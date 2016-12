24 novembre 2015 Tutto Juve live - Evra ha recuperato, Caceres non convocato Con il City 4-3-3, davanti spazio a Dybala-Morata. Chiellini: "Dybala mi ricorda Montella"





MARTEDI' 24 NOVEMBRE

VENTI CONVOCATI PER IL CITY: C'E' EVRA, OUT CACERESVenti i convocati da Allegri per Juve-Manchester City. Recuperato Evra, out Caceres, Hernanes e Khedira. Ecco la lista: Buffon, Chiellini, Zaza, Marchisio, Morata, Pogba, Alex Sandro, Barzagli, Cuadrado, Mandzukic, Lemina, Bonucci, Dybala, Rugani, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Evra, Audero, Vitale.

CHIELLINI, DYBALA E MONTELLAAi microfoni di Sportmediaset, Giorgio Chiellini: "Abbiamo un match ball in casa, vorremmo passare il turno mercoledì. E' importante arrivare primi, l'anno scorso siamo arrivati secondo e siamo andati in finale, una volta siamo arrivati primi, abbiamo preso il Chelsea e siamo usciti, quindi tutto può accadere. Ma è sempre meglio arrivare primi. Tevez e Dybala? Secondo me sono giocatori molto diversi: sono arrivati alla Juventus uno di seguito all'altro e sono argentini, ma come caratteristiche sono proprio diversi. Dybala mi ricorda un po' Montella, ma lasciamolo essere Dybala".

ALLEGRI VIRA SUL 4-3-3: PROMOSSO ALEX SANDROPer la sfida di Champions contro il Manchester City, Allegri dovrebbe abbandonare il 4-3-1-2 (anche per l'infortunio di Hernanes) e puntare al 4-3-3 con la promozione di Alex Sandro. Il brasiliano, decisivo contro il Milan, affiancherà Lichtsteiner, Bonucci e Chiellini e sarebbe confermato anche in caso di 3-5-2 (con l'inserimento di Barzagli dietro). A centrocampo provati Marchisio, Sturaro e Pogba mentre il tridente è quasi obbligato: ci saranno Dybala - uomo del momento -, Morata - uomo di coppa - e Cuadrado che scalpita.

LUNEDI' 23 NOVEMBRE

HERNANES, TRE SETTIMANE DI STOPTre settimane di stop per Hernanes. Gli accertamenti diagnostici cui è stato sottoposto il brasiliano per il problema muscolare accusato nella partita contro il Milan hanno evidenziato la lesione di primo grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra.

CHIELLINI: "VOGLIAMO ALMENO IL TERZO POSTO"Giorgio Chiellini ha parlato degli obiettivi coi bianconeri in campionato, ribadendo le ambizioni della squadra di Allegri: "Non possiamo parlare di Scudetto ma di tranquillità. Abbiamo recuperato posizioni, la cosa importante sarebbe dare continuità da qui a Natale. Vogliamo rosicchiare altri punti a chi ci è davanti, il gruppetto di testa viaggia spedito e noi dobbiamo essere un martello per risalire piano piano. Non dobbiamo scordarci che l'obiettivo primario è rientrare nei primi tre posti".

TUTTI PAZZI PER RUGANINapoli e Arsenal sono pronte a fare follie, a gennaio, per Rugani. La Juventus non vuole cedere il suo giovane difensore che, però, non sta trovando spazio.

TUTTI PAZZI PER RUGANINapoli e Arsenal sono pronte a fare follie, a gennaio, per Rugani. La Juventus non vuole cedere il suo giovane difensore che, però, non sta trovando spazio.