Tutto Juve live - Dybala: "Ho la fiducia di Allegri e dei compagni"

MAROTTA: "UNA CLASSIFICA NON DA JUVE""Questa non è una classifica consona alla Juventus, una gara importante per i tre punti ma i punti sono ancora tanti, tante partite oggi siamo quindicesimi ma dobbiamo fare una considerazione a Natale, una valutazione interlocutoria a dicembre, ma a marzo dobbiamo essere la per lottare per gli obiettivi". E' il pensiero di Beppe Marotta ai microfoni di Premium Sport. "Mercato? Parlare di mercato non è opportuno, dobbiamo guardare questo periodo di stagione e non altre ipotesi, ma la rosa è competitiva, dobbiamo verificare gli infortuni, adesso la rosa è quasi tutta a disposizione e anche con tanti impegni da fare, ci sono un numero di giocatori sufficienti".