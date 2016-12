6 settembre 2015 Tutto Juve live - Dalla Spagna: Pogba aspetta il Barcellona Marotta: tutti i perché del mercato-Juve e su Pirlo... Marchisio, lavoro speciale per esserci col Chievo

POGBA A TELEFOOT: "NON SO PER QUANTO..."A proposito del suo futuro, Pogba ha parlato a Telefoot: "Barcellona? Sono felice della scelta Juventus, anche se non so per quanto tempo resterò". Tanto per temere sempre vivo (ci mancherebbe) il tormentone-mercati che lo riguarda.

EL MUNDO: POGBA PENSA AL BARCELLONAPaul Pogba e il mercato-Juve: quotidiano. Stando a quanto scrive El Mundo Deportivo, Pogba ad agosto ha detto no al Chelsea perché vuole il Barcellona. Il francese avrebbe ricevuto l'offerta del Chelsea il 24-25 agosto, con un ingaggio che era il triplo di quello alla Juventus. Alla fine il no, con la decisione di restare, tenersi stretta la maglia bianconera col prestigioso numero dieci ed eventualmente muoversi un domani verso Barcellona. Ovviamente, se avrà in mente di lasciare la Juve.

MAROTTA: "PIRLO? DEVE CAPIRE QUANDO E' IL MOMENTO DI SMETTERE"Da Cernobbio è tornato a parlare, intervenendo al Forum Ambrosetti, Beppe Marotta. L'ad della Juventus ha fatto nuovamente il punto sul mercato appena concluso con uno sguardo al futuro: "I no per Hamsik, Pjanic, Draxler e Goetze? Sul mercato cerchiamo sempre i migliori. Non siamo riusciti a prenderli tutti, ma abbiamo comunque un grande gruppo che lo scorso anno ha vinto tutto eccetto la Champions. Per fare meglio rispetto al 2014-15 ce ne vuole. Siamo una società forte, abituata a vincere ma anche a soffrire. Faremo così anche quest'anno. Trattativa Hamsik? Non credo che la trattativa possa riprendere a gennaio perché abbiamo preso Hernanes che è un giocatore importante". Intanto i bianconeri sono fermi a 0 punti in classifica dopo sei partite: "Siamo all'inizio del campionato e la classifica non fa testo. Ritrovare la vittoria contro il Chievo è fondamentale per iniziare la rincorsa. Pensiamo ancora allo Scudetto e non giochiamo il campionato solo per partecipare". Fra 10 giorni c'è la Champions: " La differenza tra la campionato e la Champions è la lunghezza del calendario. In Europa non si può sbagliare". Poi, ai microfoni di Premium Sport, ha lanciato una frecciatina a Pirlo: "Le critiche in Nazionale? Credo che ogni giocatore debba capire quando è il momento di appendere le scarpe al chiodo, non so se per lui sia già arrivato. Sicuramente è una scelta che deve fare lui".



LAPO: "LA JUVE VINCERA' ANCORA"Lapo Elkann, domenica dopo Roma-Juve, era sconfortato e si era pure arrabbiato. Lapo Elkann, sei giorni dopo e nel clima festoso di Monza, ha detto la sua sul momento-Juve: "Quando si riparte con una squadra molto rinnovata, è normale avere qualche problema. Ma nelle ultime stagioni abbiamo vinto tanto, noi. Non hanno vinto la Roma o l'Inter e nemmeno la Lazio. La forza di società e squadra mi fanno dire che vincere ancora. E presto".

MARCHISIO PRENOTA IL CHIEVOClaudio Marchisio non vuole perdersi il ritorno in campo già sabato per Juve-Chievo. La Juve che vuole risorgere ha bisogno del suo "faro". E lui avverte la responsabilità di questo ruolo. Così ha scritto sul suo profilo spiegando il sofisticato sistema di lavoro cui si sta sottoponendo: "Cryoultrasound #training #finish http://t.co/QbyY9MBJkD", e ha anche postato una foto che lo ritrae mentre si sottopone alle terapie.

IL BARÇA VUOLE BERARDI A GENNAIODal Mundo Deportivo: il Barcellona vuole Berardi a gennaio, quando scadrà il blocco mercato del club catalano. Una notizia che fa scalpore in casa Juve, proprietaria di Berardi che è rimasto al Sassuolo. Il Barcellona vuole l'attaccante per sostituire Pedro, ceduto al Chelsea.

HERNANES: "CHE BELLA TORINO"Hernanes scopre Torino, dopo aver scoperto una realtà che già conosceva: la Juventus. Tra un allenamento e l'altro, a spasso per la città, si è sentito in dovere di scrivere: "E' proprio bella Torino". Un motivo in più per essere felice della scelta compiuta.

ROBBEN KO, IL BAYERN LANCIA COMANAriel Robben è di nuovo ko: il 2015 è il suo nero. Lo stop con la Nazionale olandese, la diagnosi parla di problemi muscolari che lo costringono a 4 settimane di sosta. Direte: e la Juventus cosa c'entra? Qualcosa. Perché a questo punto Guardiola, col Bayern, sarà "costretto" a mettere in rampa di lancio Coman, l'ex bianconero appena approdato in casa bavarese. A 19 anni, con tanta voglia di giocare da protagonista dopo la stagione in bianconero e con uno sguardo da lontano. Da casa Juve appunto. Per non pentirsi di averlo ceduto. O fa lo stesso?

KHEDIRA: GERMANIA SI', MA JUVE NELLA MIA TESTA"Sami Khedira, il grande assente della Juve d'estate causa infortunio, ha postato su Instagram una sua foto che lo ritrae al lavoro con la Nazionale tedesca, un lavoro mirato al recupero per tornare in campo al più presto. "Bello essere tornato con la Nazionale di calcio della Germania, ma io ho solo la Juve nella mia testa! Lo staff medico qui mi sta aiutando superbamente per tornare in campo il prima possibile!", ha scritto Khedira che ha anche postato una foto che lo ritrae mentre lavora sul campo.

HERNANES: "SORPRESO E FELICE, JUVE SQUADRA SUPERIORE"Il trequartista verdeoro si è confessato in una lunga intervista a GloboEsporte: "E' successo tutto molto in fretta, il mio agente mi ha detto della trattativa dopo la partita col Carpi ma sono stato felice di accettare. La Juventus è superiore all'Inter, visti i quattro scudetti consecutivi vinti. Qui posso giocare la Champions, il girone è difficile ma anche gli avversari devono temerci". Sul suo passato nerazzurro: "Non so se esulterò con la capriola nel caso in cui dovessi segnare contro di loro, ancora non ci ho pensato. Per ora il prossimo avversario è il Chievo, poi si vedrà".