANES OUT PER IL CITYInfermeria piena in vista del Manchester City. Evra ha rimediato una leggera distorsione alla caviglia sinistra e le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni: difficile il recupero ma da non escludere. Hernanes, sempre nella gara contro il Milan, si è procurato un problema muscolare all'adduttore destro: il brasiliano domani sarà sottoposto a controlli strumentali: in ogni caso avrebbe comunque saltato la partita di Champions perché squalificato. Infine, Khedira (out col Milan) la prossima settimana si allenerà a parte. Sovraccarico muscolare alla coscia destra per Caceres.