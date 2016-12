21 novembre 2015 Tutto Juve live - Dybala: "Standing ovation? Emozione unica" "La partita lʼha vinta tutta la squadra". Problema a una coscia per Khedira





SABATO 21 NOVEMBRE

DYBALA: "HA VINTO TUTTA LA SQUADRA"Con il suo gol ha deciso Juve-Milan, ma Paulo Dybala tiene i piedi per terra come sempre. "La partita l'ha vinta tutta la squadra, anche chi è entrato dalla panchina ha fatto bene. Abbiamo fatto quello che ha chiesto il mister, abbiamo cercato spazio ed è arrivato il gol. La standing ovation? Sono emozioni uniche vedere lo stadio alzarsi per applaudirti, noi viviamo dei tifosi. Giocare di più? Sono contento per la fiducia che mi dà il mister, siamo in tanti attaccanti e lui pensa a quello che è più giusto per fare la gara perfetta. Tutti mi stanno aiutando a crescere e io do il massimo".

PROBLEMA A UNA COSCIA PER KHEDIRANiente Milan per Sami Khedira. Il tedesco è stato costretto a dare forfait per un problema muscolare alla coscia destra. Come ha riferito Allegri, l'ex Real ha accusato il riacutizzarsi della vecchia cicatrice di rientro dagli impegni della sua nazionale.



CACERES, IL FENERBAHCE CI RIPROVAMartin Caceres torna nel mirino del Fenerbahce. Lo riferisce "Milliyet", spiegando che il club turco sarebbe pronto a fare un'offerta per il cartellino del giocatore già a gennaio. Il difensore bianconero è in scadenza di contratto a giugno, la Vecchia Signora non sembra più intenzionata a puntare su di lui per il futuro e potrebbe decidere di monetizzare la cessione nel mercato invernale.

AVVIATI CONTATTI PER DOUGLASLa Juve ha messo gli occhi su un altro gioiellino del Fluminense: Douglas. Secondo Calciomercato.com, i dirigenti bianconeri avrebbero già avviato contatti con l'entourage del 18enne. Il cartellino del giocatore però è per il 57% del club brasiliano e per il 43% di un fondo di investimento e non sarà facile trattare la cessione. Sulel sue tracce, inoltre, c'è anche il PSV Eindhoven.

ALLEGRI: "DYBALA PUO' GIOCARE TITOLARE"Con Mario Mandzukic recuperato ma non al meglio, Massimiliano Allegri è intenzionato a schierare titolare Paulo Dybala contro il Milan. "Dybala sta discretamente bene, può anche giocare titolare"

NEDVED: "GIUSTO CHE SI GIOCHI"In una lunga intervista a Tuttosport, Pavel Nedved ha parlato di Juventus-Milan anche in chiave sicurezza. "Assurdo anche solo pensare di rinviare le partite, serve attenzione e massima sicurezza ma si deve giocare. E' importante perché è un segnale positivo e fermarsi sarebbe qualcosa di negativo. Giochiamo per i tifosi e per farli divertire. Dobbiamo continuare e preservare il più possibile la normalità".

ALLEGRI: DUBBI SUL MODULO ANTI-MILANDubbi sul modulo per Massimiliano Allegri in vista dell'anticipo contro il Milan. Molto dipenderà dal recupero o meno degli acciaccati, ma anche dall'atteggiamento che i rossoneri adotteranno. Allegri deve ancora decidere se utilizzare la difesa a quattro, in questo caso con Chiellini e Bonucci, oppure con una linea a tre inserendo anche Barzagli. Da valutare anche il possibile tridente con Mandzukic favorito su Dybala per affiancare Cuadrado e Morata.

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE

CUADRADO: "VOLEVO TORNARE IN ITALIA"Juan Cuadrado ha spiegato la sua scelta di tornare alla Juve. "Cosa mi ha spinto a scegliere i bianconeri? L'idea di tornare in Italia in primis. Conosco questo calcio, la lingua, le persone... L'Italia è la mia seconda casa. Quando si è presentata questa occasione ne ho parlato ogni giorno con il mio agente. Sono molto felice di far parte della Juventus", ha detto a Uefa.com.

MANDZUKIC E LICHTSTEINER IN GRUPPOBuone notizie per Allegri. Nell'allenamento pomeridiano a Vinovo si sono allenati regolarmente con il gruppo sia Mario Mandzukic sia Stephan Lichtsteiner, tornati acciaccati dopo le partite con le nazionali. A questo punto crescono le quotazioni dell'attaccante croato, che dovrebbe giocare in attacco con Cuadrado e Morata. Si è allenato ancora a parte Gigi Buffon, ma sembra si sia trattata di una scelta precauzionale. Il portiere non preoccupa e dovrebbe essere regolarmente tra i pali nel match contro il Milan. Allegri ha ritrovato anche Paulo Dybala e Sami Khedira, che ieri aveva beneficiato di un giorno di permesso. È ancora atteso Caceres, le cui condizioni andranno valutate.

L'AGENTE DI NETO: "A GENNAIO NON SI MUOVE"L'agente di Neto, il portiere della Juve, ha ribadito che il brasiliano non si muoverà nella prossima sessione di mercato. "Neto non si muove dalla Juventus, ha un contratto di quattro anni. Non sta giocando? Non è un problema, bisogna avere pazienza", ha detto Stefano Castagna a calciomercato.it.

KHEDIRA: "RINATO GRAZIE ALLA DIETA"Intervistato dal giornale tedesco Kicker, Sami Khedira ha spiegato che - dietro al suo ritrovato stato di forma - c'è un piccolo segreto: quello di una dieta cambiata: "Da più di un anno non potevo godere della gioia del pallone, ma sapevo quale fosse la strada giusta per ritornare e non volevo abbandonarla. La mia dieta è cambiata completamente. Ci sono principalmente insalata, verdure, pesce e carne. Volevo mettere di nuovo il calcio al centro di tutto. Ci sono tante cose belle nella mia vita, ma il mio più grande amore è per il calcio. Sto cercando di nuovo di vivere al cento per cento sul calcio, nella quotidianità di sportivo e nel privato, concentrandomi al massimo. Da un anno non mi divertivo più, adesso lo farò di nuovo".