15 novembre 2015 Tutto Juve live - Del Piero: "Lo scudetto? La Juve ha le potenzialità per vincerlo in rimonta" Lʼex capitano: "Io allenatore o ct? Mai dire mai"





DOMENICA 15 NOVEMBRE

DEL PIERO: "LA JUVE RISALIRA'. IO CT? MAI DIRE MAI""Questo up and down di emotività dei bianconeri dipende dai risultati. Vale per Sarri come per Allegri e altri allenatori. La Juve rimane una squadra molto forte, in Champions sta facendo decisamente bene. In campionato meno e allora sembra sia una situazione tragica. Hanno la potenzialità per inanellare tre o quattro vittoria di fila e rientrare". Così Alessandro Del Piero, intervistato dalla Domenica Sportiva a New York. "Allegri - ha proseguito l'ex capitano bianconero - ha dimostrato di essere l'anno scorso un ottimo tecnico, non puoi esprimere ogni anno o in ogni momento dell'anno il top. Conte? Sta facendo molto bene - ha detto poi Del Piero ad una domanda sul suo ex allenatore -. Ha creato un gruppo che è cresciuto, si è qualificato benissimo e hanno le chance per fare bene agli Europei, anche con una squadra giovane e in un momento di transizione. Personalmente spero che resti in Nazionale il più a lungo possibile. Io ct? Non l'ho mai pensato fino a qualche anno fa. Oggi ho capito che è una cosa molto interessante, affascinante e difficile. Però non ho ancora intrapreso nessun passo per poterlo fare. Quindi rimane un'idea, ma mai dire mai".

LICHT: "VOLEVO TORNARE PRESTO"Stephan Lichtsteiner è tornato a parlare, a Radiotelevisione Svizzera, sul suo problema cardiaco: "Il problema al cuore non era piccolissimo, ma nemmeno grandissimo. Appena ho potuto, sono tornato a lavorare per poter scendere presto in campo". E sulla qualificazione agli Europei della Svizzera, ha concluso: "Era l'obiettivo minimo. In fondo sappiamo di essere forti. Vogliamo superare il girone. Poi ci vorrà un po' di fortuna con il sorteggio, ma credo molto in questa squadra".

MORATA: "REAL? LE VOCI MI SCIVOLANO ADDOSSO? VOGLIO RESTARE"Del Real Madrid e del diritto di recompra che i merengues vogliono esercitare su di lui non vuole assolutamente sentir parlare. Alvaro Morata lo ribadisce ancora una volta. "Queste voci mi scivolano addosso - ha detto l'attaccante spagnolo in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport' - A me l'unica cosa che interessa è giocare il più possibile nella Juve e vincere titoli, poi quello che si dice o non si dice non è un problema mio. Io sto benissimo dove sono e non penso a nessun altro club. Poi è vero che ci sono tante cose che non dipendono da me però ripeto, io alla Juve sto bene e non ho intenzione di cambiare. Nessuno del Real mi ha contattato".

TANTI AUGURI A DYBALA Oggi La Joya @PauDybala_JR compie 22 anni. Lasciagli il tuo messaggio di auguri! #FelizCumpleJoya pic.twitter.com/9YTjk6aAF6 — JuventusFC (@juventusfc) 15 Novembre 2015

SABATO 14 NOVEMBRE

#PRAYFORPARIS"Quanto accaduto ieri sera a Parigi lascia in ognuno di noi profondo sgomento". Anche la Juventus, sul proprio sito web, esprime dolore e sgomento per gli attentati della scorsa notte. "La Juventus si unisce al dolore della Francia e del mondo intero e in segno di lutto e di rispetto per le vittime degli attentati, oggi sul sito e su tutti i profili social della società non verrà pubblicato nulla oltre a questo messaggio. Oggi è il giorno del dolore e del silenzio", scrive il club bianconero, che lancia l'hashtag "#prayforparis".

ZAZA IN USCITA: UDINESE O PREMIERLe poche partite giocate in bianconero e la possibilità di perdere la maglia azzurra spingono Simone Zaza sempre più lontano da Torino. La cessione a gennaio dell'attaccante resta sempre d'attualità a Vinovo. Stando a Tuttosport, sulle tracce della punta ci sarebbero soprattutto l'Udinese (in prestito) e diverse squadre di Premier (a titolo definitivo).

OSCAR E' IL GRANDE OBIETTIVOIl Chelsea sarebbe pronto a mettere sul mercato Oscar e la Juventus è in prima fila per acquistarlo. Roman Abramovich punta Cristiano Ronaldo e ha bisogno di monetizzare per finanziare l'investimento sulla stella portoghese del Real Madrid. Il magnate russo vuole 40 milioni di euro, la stessa cifra che la dirigenza juventina ha speso per Dybala.

POGBA POTREBBE RIMANERE ANCHE LA PROSSIMA STAGIONEPaul Pogba potrebbe rimanere alla Juventus anche nella prossima stagione, anche se continua a essere corteggiato a livello internazionale da Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Bayern Monaco e Psg.