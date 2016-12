22 novembre 2015 Tutto Juve live - Evra, Khedira ed Hernanes ko, niente Manchester City Il report sugli infortuni. Per la Champions il brasiliano era in ogni caso squalificato





DOMENICA 22 NOVEMBRE

MALDINI: "LA JUVE E' LA PIU' FORTE D'ITALIA"Paolo Maldini ha commentato il match tra Juve e Milan ed in generale la situazione del nostro campionato. Secondo l'ex capitano rossonero la squadra di Allegri è ancora quella da battere: "I bianconeri sono ancora i migliori in Italia, nonostante quello che hanno passato. Il Milan sta attraversando un momento difficile, ma è un momento di transizione".

IL REPORT DALL'INFERMERIAEcco il report dall'infermeria bianconera come comunicato dalla Juve stessa: "Evra nel corso della gara ha subito una leggera distorsione alla caviglia sinistra e le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni. Sempre durante la partita contro il Milan, Hernanes ha avvertito un problema muscolare all'adduttore destro: domani (lunedì, ndr) verrà sottoposto a controlli strumentali. Non è invece sceso in campo Khedira, poiché è tornato dagli impegni con la sua Nazionale con un sovraccarico in corrispondenza della cicatrice della vecchia lesione: la prossima settimana si allenerà a parte. Infine Caceres verrà monitorato giorno per giorno per sovraccarico muscolare alla coscia destra".

EVRA, KHEDIRA ED HERNANES OUT PER IL CITYInfermeria piena in vista del Manchester City. Evra ha rimediato una leggera distorsione alla caviglia sinistra e le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni: difficile il recupero ma da non escludere. Hernanes, sempre nella gara contro il Milan, si è procurato un problema muscolare all'adduttore destro: il brasiliano domani sarà sottoposto a controlli strumentali: in ogni caso avrebbe comunque saltato la partita di Champions perché squalificato. Infine, Khedira (out col Milan) la prossima settimana si allenerà a parte. Sovraccarico muscolare alla coscia destra per Caceres.

DA VALUTARE LE CONDIZIONI DI EVRAPatrice Evra è uscito contro il Milan per un problema alla caviglia. Le sue condizioni sono da valutare, in vista della partita di Champions League contro il Manchester City. Se non dovesse farcela, al suo posto ci sarà Alex Sandro, uno dei migliori in campo contro i rossoneri di Sinisa Mihajlovic.

KHEDIRA SPERA DI GIOCARE COL CITYSami Khedira ha saltato la gara contro il Milan per un problema muscolare alla coscia destra: l'ex Real ha accusato il riacutizzarsi della vecchia cicatrice di rientro dagli impegni della sua nazionale. Il centrocampista tedesco, però, spera di farcela per mercoledì sera quando a Torino arriverà il Manchester City. Dopo il match con i rossoneri, Massimiliano Allegri ha fissato in una settimana i tempi di recupero.

SABATO 21 NOVEMBRE

DYBALA: "HA VINTO TUTTA LA SQUADRA"Con il suo gol ha deciso Juve-Milan, ma Paulo Dybala tiene i piedi per terra come sempre. "La partita l'ha vinta tutta la squadra, anche chi è entrato dalla panchina ha fatto bene. Abbiamo fatto quello che ha chiesto il mister, abbiamo cercato spazio ed è arrivato il gol. La standing ovation? Sono emozioni uniche vedere lo stadio alzarsi per applaudirti, noi viviamo dei tifosi. Giocare di più? Sono contento per la fiducia che mi dà il mister, siamo in tanti attaccanti e lui pensa a quello che è più giusto per fare la gara perfetta. Tutti mi stanno aiutando a crescere e io do il massimo".