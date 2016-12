26 settembre 2015 Tutto Juve live - Evra: "Momento difficile, non vendo sogni" Khedira potrebbe essere tra i convocati in Champions. Marchisio in gruppo dopo la sosta





EVRA: "SONO SERENO, NON VENDO SOGNI"Patrice Evra ai microfoni di Premium dopo la sconfitta contro il Napoli: "Penso che bisogna avere umiltà, facile quando vinci tutte le partire. La gente da fuori può dire che siamo in crisi, ma noi siamo sereni. La sconfitta di stasera fa meno male del pari con il Frosinone. Oggi ho visto una squadra unita. La gente può criticare perché non stiamo vincendo. Sono sereno, non vendo sogni. E' un momento difficile, dobbiamo mettere i giovani nelle condizioni di essere aiutati".

ALLEGRI: "NON SONO PREOCCUPATO"Massimiliano Allegri applaude la sua Juventus nonostante la sconfitta contro il Napoli. "Non sono assolutamente preoccupato, qualcuno pensa che sono matto ma non ho nulla da rimproverare ai miei. Abbiamo concesso 5 contropiedi al Napoli. Abbiamo giocato con coraggio - ha detto ai microfoni di "Serie A Live" in onda su Premium - Non voglio facce da funerale. Quando tutti pensano di farmi il funerale poi si ricredono".

KHEDIRA PUNTA IL SIVIGLIALentamente l'infermeria bianconera si svuota. Domenica Sami Khedira tornarà infatti in gruppo e già mercoledì potrebbe essere convocato per la gara di Champions League contro il Siviglia. Khedira era fermo dal 1 agosto in seguito a una lesione miotendinea di secondo grado del bicipite femorale della coscia destra rimediata durante l'amichevole contro il Marsiglia.

MARCHISIO TORNA DOPO LA SOSTADopo Khedira, sarà il turno del recupero di Marchisio, per cui i tempi però saranno più lunghi. Il centrocampista bianconero dovrebbe infatti rientrare dopo la sosta per le nazionali del secondo fine settimana di ottobre. Più precisamente, Marchio dovrebbe essere disponibile per la gara del 18 ottobre a Milano contro l'Inter.

NAPOLI-JUVE: CONTE IN TRIBUNAAd assistere a Napoli-Juventus in tribuna vip ci sarà anche Antonio Conte. Il ct vedrà all'opera gli azzurri della Juventus e terrà d'occhio anche alcuni giocatori del Napoli sempre nel mirino della Nazionale: Insigne, Gabbiadini, Valdifiori e anche Jorginho (che ha il doppio passaporto e si è già detto disponibile ad accettare un'eventuale convocazione in azzurro).

I CONVOCATI PER NAPOLISono 20 i convocati da Massimiliano Allegri per Napoli-Juventus, anticipo della sesta giornata di campionato in programma sabato alle 20.45 allo stadio San Paolo. Ecco l'elenco: Buffon, Chiellini, Zaza, Morata, Pogba, Hernanes, Alex Sandro, Barzagli, Cuadrado, Lemina, Bonucci, Padoin, Dybala, Asamoah, Rugani, Neto, Sturaro, Evra, Pereyra, Audero.



ACCERTAMENTI PER LICHTSTEINER La Juve è in ansia per le condizioni fisiche di Lichtsteiner. Il terzino destro, che ha avuto un malore durante l'intervallo con la sfida con il Frosinone e ha passato la notte in ospedale, rischia un lungo stop. Sicuramente non ci sarà a Napoli e potrebbe non essere a disposizione per la partita di Champions contro il Siviglia. Lo svizzero nei prossimi giorni si sottoporrerà ad accertamenti medici accurati per capire le cause della crisi respiratoria.

LEMINA: "VOGLIO RESTARE IL PIU' A LUNGO POSSIBILE"Il giorno dopo il pareggio col Frosinone, Mario Lemina fa il punto della situazione in casa Juve e racconta le sue prime settimane da giocatore bianconero: "Sappiamo di aver perso molti punti - dice a Jtv -. Ci sono molti giocatori giovani, ma dobbiamo maturare ed evitare di prendere gol all'ultimo minuto. Ognuno deve farsi carico delle proprie responsabilità. Io cercherò di essere sempre più pronto, di rendere più fluido il gioco della squadra, di mettere a disposizione la mia fisicità, soprattutto a livello difensivo, per recuperare più palloni possibili". Il centrocampista francese parla del primo periodo d'ambientamento: "Pogba ed Evra sono molto importanti per me, perché mi aiutano a integrarmi. Il mister mi parla molto, perché non vuole che mi perda in una squadra così grande. Quest'estate, dopo averla affrontata in amichevole, non avrei mai immaginato di essere qui oggi e ora spero di rimanere a lungo. Quando sono arrivato sono rimasto impressionato, questa è la società più importante d'Italia e ci sono grandi campioni che hanno già vinto molti trofei. Il mio obiettivo è lavorare sodo e cercare di raggiungere traguardi importanti con questa squadra".

LICHTSTEINER OUT PER NAPOLIIl problema fisico accusato da Lichtsteiner contro il Frosinone lo costringerà con ogni probabilità a saltare la trasferta di Napoli. Questo il comunicato dei bianconeri: "A seguito del malessere con difficoltà respiratorie accusato nell'intervallo della partita contro il Frosinone, ieri sera Lichtsteiner è stato portato all'ospedale Mauriziano per accertamenti dove è rimasto in osservazione fino a questa mattina. La completa risoluzione della sintomatologia ha consentito le dimissioni e le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni. Il giocatore oggi non si è allenato e difficilmente potrà essere disponibile per la prossima gara con il Napoli".

BONUCCI: "NIENTE ALIBI, RITROVIAMO LA FAME"Due punti "buttati via, senza se e senza ma". Non cerca alibi Leonardo Bonucci nel commentare il pareggio beffa della Juventus con il Frosinone. "Prendiamoci le responsabilità per trasformare i fischi finali in applausi", ha scritto su Facebook il difensore bianconero, che ieri indossava per la prima volta la fascia da capitano. "Mi sarebbe piaciuto vivere la prima volta con la fascia da capitano della Juve con un finale diverso, è un orgoglio portare la fascia che è e che è stata di grandissimi campioni che hanno fatto la storia della Juve. Che ci serva da esperienza. Che ci faccia tornare quella fame di portare a casa il risultato che ha sempre contraddistinto chi ha indossato questa gloriosa maglia portandola in alto, in Italia e in Europa. Così si diventa squadra, così si diventa grandi".

BARZAGLI: "PARI DIFFICILE DA DIGERIRE"E' amaro il commento di Barzagli dopo il pareggio beffa col Frosinone: "Abbiamo gestito male gli ultimi minuti, abbiamo concesso un calcio d angolo alla fine, un 1-1 difficile da digerire, ma è andata così". "Nel secondo tempo abbiamo creato molto, ci è mancato lo spunto, potevamo vincere 1-0 - ha aggiunto -. Non dovevamo prendere un corner all'ultimo minuto".